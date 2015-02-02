Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin 2012 yılı nüfus rakamlarını açıkladığı araştırmada Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi de belli oldu. Zirvede iki Ankara ilçesi var. İstanbul'un en kalabalık ilçesi ise Bağcılar. Listede yer alan diğer ilçeler ise Bursa ve Gaziantep'ten çıktı.
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 840 bin 809 kişiyle Ankara'nın Keçiören ilçesi. Keçiören Türkiye'nin 66 ilinden daha kalabalık. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:
Keçiören / Ankara
Çankaya / Ankara
Şahinbey / Gaziantep
Osmangazi / Bursa
Seyhan / Adana
Bağcılar / İstanbul
Yenimahalle / Ankara
Ümraniye / İstanbul
Şehitkamil / Gaziantep
Yıldırım / Bursa