İşte UEFA'nın Beşiktaş kararı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA'nın siyah-beyazlı kulübü mali konularla ilgili Disiplin Komitesi'ne sevk etmesi nedeniyle, UEFA'nın merkezine giderek savunma yaptı. Avrupa cezasından kurtulan siyah-beyazlılar, ertelenmiş bir ceza aldı.

UEFA, şu anda Beşiktaş'a herhangi bir ceza vermedi, ancak Siyah-beyazlı kulüp 5 yıl içinde UEFA kriterlerine aykırı hareket ederse 2 yıl Avrupa kupalarına alınmayacak.

UEFA'ya savunma veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çıkışta açıklamalar yaptı. Orman, alabilecekleri en iyi kararı aldıklarını ifade ederken, kulübün avukatı Emin Özkurt, ""Uefa Disiplin Komitesi Beşiktaş ile ilgili 1-3 yıllık men talebini kabul etmedi. Beşiktaş'a ertelenmiş bir ceza verdi. Eğer Beşiktaş 5 yıl içerisinde 2 sezon UEFA şartlarına göre davranmazsa Avrupaya gidemeyecek" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Avukat Emin Özkurt, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezine, TSİ 14.00 civarında geldi. TSİ saat 14.00'da başlayan görüşme, yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlı kulübün bir yıllık men talebi reddedilirken, 5 yıl içinde iki defa UEFA kurallarına aykırı davranılması halinde Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılamayağı bildirildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Orman, "Olumsuz üzerine birşey ifşa edilmez. Biz doğrusunu yapacağız. Avukat Emin Özkurt, Beşiktaş'ı çok iyi savundu. Beşiktaş, artık bu gibi şeylerle anılmayacak. UEFA Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmayacak. Avrupa kupalarındaki mücadelesine devam edecek" dedi.

UEFA tarafından 30 Haziran 2011 ve 30 Eylül 2011 dönemlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen denetimde Beşiktaş, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kuralları'nın 65. maddesindeki, “futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçların olmaması” ve 66. maddesindeki “çalışanlara ve/veya vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmamasına” ilişkin hükümlerle ilgili olarak, mevzuat ihlali gerçekleştirmiş olma ihtimali nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Orman'ın güveni tam

UEFA'nın merkezine girişte Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fikret Orman, "Çok tecrübeli olduğumuzu söyleyemem. İkinci kez UEFA'ya geliyorum, ama ilk defa böyle bir disiplin soruşturmasına, hem kulübüm adına hem şahsım adına muhatap oluyoruz. Tecrübeli arkadaşlarımız var yanımızda" dedi.

Orman, "Biz derdimizi ve haklı olduğumuz konuları anlatmaya, kulübümüzü en iyi şekilde savunmaya çalışacağız. Tabii ki karar disiplin komitesinin. İyi hazırlandık, iyi durumdayız, Beşiktaş Kulübü'nü iyi ifade edeceğimize inanıyorum. Ben ve arkadaşlarım bu iş için buradayız. Hiçbir endişem yok" diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü Avukatı Emin Özkurt da hukuki bir mesele için burada olduklarını belirterek, "Biz de gereken savunmaları yapacağız. İnşallah olumlu ve hayırlı bir neticeyle yurda döneceğiz. Bu konuda, Türk futbolunun itibarıyla ilgili inşallah bir sıkıntı olmadan atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sırbistan'ın Partizan ve Yunanistan'ın Panathinaikos kulüplerinin de Beşiktaş ile aynı durumda olduğu öğrenildi.