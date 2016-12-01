İşte Victoria's Secret 'melek'lerinin diyeti

Paris’teki Victoria’s Secret defilesi öncesi mankenlerin diyet listeleri ortaya çıktı. Adrina Lima'nın diyet listesinde balık yer alırken Martha Hunt'un da kahvaltıda avokado tükettiği belirtiliyor.

Adriana Lima: Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi ile birkaç meyve, öğle yemeğinde tavuk ya da balık tüketiyor. Lima, kahvelerine şeker yerine bal ekliyor.



Martha Hunt: Kahvaltıda yumurta ıspanak ve avakado tüketiyor. Öğlen kabağın yanında somon, akşam ise tavuk ya da birkaç sebzeyle somon yiyor.



Rachel Hilbert: Kahvaltıda iki yumurta ve yarım avakado yiyor. Öğle ızgara tavuk, akşam balık ile sebze tüketiyor.