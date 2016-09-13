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Eğitim

İşte üniversitelerin verdiği kadro ilanları

İlanlara göre devlet üniversiteleri 245 akademisyen alacak

13 Eylül 2016 00:15

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâlde (OHAL) yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 bin 346 akademisyen ihraç edilirken, akademik kadro ilanlarına göre devlet üniversiteleri 245 akademisyen alacak. 

Habertürk’ten Hakan Güngör’ün haberine göre, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sitelerindeki bilgilere göre devlet üniversiteleri 170 profesör, doçent ve yardımcı doçent için akademik personel ilanı verdi.

Alınacak öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman ve uzman sayısı ise 75. Devlet üniversiteleri için 36 profesör, 29 doçent ve 105 yardımcı doçent için akademik personel ilanı verilirken; 35 öğretim görevlisi, 30 araştırma görevlisi, 9 okutman ve 1 de uzman istihdam edilecek.

Akademik kadro ilanı veren üniversiteler arasında en çok istihdamı Adnan Menderes Üniversitesi yapacak. 30 akademisyen alacak olan üniversitede, 22 akademisyen ihraç edilmişti. Bozok Üniversitesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesi 26’şar kadro ilanı verdi. Bozok Üniversitesi’nde 44, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 39 akademisyen hakkında ihraç kararı verilmişti. 41 akademisyeni ihraç edilen Karabük Üniversitesi ise 25 akademisyen alacak. 2016-2017 öğretim yılı öncesinde 245 kadronun tamamı dolsa dahi, 2 binin üzerindeki akademisyenin açığının nasıl kapanacağı henüz netlik kazanmadı.

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