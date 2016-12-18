"İşte Türkiye'nin 2016 yılı eğlence haritası"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "2016 yılında konser salonlarında, futbol arenalarında, kulaklıklarında enlerimiz neydi?", "Neler seyrettik, hangi konserlerin biletleri için kuyruğa girdik, hangi maçlara koştuk?" sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin 2016 yılı eğlence haritasını hazırladı.
Haritaya bakın, bir fikir sahibi olacaksınız diyen Özkök, şu sorulara yanıt aradı:
-1 Kasım günü Türkiye'de ve dünyada ne rekoru kırıldı?
-9.5 milyar rakamı ne ifade ediyor?
-İki konser salonunda biletleri satışa çıktığı gün tükenen 3 Türk kimler?
-20 Kasım günü 44 bin 900 kişi neredeydi?
-Sıla’ya konser salonları kapanırken, nerenin kapıları sonuna kadar açıldı?
-10 Aralık günü bombaların patlamasından hemen önce, Vodafone Arena’nın kapısından kaç kişi geçmişti?
"İşte size bir Türkiye eğlence atlası" diyen Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te "Salonda, arenada, rafta, kulaklıkta, 2016'nın kral ve kraliçeleri" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:
BÖLÜM 1
SALONLARDA DURUM NEYDİ
1- 2016’DA BABYLON’DA EN HIZLI SOLD OUT (KAPALI GİŞE) OLAN 5 KONSER
Babylon yöneticisi Cem Yegül’ün verdiği bilgiye göre, şu 5 konserin biletleri satışa çıktığı gün bitti.
1) Oscar and The Wolf
2) Athena
3) Selda Bağcan
4) Stavroz
5) Nouvelle Vague
2- 2016’DA ZORLU CENTER’DA EN HIZLI SOLD OUT OLAN 5 KONSER
Zorlu Performans Sanatları Merkezi Yöneticisi Murat Abbas’ın verdiği bilgiye göre biletleri satışa çıktığı gün tükenen 5 konser.
1) Patti Smith
2) Damien Rice
3) Şebnem Ferah
4) Athena
5) Moderat
BÖLÜM 2
3- KULAKLARIMIZDA HANGİ MÜZİKLER VARDI
Spotify Türkiye listesine göre Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı Drake.
SPOTIFY’DA EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI İÇİNDEKİ TEK TÜRK KİM
Aynı listeye göre en çok dinlenen kadın sanatçı ise Sia.
Spotify ilk 5’e giren tek Türk sanatçısı ise Sıla.
Spotify üzerinden 2016 yılında hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma oldu.
4- BU YIL EN FAZLA MÜZİĞİ HANGİ GÜN DİNLEDİK
Drake üst üste ikinci kez, dünyanın en çok dinlenen sanatçısı oldu.
Drake Spotify üzerinden toplam 4.7 milyar kez dinlendi. Böylece geçen yıl 1.8 milyar olan dinlenme sayısını üçe katladı.
Drake, Spotify’da 8.9 milyar dinlenme rakamı ile tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı oldu.
5- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI
1- Drake
2) Justin Bieber
3) Rihanna
4) Twenty One Pilots
5) Kanye West
6- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI
1) Sia
2) Rihanna
3) Sıla
4) Coldplay
5) Drake
7- EN ÇOK DİNLENEN 5 TÜRK ŞARKICISI
1) Sıla
2) Sezen Aksu
3) Teoman
4) Model
5) Duman
8- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 KADIN SANATÇI
1) Sia
2) Rihanna
3) Sıla
4) Sezen Aksu
5) Model
9- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ERKEK SANATÇI
1) Coldplay
2) Drake
3) Teoman
4) Twenty One Pilots
5) Calvin Harris
10- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 ŞARKI
1) One Dance (feat. WizKid and Kyla) – Drake
2) I Took A Pill in Ibiza – Seeb Remix – Mike Posner
3) Don’t Let Me Down (feat. Daya) – The Chainsmokers
4) Work (feat. Drake) – Rihanna
5) Cheap Thrills – Sia
11- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ŞARKI
1) Cheap Thrills–Sia
2) One Dance–Drake
3) Don’t Let Me Down–The Chainsomokers
4) Günah Benim–Eypio Burak King
5) Faded–Alan Walker
12- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 ALBÜM
1) Views–Drake (Spotify üzerinden 2.5 milyar kez dilendi)
2) Purpose–Justin Bieber
3) Anti–Rihanna
4) Blurryface–Twenty One Pilots
5) Beauty Behind The Madness–The Weeknd
13- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ALBÜM
1) Anti–Rihanna
2) This is Acting (Deluxe Version)–Sia
3) Views–Drake
4) Purpose–Justin Bieber
14- 2016’DA DÜNYADA MÜZİK TÜRÜNE GÖRE EN ÇOK KİM DİNLENDİ
Klasik Rock: The Beatles
Klasik Müzik: Wolfgang Amadeus Mozart
Country (Yeni): Luke Bryan
Country (Eski): Johnny Cash
Elektro Dans Müziği (EDM): The Chainsmokers
Hip Hop: Drake
Caz: Nina Simone
Latin: Enrique Iglesias
Metal: Metallica
New Age: Enya
Pop: Drake
R&B: Rihanna
Reggae: Bob Marley & The Wailers
Reggaeton: Enrique Iglesias
Rock: Red Hot Chili Peppers
Soul: Michael Jackson
15- 2016’DA YÜKSELEN MÜZİK TÜRLERİ
1) Ambient Fusion
2) Witch House
3) Indie Emo
4) Underground Latin Hip Hop
5) Baile Funk
6) Dangdut
7) Hoerspiel
8) Speed Garage
9) Brazilian Gospel
10) World Meditation
BÖLÜM 3
ARENALARDA KAÇ KİŞİYDİK
16 - 2016-17 FENERBAHÇE’NİN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI
1) 20 Kasım: Galatasaray derbisi-44.900 kişi
2) 3 Aralık: Beşiktaş derbisi-43.205 kişi
3) 3 Kasım: Manchester maçı-35.351 kişi
4) 11 Eylül: Bursaspor maçı-22.335 kişi
5) 16 Ekim: Alanyaspor maçı-19.000 kişi
17- 2016-17 BEŞİKTAŞ’IN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI
1) 24 Eylül: Galatasaray maçı-37.413 kişi
2) 23 Kasım: Benfica maçı-36.071 kişi
3) 1 Kasım: Napoli maçı-35.586 kişi
4) 28 Eylül: Dinamo Kiev maçı-33.957 kişi
5) 10 Aralık: Bursaspor maçı-32.221 kişi
18- 2016-17 GALATASARAY’IN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI
1) 22 Ekim: Trabzon maçı-43.071 kişi
2) 2 Ekim: Antalyaspor maçı-40.812 kişi
3) 17 Eylül: Rizespor maçı-32.720 kişi
4) 4 Kasım: Başakşehir maçı-20.686 kişi
5) 25 Kasım: Bursaspor maçı-15.292 kişi
BÖLÜM 4
RAFLARDAKİ YARIŞI KİM ÖNDE KOŞUYOR
19- ÜÇ BÜYÜK YAYINEVİNİN 2016’DA EN ÇOK SATAN KİTABI
DOĞAN KİTAP: Elif Şafak- Havva’nın Üç Kızı
EVEREST: Ayşe Kulin-Kanadı Kırık Kuşlar
DESTEK: Kahraman Tazeoğlu-Aşkla Kal