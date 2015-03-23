İşte Türkiye'nin medeni durum haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin medeni durum haritasını çıkardı. Bekar oranında Hakkari, evli oranında Nevşehir, boşanma oranında İzmir, eşi ölenlerin oranında ise Kastamonu başı çekiyor.

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürü M. Salih Uras, Türkiye’nin medeni durum haritasını açıkladı. 31 Aralık 2014 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üstü 58 milyon 384 bin 240 kişinin bulunduğunu aktaran Uras, bunlardan 15 milyon 998 bin 24’ü hiç evlenmeyenlerden, 37 milyon 228 bin 272’si evlilerden, bir milyon 979 bin 260’ı boşananlardan ve 3 milyon 178 bin 684’ü ise eşi ölenlerden oluştuğunu söyledi. Kentlerde yaşayanların medeni durumları, kentlerin 15 yaş ve üstü nüfusuna oranlanarak hesaplanan medeni durum haritasını açıklayan Uras, bekar oranında Hakkari, evli oranında Nevşehir, boşanma oranında İzmir, eşi ölenlerin oranında ise Kastamonu olduğunu bildirdi.

Diyarbakır’da bekar oranı yüzde 38

Uras, bölge müdürlüklerine bağlı Diyarbakır’ın bekar oranının yüzde 38, evli oranının yüzde 57, boşanma oranının yüzde 1, eşi ölenlerin ise yüzde 4 olduğunu ifade ederek, Şanlıurfa’nın ise bekar oranının yüzde 37, evli oranının yüzde 59, boşanma oranının yüzde 1, eşi ölenlerin ise yüzde 3 olduğunu söyledi.

En fazla bekar doğuda

Türkiye’de bekar oranı en yüksek il Hakkari olduğunu belirten Uras, “Hakkari yüzde 49 oranıyla ilk sırada yer alırken, Hakkari’yi yüzde 46 ile Şırnak, yüzde 40 ile Batman takip etti. Türkiye’de bekar oranı en yüksek iller sıralamasında ilk 14 il Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden çıktı” dedi.

Uras, diğer illerin bekar oranlarını yüzdeliklerini öyle sıraladı:

“Mardin 40, Siirt 39, Diyarbakır 38, Muş 38, Tunceli 38, Bingöl 38, Bitlis 38, Şanlıurfa 37, Van 37, Ağrı 36, Iğdır 34, Gümüşhane 33, Kars 32, Adıyaman 32, Erzurum 32, Elazığ 31, Bayburt 30, Erzincan 30, Kilis 30, Malatya 29, Trabzon 29, İstanbul 29, Ardahan 29, Adana 29, Rize 29, Hatay 29, Karabük 28, Gaziantep 28, Osmaniye 27, Mersin 27, Sivas 27, Ankara 26, Eskişehir 26, Sakarya 26, Bilecik 26, Kahramanmaraş 26, Kocaeli 26, Artvin 26, Yalova 26, Kırıkkale 26, Samsun 25, Düzce 25, Giresun 25, İzmir 25, Niğde 25, Aksaray 25, Kırşehir 25, Karaman 25, Konya 25, Kırklareli 25, Yozgat 24, Kayseri 24, Edirne 24, Antalya 24, Isparta 24, Tokat 24, Çanakkale 24, Bursa 24, Tekirdağ 24, Zonguldak 24, Ordu 23, Bolu 23, Aydın 23, Muğla 23, Kütahya 23, Denizli 23, Manisa 23, Afyonkarahisar 23, Amasya 23, Kastamonu 22, Sinop 22, Çankırı 22, Bartın 22, Burdur 22, Çorum 21, Nevşehir 21, Balıkesir 21, Uşak 21.”

Evliler kenti Nevşehir

Türkiye’de evli oranı bilgisi de veren Uras, en yüksek evlilik oranının en yüksek olduğu ilin Nevşehir olduğunu aktardı. Nevşehir yüzde 69 oranıyla ilk sırada yer alırken, Nevşehir’i yüzde 68 oranlarıyla Uşak, Çorum ve Afyonkarahisar takip ettiğini bildiren Uras, diğer illerin evli oranlarını ise şöyle sıraladı:

“Kayseri 67, Kahramanmaraş 67, Çankırı 67, Manisa 67, Burdur 67, Tekirdağ 67, Kütahya 67, Amasya 67, Konya 67, Bartın 67, Denizli 67, Ordu 67, Balıkesir 67, Bursa 67, Bolu 66, Muğla 66, Aksaray 66, Yozgat 66, Isparta 66, Niğde 66, Karaman 66, Kocaeli 66, Tokat 66, Antalya 66, Sinop 66, Zonguldak 66, Gaziantep 66, Osmaniye 66, Kastamonu 66, Samsun 65, Düzce 65, Aydın 65, Kırşehir 65, Çanakkale 65, Sakarya 65, Sivas 64, Ankara 64, Edirne 64, Hatay 64, Kırklareli 64, Kırıkkale 64, Bilecik 64, Artvin 64, Giresun 64, Mersin 64, İzmir 63, Malatya 63, Eskişehir 63, Kilis 63, Ardahan 63, Yalova 62,Adana 62, Bayburt 62, Trabzon 62, İstanbul 62, Adıyaman 62, Rize 62, Karabük 62, Kars 61, Elazığ 61, Erzurum 61, Erzincan 61, Iğdır 59, Ağrı 59, Van 59, Gümüşhane 59, Şanlıurfa 59, Bitlis 58, Muş 58, Diyarbakır 57, Bingöl 57, Siirt 56, Batman 56, Mardin 56, Tunceli 53, Şırnak 51, Hakkari 48.”

Sahil kentlerinde boşanma tehlikesi

Türkiye’de boşananların oranı en yüksek il İzmir olduğunu dile getiren Uras, İzmir yüzde 6 oranıyla ilk sırada yer aldığını, İzmir’i yüzde 5 oranlarıyla Antalya, Muğla ve Yalova takip ettiğini ifade etti. Uras, boşanma oranında ilk sırada sahil kentlerinin, son sıralarda ise Doğu ve Güneydoğu illerinin yer alması dikkat çektiğini kaydetti. Diğer illerin evlilik oranları ise şöyle:

“Ankara 4, İstanbul 4, Aydın 4, Mersin 4, Eskişehir 4, Denizli 4, Uşak 4, Balıkesir 4, Adana 4, Zonguldak 4, Tekirdağ 4, Kırklareli 3, Bursa 3, Çanakkale 3, Nevşehir 3, Kırıkkale 3, Edirne 3, Aksaray 3, Manisa 3, Kırşehir 3, Kocaeli 3, Burdur 3, Düzce 3, Karaman 3, Bartın 3, Sakarya 3, Karabük 3, Isparta 3, Samsun 3, Sinop 3, Bilecik 3, Bolu 3, Konya 3, Kayseri 3, Giresun 3, Tunceli 3, Kastamonu 3, Çorum 3, Hatay 3, Kütahya 3, Niğde 2, Afyonkarahisar 2, Çankırı 2, Gaziantep 2, Amasya 2, Yozgat 2, Ordu 2,Erzincan 2, Malatya 2, Osmaniye 2, Kahramanmaraş 2, Sivas 2, Tokat 2, Elazığ 2, Trabzon 2, Artvin 2, Rize 2, Kilis 2, Iğdır 2, Gümüşhane 1, Adıyaman 1, Ardahan 1, Erzurum 1, Bayburt 1, Diyarbakır 1, Kars 1, Şanlıurfa 1, Bingöl 1, Mardin 1, Batman 1, Siirt 1, Ağrı 0,5, Şırnak 0,5, Muş 0,5, Van 0,5, Bitlis 0,4, Hakkari 0,3.”

Eşi ölenlerin oranı en yüksek Karadeniz illeri

Türkiye’de eşi ölenlerin oranı en yüksek il Kastamonu olduğunun bilgisini veren Uras, Kastamonu yüzde 9,4 oranıyla ilk sırada yer aldığını, Kastamonu’yu yüzde 9,2 oranıyla Sinop ve yüzde 8,6 oranıyla Giresun takip etti. Eşi ölenlerin oranında ilk sırada Karadeniz bölgesi kentlerinin olması dikkat çekici olduğunu söyledi. Diğer illerin oranları ise şöyle:

“Artvin 8, Çankırı 8, Amasya 8, Edirne 8, Balıkesir 8, Burdur 8, Çanakkale 8, Çorum 8, Bartın 8, Kırklareli 8, Tokat 8, Kütahya 8, Rize 8, Bolu 7, Ordu 7, Karabük 7, Ardahan 7, Bilecik 7, Kırşehir 7, Yozgat 7, Aydın 7, Sivas 7, Afyonkarahisar 7, Zonguldak 7, Manisa 7, Nevşehir 7,Eskişehir 7, Erzincan 7, Trabzon 7, Uşak 7, Isparta 7, Kırıkkale 7, Gümüşhane 7, Samsun 7, Tunceli 6, Düzce 6, Yalova 6, Bayburt 6, Denizli 6, Niğde 6, Sakarya 6, Karaman 6, İzmir 6, Erzurum 6, Bursa 6, Kilis 6, Elazığ 6, Muğla 6, Malatya 6, Konya 6, Aksaray 6, Tekirdağ 5, Kars 5, Kayseri 5, Mersin 5, Adana 5, Ankara 5, Osmaniye 5, Kocaeli 5, Hatay 5, Iğdır 5, Kahramanmaraş 4, İstanbul 4, Adıyaman 4, Antalya 4, Bingöl 4, Gaziantep 4, Ağrı 4, Bitlis 4, Muş 4, Mardin 4, Siirt 4, Diyarbakır 4, Van 3, Batman 3, Şanlıurfa 3, Şırnak 3, Hakkari 3.”