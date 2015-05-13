T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

İstanbul Üniversitesi, Mesleki İtibar Skalası ile Türkiye'nin en itibarlı ve en itibarsız mesleklerini belirledi

13 Mayıs 2015 21:03

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, geliştirdiği Mesleki İtibar Skalası ile Türkiye'deki mesleklerin toplumdaki itibarını sıraladı.

1- Doktor
2- Hakim
3- Üniversite profesörü
4- Öğretmen
5- Diş hekimi
6- General
7- Vali
8- Yüzbaşı
9- Mimar
10- Büyükelçi

 

En az itibarlılar

 

En az itibarı bulunan mesleklerin başında ise dansözlük gelirken, oryantal mesleğini sırasıyla, astrolog, seyyar satıcı, otopark görevlisi, hamal ve çamaşırcı meslekleri izledi. Falcı da itibarsız meslekler arasında yer aldı.

 

ETİKETLER

mesleklerdoktorhakimbüyükelçidansözfalcımimardiş doktoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24