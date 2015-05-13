İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, geliştirdiği Mesleki İtibar Skalası ile Türkiye'deki mesleklerin toplumdaki itibarını sıraladı.

1- Doktor

2- Hakim

3- Üniversite profesörü

4- Öğretmen

5- Diş hekimi

6- General

7- Vali

8- Yüzbaşı

9- Mimar

10- Büyükelçi

En az itibarlılar

En az itibarı bulunan mesleklerin başında ise dansözlük gelirken, oryantal mesleğini sırasıyla, astrolog, seyyar satıcı, otopark görevlisi, hamal ve çamaşırcı meslekleri izledi. Falcı da itibarsız meslekler arasında yer aldı.