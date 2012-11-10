İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları

Ünlü isimler Atatürk'ün ölümünün 74.yılında duygularını Twitter sayfalarına yazdıkları mesajlarla belirttiler.
İşte onlardan bazıları:
İbrahim Tatlıses
Atam siz rahat uyuyun. Allah sizler gibi kahramanları bu ülkenin başından eksik etmesin... Bu millet sizi asla unutmayacak bilin!
Nıihat Doğan
Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'un ölümünün 74.yilini saygı ve özlemle idrak ediyoruz.mekani cennet olsun.
Pınar Altuğ
Olmasaydın, olmazdık...
Demet Akalın
Olmasaydın ...olmazdık.....büyük Türk Atatürk seni çok özlüyoruz....
Erdal Beşikçioğlu
10 Kasım ~ 09:04:59 Burada durdu zaman...
Hadise
Bugün 10 Kasım... Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlem ile anıyoruz.
Toygar Işıklı
Mustafa Kemal Atatürk,bu ülke için yaptıklarınla her zaman çok değerlisin.sevgi ve saygıyla anıyoruz.
Itır Esen
Bugün kadın olarak bir çok hakka sahipsek Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz...Onun için "Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyet'in"