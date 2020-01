İşte Türkiye'yi İkinci Tur'a taşıyacak ihtimaller

Euro 2016'da grubundaki iki maçta da sıfır çeken A Milli Takım için henüz her şey bitmiş değil. Millilerin, Çek Cumhuriyeti karşısında alacağı iki farklı galibiyet ve Arnavutluk ile İsveç'in yaşayacağı puan kayıpları Türkiye'yi bir üst tura taşıyabilir.

İşte Türkiye'yi İkinci Tur'a taşıyacak tüm senaryolar:

Çek Cumhuriyeti karşısında mutlaka 2 farkla galibiyet elde edilmeli

Goal.com'dan Süleyman Tetik'in haberine göre, 21 Haziran Salı günü Çek Cumhuriyeti ile Euro 2016’nın kader maçına çıkacak olan Türkiye’nin işi ince hesaplara kaldı.

Ay-yıldızlı takım, iki maçta Hırvatistan ve İspanya’ya karşı aldığı yenilgiler sonrasında 0 puanda bulunsa da her şey bitmiş değil.

Gruplarda en iyi puan ve averaja sahip 4 takımın çıkacağı turnuvada Türkiye’nin hala şansı var. 0 puanla -4 averaja sahip olan millilerin Çek Cumhuriyeti’ni yenmekten başka çaresi yok.

Arnavutluk'u nasıl geçeriz

Şu anki senaryolara göre A Grubu'nda son hafta oynanacak olan Romanya - Arnavutluk karşılaşmasında Romanya'nın hiçbir şekilde kazanmaması gerekiyordu. Bu senaryo gerçekleşti. Arnavutluk, Romanya'yı yenince, Türkiye ile Arnavutluk'un puanları eşitlendi. Bundan sonra sırasıyla averaj, atılan gol ve fair-play karnesi kriterlerine bakılacak. Arnavutluk 1 gol atıp 3 gol yedi ve -2 averajla maçlarını tamamladı. Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni 2 farklı yendiği taktirde, Arnavutluk'u kesinlikle geride bırakacak.

İngiltere çok gol atsın, Rusya kazanamasın

B Grubu'nun son maçlarında ise iki karşılaşmanın sonucu da bizi ilgilendirebilecek. Üç puanlı iki takımdan Galler, Rusya ile Slovakya ise İngiltere ile karşılaşacak. Grupta oynanacak iki maçtan da beraberlik çıkması halinde grup üçüncüsü 4 puanla Slovakya olacak ve Türkiye, Slovakların gerisinde kalacak.

İngiltere ile karşılaşacak olan Slovakya sahadan galibiyetle ayrılırsa sıralaması ne olursa olsun puanını 6 yapacak ve puan açısından Türkiye'nin önüne geçecek. Slovakya'nın yenilmesi halindeyse İngilizler grup lideri olurken diğer maçın sonucuna göre de Slovakya 3 puanla grup üçüncüsü, ikincisi ya da sonuncusu olabilecek.



Grupta oynanacak olan Galler - Rusya maçı da hem bizim için hem de grup için oldukça kritik. Bu maçta da Galler, kazanması halinde sıralaması ne olursa olsun ikinci tura yükselecek. Rusya'nın kazanma durumunda ise diğer maçın sonucuna göre grup şekillenecek.



Kısacası B Grubu'nda oynanacak olan son maçların ardından şu an liderlik koltuğuna oturan İngiltere de son sıradaki Rusya da üçüncü sırada yer alabilecek. Bu grupta Türkiye'ye yarayacak olan en iyi ihtimal, Galler'in Rusya'yı devirmesi, İngiltere'nin de Slovakya'nın bileğini bükmesi olacak...



En iyi senaryo: İngiltere'nin Slovakya karşısında kazanması



En kötü senaryo: İki maçın da berabere bitmesi ya da İngiltere'nin Slovakya'ya yenilmesi.

C Grubu'nun kaderini Almanya belirleyecek

C Grubu'na geldiğimizde Ukrayna'nın da bizim gibi henüz puanla tanışamadığını görüyoruz. Ancak Ukrayna bizim kadar şanslı değil. Her ne kadar şartlarımız eşit olsa da onların üçüncülük için yarıştığı Kuzey İrlanda'dan aldıkları mağlubiyet, saf dışı kalmalarına sebep oldu. Ukrayna son maçında ne kadar atarsa atsın, Kuzey İrlanda ne kadar yerse yesin UEFA talimatlarına göre Kuzey İrlanda'nın onları devirmesinden ötürü üçüncü olamayacaklar.



Grubun son maçında karşılaşacak olan Kuzey İrlanda ile Almanya maçından çıkacak olan bir beraberlik bile bizim bu grubun üçüncüsünün altında kalmamızı sağlayacak. Zira böyle bir durumda diğer maç önemli olmaksızın gruptaki ilk üç sıradaki takım da 3 puanı aşacak ve Türkiye'yi geçmiş olacak.



Almanya ve Polonya'nın mevcut puanlarıyla Türkiye'nin her halükarda önünde olduğunu düşünürsek bu grupta bizim için önemli olan tek sonucun Almanya'nın alacağı Kuzey İrlanda galibiyeti diyebiliriz. Bu durumda Kuzey İrlanda 3 puanda kalacak ve puanlarımız eşit olacak. Bu kez de devreye averaj girecek. Kısaca Kuzey İrlanda'nın Almanya'dan yiyeceği goller ve bizim Çek Cumhuriyeti'ne atacağımız goller büyük önem taşıyacak...

En iyi senaryo: Almanya'nın Kuzey İrlanda karşısında kazanması.



En kötü senaryo: Almanya'nın Kuzey İrlanda karşısında puan kaybetmesi.

E Grubu'nda her şey Milli Takım lehine

E Grubu'nda İtalya, ikinci maçların sonunda gruptan lider çıkmayı garantiledi. Bu grupta bizim ilk etabı 3 puanla tamamlamamız halinde son hafta oynanacak iki karşılaşma da önemli.



Belçika için tur garanti değil. Bu nedenle İsveç karşısında alacakları galibiyet halinde grubu ikinci sırada tamamlayacaklar. Yine İsveç karşısında alacakları beraberlik de onlara ikinci tur için yetecek. Bu iki durumda da Türkiye, İsveç'in önüne geçmiş olacak.



Karşılaşmayı İsveç'in kazanması halindeyse İsveç 4 puana yükselecek ve şayet bu durumda İrlanda da İtalya'yı devirirse grubu üçüncü sırada tamamlayacak olan takım 4 puanda olacak. Bu da Türkiye'nin önüne geçilmesi anlamına geliyor.



Grubun diğer takımı İrlanda ise son maçında İtalya ile oynayacak. İkide iki yapan ve henüz kalesinde gol görmeyen İtalya, İrlanda karşısında en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılsa bile bizim için oldukça güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Fakat ola ki İrlanda kazanırsa, bu gruptaki senaryo istemediğimiz yönde ilerleyecek.



Kısaca özetlemek gerekirse E Grubu'nda oynanacak son hafta maçlarında grup favorileri İtalya ve Belçika'nın kaybetmemesi gerekiyor. Bu iki takım en kötü ihtimalle rakipleriyle berabere kalsa bile grup üçüncüsü 2 puanda olacak ve Türkiye, bu grubun üçüncüsünün önüne geçecek.



En iyi senaryo: İtalya ve Belçika'nın son maçlarda kaybetmemesi



En kötü senaryo: İrlanda'nın İtalya'yı yenip İsveç'in Belçika ile berabere kalması ya da İtalya ve Belçika'nın aynı anda kaybetmesi.

Henüz hiçbir şey bitmedi

Tüm ihtimalleri göz önüne aldığımızda A Milli Takım'ın iki maçı mağlup kapatmasına rağmen son maçta kazanarak gruptan çıkabileceğini ve bunun da imkansız bir durum olmadığını net bir şekilde görebiliriz. Türkiye, Çek Cumhuriyeti karşısında kazanır ve aldığı üç puanın yanında averajını da biraz olsun toparlayabilirse, son 16 turunda yarışması işten bile olmayacak.