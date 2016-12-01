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Sağlık

İşte Victoria's Secret 'melek'lerinin diyeti

Victoria’s Secret defilesi öncesi mankenlerin diyet listeleri ortaya çıktı

01 Aralık 2016 16:00

Paris’teki Victoria’s Secret defilesi öncesi mankenlerin diyet listeleri ortaya çıktı. Adrina Lima'nın diyet listesinde balık yer alırken Martha Hunt'un da kahvaltıda avokado tükettiği belirtiliyor. 

Adriana Lima: Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi ile birkaç meyve, öğle yemeğinde tavuk ya da balık tüketiyor. Lima, kahvelerine şeker yerine bal ekliyor.  

Martha Hunt: Kahvaltıda yumurta ıspanak ve avakado tüketiyor. Öğlen kabağın yanında somon, akşam ise tavuk ya da birkaç sebzeyle somon yiyor.  

Rachel Hilbert: Kahvaltıda iki yumurta ve yarım avakado yiyor. Öğle ızgara tavuk, akşam balık ile sebze tüketiyor. 

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