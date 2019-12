İşte Twitter'ı karıştıran Bora...

T24

İnternetteki en popüler sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’da bulduğu açıkla Demi Moore, Megan Fox ve Bill Gates gibi ABD’deki birçok ünlü ismin hayranlarını kaybetme telaşı yaşamasına neden olan Türk kullanıcının, Zonguldak’ta oturan bilgisayar kurdu 17 yaşındaki lise öğrencisi Bora Kırca olduğu ortaya çıktı. Hesabının kapatılmasının ardından yeni bir Twitter hesabı aldığını anlatan Bora Kırca, “Ben hacker değilim. Kimseyi rahatsız etmek için yapmadım bunu. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum” diye konuşuyor.Zonguldak’ta, 43 yaşındaki öğretmen Atiye Kırca ve 49 yaşındaki maden mühendisi Ömer Kırca çiftinin iki çocuğundan biri olan Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Bora, ‘Accept’ adlı Alman heavy metal müzik grubunu beğendiğini, ‘Accept pwnz’ ifadesiyle siteye yazmıştı.Ardından, bilgisayar dilinde ‘harika’ anlamında kullanılan bir kısaltma olan ‘Pwnz’yi, kullanıcı adı olarak seçen bir kişinin kendisini takip etmeye başladığını gören Kırca, bu sefer ‘Accept Bill Gates’ yazdı. Gates’in de kendisini takip ettiğini görünce, ‘Accept’ (Kabul et) kodu yazdığı kişinin kendisini takip etmeye başladığını keşfetti. Sırrını, ‘bilo31’ rumuzuyla yazdığı İnci Sözlük sitesinde önceki akşamüstü açıklayınca yüzlerce kullanıcının aynı yöntemi kullanmasını sağladı.ABD’deki birçok ünlü isim, kendi talepleri olmadığı halde yüzlerce Türk’ün Twitter mesajlarını takip etmeye başladıklarını fark etti. Twitter’da krize neden olan bu açık, site yönetiminin devreye girmesiyle giderilirken, yapılan araştırmalar sonucunda sorunun kaynağı olduğu tespit edilen Bora Kırca’nın da hesabı kapatıldı.Dört yıldır bilgisayar programcılığına ilgi duyduğunu, bu açığı da tesadüfen bulduğunu anlatan ve evden tek başına Twitter’ı karıştıran Bora, “Şu an yeni hesabım açık. Kimseyi rahatsız etmek için yapmadım bunu. Sadece ünlüleri ekledim. Kimseye zarar verme amacım yoktu. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum” diyor.Twitter’ın yazılımının çok basit olduğunu savunan Bora, “Aslında tek başıma böyle bir sistem yazabilirim” diyor. Üniversitede bilgisayar mühendisliği okumak istediğini, ardından yurtdışında master yapmayı hedeflediğini belirten Bora, hacker olmadığını özellikle vurguluyor.Önceki gün İngiliz gazetesi The Daily Telegraph’a da konuşan 17 yaşındaki Bora Kırca, Twitter’a durumu düzeltmeleri için herhangi bir beklentisi olmaksızın, karışıklığın nasıl yaşandığını anlatan bir mesaj attığını ama karşılık almadığını belirtirken, Twitter kullanıcılarını bir süreliğine ‘takipçisiz’ bırakmış olmaktan gurur duymadığını söylüyor.