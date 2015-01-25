İşte üçüncü köprüde son durum

Yapımına 2013’te başlanan, 3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinde, Anadolu yakasında temelden 318 metre, Avrupa yakasında ise 322 metreye ulaşan kulelerin yapımı tamamlandı.

Yüzbinlerce ağacın kesilmesi nedeniyle eleştirilen, Yavuz Sultan Selim ismi verilecek olan 3. Boğaz köprüsü’nden araçların ve trenlerin geçeceği çelik tabliyelerin ikisi ise deniz yoluyla getirilerek kule altına kadar olan bölüme yerleştirildi. Daha sonra toplam 60 tabliye iki kule arasına uzanacak.

Şehir gibi şantiye

Havadan yapılan çekimlerde 6 bin 500 işçi ile 600 mühendisin görev yaptığı dev projenin şantiyesi ise adeta küçük bir kenti andırıyor. Posta’da yer alan habere göre, haftanın 7 günü 24 saat aralıksız sürdürülen çalışmalarda aralarında dozer, greyder, kule vinçlerin de bulunduğu yaklaşık 1000 büyük iş makinası kullanılıyor. Hava şartlarının zaman zaman olumsuz etkilediği çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.

İstanbul’un 3. köprüsü, 59 metrelik genişliği ile bittiğinde dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak. 8 şerit karayolu 2 şerit demiryolu olarak toplam 10 şeritli köprünün deniz üzerindeki uzunluğu 1408 metre olacak. Köprünün toplam uzunluğu ise 2 bin 164 metre. Köprü bu özelliği ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Avrupa yakasında Garipçe köyündeki kulenin yüksekliği 322, Anadolu yakasında Poyrazköy kesimindeki kulenin yüksekliği ise 318 metreyi bulacak. 3. Köprü, ayak yüksekliği ile de dünyanın en büyüğü olacak. Köprü üzerindeki raylı sistem, Edirne’den İzmit’e kadar yolcu taşıyacak. Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yapımı süren 3. Havalimanı da birbirine bağlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü, "Yap, işlet, devret’ modeliyle gerçekleştirilecek. 3 milyar dolar yatırım bedeline sahip projenin yapım dahil işletmesi, 10 yıl 2 ay 20 günlük süre ile IC İçtaş – Astaldi JV tarafından yapılacak ve bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı’na devir edilecek.

Bugüne kadar neler yapıldı?

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyolu Projesi, Odayeri - Paşaköy Kesim işi kapsamında sürdürülen çalışmalarda bugüne kadar gerçekleştirilen güzergah açılması ve harita alımı işleri kapsamında, toprak işlerinde 49,1 milyon m3 kazı (Gerçekleşme % 72), 21,5 milyon m3 dolgu (Gerçekleşme % 53) çalışması yapıldı. 102 adet menfez, 6 adet altgeçit ve 1 adet üstgeçit tamamlandı. 31 viyadük, 20 altgeçit, 29 üstgeçit ve 35 menfezde betonarme imalatlar yapılıyor. Ayrıca Riva ve Çamlık tünellerinde çalışmalar sürdürülüyor. Riva giriş ve çıkış ile Çamlık çıkış portalleri tamamlandı, tünel imalatları çeşitli aşamalarda devam ediyor.