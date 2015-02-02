Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Türkiye'nin 2012 yılı nüfus rakamlarını açıkladığı araştırmada Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi de belli oldu. Zirvede iki Ankara ilçesi var. İstanbul'un en kalabalık ilçesi ise Bağcılar. Listede yer alan diğer ilçeler ise Bursa ve Gaziantep'ten çıktı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 840 bin 809 kişiyle Ankara'nın Keçiören ilçesi. Keçiören Türkiye'nin 66 ilinden daha kalabalık. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi:

Keçiören / Ankara

Çankaya / Ankara

Şahinbey / Gaziantep

Osmangazi / Bursa

Seyhan / Adana

Bağcılar / İstanbul

Yenimahalle / Ankara

Ümraniye / İstanbul

Şehitkamil / Gaziantep

Yıldırım / Bursa