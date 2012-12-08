İşte Türkiye'nin kanser haritası!

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan istatiki verilere göre, Marmara Bölgesi'nde erkekler en fazla akciğer, mesane ve prostat kanserine yakalanırken, kadınlar ise, meme, kolorektal ve tiroit riski ile karşı karşıya kalıyor.
İşte diğer bölgelerin kanser haritası:
Ege'li erkekler: Akciğer, prostat, mesane kanseri ile karşılaşıyor.
Ege'li kadınlar: Meme, kolorektal ve tiroit kanserine yakalanma riski daha fazla
Akdeniz erkekleri: Akciğer, prostat ve mesane
Akdeniz kadınları: Meme, kolorektal ve tiroit
İç Anadolu'da erkekler: Akciğer, prostat ve mesane
İç Anadolu'da kadınlar: Meme, kolorektal ve tiroit
Karadeniz'de erkekler: Akciğer, prostat ve kolorektal kanseri
Karadeniz'de kadınlar: Meme, mide ve tiroit
Doğu Anadolu'da erkekler: Akciğer, mide, kolorektal
Doğu Anadolu'da kadınlar: Meme, mide ve özofagarus