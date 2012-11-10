İşte ünlülerin 10 Kasım mesajları

Ünlü isimler Atatürk'ün ölümünün 74.yılında duygularını Twitter sayfalarına yazdıkları mesajlarla belirttiler.

İşte onlardan bazıları:

İbrahim Tatlıses

Atam siz rahat uyuyun. Allah sizler gibi kahramanları bu ülkenin başından eksik etmesin... Bu millet sizi asla unutmayacak bilin!

Nıihat Doğan

Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk'un ölümünün 74.yilini saygı ve özlemle idrak ediyoruz.mekani cennet olsun.

Pınar Altuğ

Olmasaydın, olmazdık...

Demet Akalın

Olmasaydın ...olmazdık.....büyük Türk Atatürk seni çok özlüyoruz....

Erdal Beşikçioğlu

10 Kasım ~ 09:04:59 Burada durdu zaman...

Hadise

Bugün 10 Kasım... Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlem ile anıyoruz.

Toygar Işıklı

Mustafa Kemal Atatürk,bu ülke için yaptıklarınla her zaman çok değerlisin.sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Itır Esen

Bugün kadın olarak bir çok hakka sahipsek Ulu Önder Atatürk'e borçluyuz...Onun için "Atam sen rahat uyu, bekçisiyiz Cumhuriyet'in"