İşte Türkiye'nin 'sevgili' profili

T24 - Bir internet sitesinin yaptığı "Sevgililer Günü" anketine göre, her yedi kişiden altısı bu günü kutluyor. Birçok insanın evde kutlamayı tercih ettiği bu özel günde alınan hediyelerin başında ise giysi geliyor.



TurkNet için bir kamuoyu araştırma platformu tarafından yapılan ve 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Sevgililer Günü" konulu araştırmanın sonuçlarına göre, her yedi kişiden altısı "14 Şubat Sevgililer Günü"nü kutluyor. Bu özel günü kutlama isteği, genç yaş grubuna doğru gidildikçe azalıyor. Kutlayanların oranının ise gelir düzeyiyle ters orantılı olduğu görülüyor.



Bu günün anlamı: Hediye almak

Araştırmaya katılan her on kişiden yedisi, bu özel günün anlamını hediye almak olarak görüyor. Bu soruya her dört kişiden biri tarafından verilen "sevgiliyi öpmek" yanıtı ise ikinci sırada yer alıyor.

Anket, Sevgililer Günü'nde alınan hediyeler, söylenen sözler ve gidilen yerler konusunda da önemli ipuçları veriyor. Buna göre, her dört kişiden biri, bu güne özel birşey almadığını belirtiyor.

Bu özel günde en çok giysi hediye etmek tercih edilirken, çiçek ve parfüm ikinci sırada geliyor.

"Seni seviyorum" sözleri ise Sevgililer Günü için popülerliğini koruyor.



İki kişiden biri Paris'e gitmek istiyor

Birçok insan Sevgililer Gününü evde kutlamayı tercih ederken, restoranlar ikinci sırada yerini alıyor. Her iki kişiden biri Paris'e gitmek istediğini belirtirken, her dört kişiden biri ise Dubai diyor.



İşyerinde mesai kabusu

Sevgililer Gününde bir kişinin başına gelebilecek en kötü olay işyerinde mesaiye kalmak olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek beklentileri konusunda ise her beş kişiden biri gelecekte sevgilisiyle evlenmek istediğini söylerken, her iki kişiden biri sevgilisiyle beraber yaşlanmak istediğini belirtiyor.

En ünlü "sevgili çift" konusunda ise Arda Turan ve Sinem Kobal'ın geçtiğimiz yıla açık arayla damgalarını vurdukları görülüyor.