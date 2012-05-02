İşte Türkiye'nin en çok kazanan yazarları

FORBES listesine göre Türkiye'nin en çok kazanan yazarları Ayşe Kulin, Elif Şafak ve İskender Pala oldu.

FORBES Türkiye'nin 2011 satış verilerinden oluşturduğu ''En Çok Kazanan Yazarlar'' listesi, derginin Mayıs sayısında açıklandı.

Listenin zirvesinde yer alan Ayşe Kulin, 2011'de çıkan ''Hayat Dürbünümde 40 Sene'' ve ''Hüzün Dürbünümde 40 Sene'' kitaplarında kendi anılarından yola çıkarak, 1941–1983 dönemini romanlaştırdı. Kulin'in 2011'de toplamda 265 bin adet basılan bu iki kitabını, son romanı ''Gizli Anların Yolcusu'' izledi.

Böylece 2011'e, ilk baskıları 100'er bin yapılan üç roman sığdıran Kulin, 8 milyon 173 bin 300 lira ciro ve 1 milyon 634 bin 660 liralık telif geliriyle yılı, ''en çok kazanan yazar'' olarak tamamladı.

Listenin ikinci sırasında yer alan Elif Şafak'ın son kitabı ''İskender'', 2011'de 250 bin adet basıldı. Toplam baskı adedi 369 bini yakalayan romanı ile Şafak, 8 milyon 51 bin 500 lira ciro ve 1 milyon 610 bin 300 lira telif geliriyle ikinci sırada yer aldı.

İskender Pala, 536 bin adet baskı, 6 milyon 599 bin 900 lira ciro ve 1 milyon 319 bin 980 lira telif geliriyle listeye üçüncü sıradan girdi.

Listede dördüncü sırada 4 milyon 748 bin ciro ve 949 bin 600 lira telif geliriyle Zülfü Livaneli, beşinci sırada 8 milyon 515 bin lira ciro ve 851 bin 500 lira telif geliriyle Sinan Yağmur yer aldı.

Listede, 6. sırada Ahmet Ümit, 7. sırada Canan Tan, 8. sırada Yılmaz Özdil, 9. sırada Serdar Özkan, 10. sırada Demet Altınyeleklioğlu, 11. sırada Orhan Pamuk, 12. sırada Ahmet Turgut, 13. sırada Mümin Sekman, 14. sırada Mustafa Armağan, 15. sırada İlber Ortaylı, 16. sırada Turgut Özakman, 17. sırada İnci Aral, 18. sırada Yavuz Bahadıroğlu, 19. sırada Reha Çamuroğlu ve 20. sırada Kahraman Tazeoğlu bulunuyor.

''En Çok Kazanan Yazarlar'' listesinde yer alan 20 yazarın toplam telif geliri, listenin ilk kez yayınlandığı 2008'e göre yüzde 183 artarak, 11 milyon lira oldu. En çok kazanan 20 yazar, 2011'i 68,7 milyon lira ciroyla kapattı. Ayrıca 2011 boyunca en çok satan 20 kitabın tamamı 100 bin sınırını aştı.