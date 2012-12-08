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Sağlık

İşte Türkiye'nin kanser haritası!

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan verilere göre, Marmara Bölgesi'nde erkekler en fazla akciğer, kadınlar ise en fazla meme kanserine yakalanıyor

08 Aralık 2012 12:51

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan istatiki verilere göre, Marmara Bölgesi'nde erkekler en fazla akciğer, mesane ve prostat kanserine yakalanırken, kadınlar ise, meme, kolorektal ve tiroit riski ile karşı karşıya kalıyor.

İşte diğer bölgelerin kanser haritası:

Ege'li erkekler: Akciğer, prostat, mesane kanseri ile karşılaşıyor.

Ege'li kadınlar: Meme, kolorektal ve tiroit kanserine yakalanma riski daha fazla

Akdeniz erkekleri: Akciğer, prostat ve mesane

Akdeniz kadınları: Meme, kolorektal ve tiroit

İç Anadolu'da erkekler: Akciğer, prostat ve mesane

İç Anadolu'da kadınlar: Meme, kolorektal ve tiroit

Karadeniz'de erkekler: Akciğer, prostat ve kolorektal kanseri

Karadeniz'de kadınlar: Meme, mide ve tiroit

Doğu Anadolu'da erkekler: Akciğer, mide, kolorektal

Doğu Anadolu'da kadınlar: Meme, mide ve özofagarus

 

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