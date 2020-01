Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday oldu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı'na tekrar aday olacağını açıkladı. Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada, TFF'nin 'şike kararı'na ilişkin "Sahaya yansımayan eylemlerin, nerede ve nasıl yapıldığını ortaya koyamayanlar bu hukuk dışı safsatalara dayanarak karar alamazlar. Hele hele günü kurtaran yasa değişiklikleri ile Fenerbahçe’yi kurtarma adı altında lekelemeye çalışanlar, Türk Futboluna ihanet etmektedirler" dedi.



Şike soruşturması kapsamında 3 Temmuz'dan beri tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yeniden aday olacağını açıkladı.

Aziz Yıldırım'ın 19 Mayıs'taki Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda aday olmayacağı öne sürülüyordu.

9 aydır tutuklu bulunan Yıldırım'ın yakın çevresine 'yorulduğuna dair' mesajlar verdiği öne sürülüyordu. Ancak Yıldırım bugün yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.



14 yıldır başkan



1990 yılında Fenerbahçe yönetiminde görev alan Aziz Yıldırım, 1998 yılından beri kulübün başkanlığını yürütüyor. 3 Temmuz 2011'de "Ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ve şike iddiasıyla gözaltına alındı. 10 Temmuz 2011'den beri de Metris Cezaevi'nde tutuluyor.



Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan Aziz Yıldırım'ın mektubu şöyle:



"Öncelikle yaşanılan süreçte, Büyük Fenerbahçe taraftarına Bizlere verdiği destekten ötürü minnettar olduğumuz belirtmek isterim. Bu destek; inancımızın ve haklı duruşumuzun yegâne dayanağıdır. Bilinmelidir ki, Bizlerin de bu uğurda "çektiklerimiz", "göze aldıklarımızın" yanında yok hükmündedir.

Sevgili Fenerbahçe’mizin Dünya kulübü olma yolundaki büyük yürüyüşü, taraftarıyla, tarihiyle, ekonomisiyle ve en önemlisi yıkılmaz duruşunu simgeleyen zaferleriyle engellenemez boyutlara ulaşmıştır.

Kulübümüzün gerek geldiği nokta ve gerekse hedeflerine yönelik projeleri kimileri için hayal dahi edilemez niteliktedir. Yasadığımız sürecin ve Fenerbahçe’mize karşı yürütülen bu hayâsızca kampanyanın gerçek sebebi de budur.

Ancak bu süreç, Fenerbahçe camiasının sadece şanlı geçmişine değil, geleceğine de ne denli sahip çıktığını dost düşman herkese açıkça göstermiştir, göstermeye de devam edecektir.

Fenerbahçe’mizin bu büyük yürüyüşünü engellemeye çalışanlar geçmişte olduğu gibi bugün de muvaffak olamayacaklardır. Asılsız suçlamalarla ve türlü oyunlarla Bizleri, Türk Sporu nu bulundukları yere diğer bir deyişle bataklığın içine çekmeye çalışanlar, bugün de işbaşındadırlar. Türlü senaryolarla Fenerbahçe’mizi, Beni ve yöneticilerini lekelemeye kalkanlar şimdilerde Fenerbahçe’mizi ele geçirme senaryolarının son perdesini oynama hazırlığı içindedir. Ancak unuttukları, Fenerbahçe’mizin Başkanı, yöneticileri, taraftarı ve tüm değerleriyle ayrılmaz ve bölünmez bir bütün olduğu gerçeğidir.

"Bu ayrılık bir gün biter, bu sevda asla" uğruna hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyen Fenerbahçe’mizin Başkan ve yöneticilerinin şahsi ikballeri uğruna, bu sevdalarını pazarlık masalarında bırakıp kaçacaklarını söylemek kimsenin haddi değildir; bunlar derhal ve en sert şekilde gereken cevabı alacaklardır.



"Aziz Yıldırım başkan adayıdır"



Aziz Yıldırım’ın vereceği cevap ise her zaman olduğu gibi açık ve nettir. Aziz Yıldırım 19 MAYIS 2012 TARİHLİ BÜYÜK FENERBAHÇE KONGRESİNDE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKAN ADAYIDIR.

Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının mücadelesi Fenerbahçe’nin mücadelesidir. Bu mücadelemiz her yöneticimiz her taraftarımız ve her zerremiz aklanana kadar ve Bizlere bu zulmü yaşatanlar kanunlar önünde hesap verene kadar sürecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir güç bu ulu çınardan tek bir yaprak dahi kopartamayacaktır.



"Türk futboluna ihanet ediyorlar"



Sahaya yansımayan eylemlerin, nerede ve nasıl yapıldığını ortaya koyamayanlar bu hukuk dışı safsatalara dayanarak karar alamazlar. Hele hele günü kurtaran yasa değişiklikleri ile Fenerbahçe’yi kurtarma adı altında lekelemeye çalışanlar, Türk Futboluna ihanet etmektedirler.

Ceza yargılamasında Mahkemeye ulaşan ve "Fenerbahçe’nin tüm hesaplarının tertemiz olduğunu, yöneticilerinin tüm tasarruflarının belgelere dayandığını içeren resmi bilirkişi raporları" onca açıklamanın içinde bile yer almamaktadır.

Etik Kurulu Raporu gündeme geldiğinde, TFF’na yapılan ziyaretleri söyleyemeyen ve nedenlerini yazamayan korkusuz(!) ve özgür(!) medya; konu Bizler ve Fenerbahçe’miz olunca neden ve hangi maksatla kana susamış bir canavara dönüşmektedir?



"Fenerbahçe'nin menfaatleri asla pazarlık konu yapılmaz"



Fenerbahçe üzerinden oynanmaya çalışılan son oyunun adı ise CAS davasıdır. Birileri "CAS davasının namusumuz olduğunu ancak namusumuzdan kayıtsızca vazgeçtiğimizi hatta şahsi pazarlıklar uğruna Fenerbahçe menfaatlerini bir çırpıda feda ettiğimizi" fısıldayarak; Taraftarlarla Fenerbahçe yönetimini karşı karşıya getirmeye çalışmaktadırlar. Öncelikle herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Aziz Yıldırım ve Arkadaşları için iki şey asla ama asla pazarlık konusu yapılamaz; teklif dahi edilemez. Bunlar, "BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BU CUMHURİYETİN KALESİ FENERBAHÇE’MİZİN MENFAATLERİDİR"

Aziz Yıldırım’ın imzası ve onayı olmasa dahi, böyle bir kararın Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından ancak ve ancak ülke menfaatleri söz konusu olduğu zaman ve bir an bile düşünülmeden, hiçbir karşılık gözetmeden derhal alınabileceğini bilmemek ya da bildiğini söylememek alçaklıktan öte ihanettir. Sürekli sınanan ve denenen sabrımızın da bir sınırı olduğu unutulmamalıdır.

Unutulmamalıdır ki; şimdi bu ulu çınarın dallarını budamaya, kırmaya çalışanlar, gün gelecek güneşi görmek için yine bu çınarın tepesine çıkmak zorunda kalacaklardır. Gün Biz "Fenerbahçeliyiz" deme günü değil; "FENERBAHÇEYİZ" deme günüdür. Tüm emekçilerin bayramını kutlar saygılar sunarım.

Aziz Yıldırım