İşte Türkiye'nin Euro 2024'te sahne alacak statları

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ev sahipliği için adaylığını açıklamıştı. Türkiye'nin EURO 2024 için seçtiği stadyumlar da belli oldu.

İşte seçilen stadyumlar

İstanbul'dan iki aday

Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi gören İstanbul'da 76 bin 761 kişilik kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı EURO 2024'te oynanacak olan final karşılaşmasına aday olurken, 2011 yılında açılan ve 52 bin 223 kişilik izleyici kapasitesi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi ise Yarı Final karşılaşması için aday oldu.

-Atatürk Olimpiyat Stadı

-Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı

Ankara'da yeni stadyum

Türkiye'nin başkenti Ankara'da ise 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılarak yerine yapılması planlanan Yeni Stadyum, EURO 2024 yarı final karşılaşmalarına aday oldu. Yeni Stadyum'un izleyici kapasitesinin ise 55 bin kişi olacağı biliniyor.

Akdeniz'in incisi

Türkiye'nin 2.3 milyon nüfusu ile en kalabalık beşinci şehri olan Akdeniz'in incisi Antalya'da ise 2015 yılında açılan Antalya Stadyumu 32 bin 537 kişilik kapasitesiyle EURO 2024'te Grup ve Son 16 aşamalarına aday oldu.

Bursa heyecanla bekliyor

Çok eski çağlardan itibaren yerleşimlere sahne olmuş Bursa, 2.9 milyon kişilik nüfusuyla EURO 2024 adaylığının sonucunu heyecanla bekliyor. Turnuvanın çeyrek final aşamasına ev sahipliği yapmak için aday olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2015 yılında açılırken kapasitesi ise 43 bin 361 kişilik.

Eskişehir

Zengin kültürü, sosyal hayatı ve doğasıyla herkesi kendisine büyüleyen Eskişehir, 844 bin 842 kişilik nüfusa sahip. Kent, henüz 2016 yılında açılışı gerçekleşen Eskişehir Yeni Stadyumu ile turnuvada Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak için aday oldu. Stadın kapasitesi ise 33 bin 963 kişilik.

Lezzet durağı Gaziantep

Lezzetli yemekleri ve zengin kültürüyle Türkiye'nin en sevilen kentlerinden biri olan Gaziantep, bu kez ise EURO 2024 adaylığıyla adından söz ettiriyor. Şehir, 1.9 milyonluk nüfusuyla turnuvada Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak istiyor. EURO 2024 adayı olan Gaziantep Stadyumu'nun kapasitesi ise 33 bin 502 kişilik.

Kocaeli

Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli, 2017 yılında açılışı yapılan 34 bin 169 kişilik kapasitesi olan Kocaeli Yeni Stadyumu ile turnuvanın Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak için adaylardan bir diğeri.

Konya

EURO 2024'te çeyrek finale ev sahipliği yapmak adına aday olan huzurun ve inancın birleştiği kent Konya, zengin bir tarihi mirasa sahip. Turnuvaya aday olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun seyirci kapasitesi ise 42 bin kişi.

Trabzon, çeyrek finale aday

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, 2016 yılında açılan Şenol Güneş Spor Komleksi ile turnuvanın çeyrek final karşılaşmalarına aday oldu. Zengin doğasıyla dikkat çeken Trabzon'da aday olan stadyumun izleyici kapasitesi ise 40 bin 775 kişi.