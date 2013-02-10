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İşte Uğur Mumcu'nun aracının enkazı!..

Mumcu'ya ait 06 YR 245 plakalı aracın enkazı, mahkemenin aldığı karar gereğince Mumcu'nun mirasçılarına verilecek

10 Şubat 2013 13:06

20 yıl önce otomobiline konan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu'nun aracının enkazının hâlâ Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün garajında olduğu ortaya çıktı.

Üzeri kalın bir toz tabakası kaplı Mumcu'ya ait 06 YR 245 plakalı aracın enkazı, mahkemenin aldığı karar gereğince Mumcu'nun mirasçılarına verilecek.

Emniyetin otoparkında iade edileceği günü bekleyen Renault marka otomobili Yeni Şafak görüntüledi.

24 Ocak 1993'te Ankara Karlı Sokak'ta içine konulan bombanın patlatılmasıyla enkaz yığınına dönen araçla ilgili konuşan Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, "Bu araç bu davanın delilidir, bu dava kesinleşmeden, Mumcu'nun katilleri tam anlamıyla ortaya çıkmadan ben bu aracı almam" demişti.

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