İşte Türkiye'nin kirlilik haritası

Türkiye'nin havası en kirli şehri Afyonkarahisar. Marmara Bölgesi'nde Keşan, İstanbul'da ise Esenyurt'un havası oldukça kirli. Tüm bu veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava izleme raporunda yer alıyor.

Türkiye'nin havası an-be-an izleniyor. Şehirlerin hatta ilçelerin kirlilik haritası çıkarılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son verilerine göre havası en kirli şehir Afyonkarahisar.

Iğdır, Osmaniye, Gaziantep, Bitlis ve Siirt'in havası da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıksız.



Marmara Bölgesi'nde Keşan ve İnegöl havası en kirli ilçeler. İstanbul'da hava kirliliği en yoğun olan ilçe Esenyurt. Şile İstanbul'un, Eskişehir ise Türkiye'nin en temiz havasına sahip.



Kömür gibi fosil yakıtlar hava kirliliğini yüzde 50'i, trafik ise yüzde 30 etkiliyor.



Dünyada her sene 3 buçuk milyona yakın kişi hava kirliliğine bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.