"İşte Türkiye'nin 2016 yılı eğlence haritası"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "2016 yılında konser salonlarında, futbol arenalarında, kulaklıklarında enlerimiz neydi?", "Neler seyrettik, hangi konserlerin biletleri için kuyruğa girdik, hangi maçlara koştuk?" sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin 2016 yılı eğlence haritasını hazırladı.

Haritaya bakın, bir fikir sahibi olacaksınız diyen Özkök, şu sorulara yanıt aradı:

-1 Kasım günü Türkiye'de ve dünyada ne rekoru kırıldı?

-9.5 milyar rakamı ne ifade ediyor?

-İki konser salonunda biletleri satışa çıktığı gün tükenen 3 Türk kimler?

-20 Kasım günü 44 bin 900 kişi neredeydi?

-Sıla’ya konser salonları kapanırken, nerenin kapıları sonuna kadar açıldı?

-10 Aralık günü bombaların patlamasından hemen önce, Vodafone Arena’nın kapısından kaç kişi geçmişti?

"İşte size bir Türkiye eğlence atlası" diyen Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet'te "Salonda, arenada, rafta, kulaklıkta, 2016'nın kral ve kraliçeleri" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısı şöyle:

BÖLÜM 1

SALONLARDA DURUM NEYDİ

1- 2016’DA BABYLON’DA EN HIZLI SOLD OUT (KAPALI GİŞE) OLAN 5 KONSER

Babylon yöneticisi Cem Yegül’ün verdiği bilgiye göre, şu 5 konserin biletleri satışa çıktığı gün bitti.

1) Oscar and The Wolf

2) Athena

3) Selda Bağcan

4) Stavroz

5) Nouvelle Vague

2- 2016’DA ZORLU CENTER’DA EN HIZLI SOLD OUT OLAN 5 KONSER

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Yöneticisi Murat Abbas’ın verdiği bilgiye göre biletleri satışa çıktığı gün tükenen 5 konser.

1) Patti Smith

2) Damien Rice

3) Şebnem Ferah

4) Athena

5) Moderat

BÖLÜM 2

3- KULAKLARIMIZDA HANGİ MÜZİKLER VARDI

Spotify Türkiye listesine göre Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı Drake.

SPOTIFY’DA EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI İÇİNDEKİ TEK TÜRK KİM

Aynı listeye göre en çok dinlenen kadın sanatçı ise Sia.

Spotify ilk 5’e giren tek Türk sanatçısı ise Sıla.

Spotify üzerinden 2016 yılında hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma oldu.

4- BU YIL EN FAZLA MÜZİĞİ HANGİ GÜN DİNLEDİK

Drake üst üste ikinci kez, dünyanın en çok dinlenen sanatçısı oldu.

Drake Spotify üzerinden toplam 4.7 milyar kez dinlendi. Böylece geçen yıl 1.8 milyar olan dinlenme sayısını üçe katladı.

Drake, Spotify’da 8.9 milyar dinlenme rakamı ile tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı oldu.

5- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI

1- Drake

2) Justin Bieber

3) Rihanna

4) Twenty One Pilots

5) Kanye West

6- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 SANATÇI

1) Sia

2) Rihanna

3) Sıla

4) Coldplay

5) Drake

7- EN ÇOK DİNLENEN 5 TÜRK ŞARKICISI

1) Sıla

2) Sezen Aksu

3) Teoman

4) Model

5) Duman

8- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 KADIN SANATÇI

1) Sia

2) Rihanna

3) Sıla

4) Sezen Aksu

5) Model

9- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ERKEK SANATÇI

1) Coldplay

2) Drake

3) Teoman

4) Twenty One Pilots

5) Calvin Harris

10- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 ŞARKI

1) One Dance (feat. WizKid and Kyla) – Drake

2) I Took A Pill in Ibiza – Seeb Remix – Mike Posner

3) Don’t Let Me Down (feat. Daya) – The Chainsmokers

4) Work (feat. Drake) – Rihanna

5) Cheap Thrills – Sia

11- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ŞARKI

1) Cheap Thrills–Sia

2) One Dance–Drake

3) Don’t Let Me Down–The Chainsomokers

4) Günah Benim–Eypio Burak King

5) Faded–Alan Walker

12- DÜNYADA EN ÇOK DİNLENEN 5 ALBÜM

1) Views–Drake (Spotify üzerinden 2.5 milyar kez dilendi)

2) Purpose–Justin Bieber

3) Anti–Rihanna

4) Blurryface–Twenty One Pilots

5) Beauty Behind The Madness–The Weeknd

13- TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN 5 ALBÜM

1) Anti–Rihanna

2) This is Acting (Deluxe Version)–Sia

3) Views–Drake

4) Purpose–Justin Bieber

14- 2016’DA DÜNYADA MÜZİK TÜRÜNE GÖRE EN ÇOK KİM DİNLENDİ

Klasik Rock: The Beatles

Klasik Müzik: Wolfgang Amadeus Mozart

Country (Yeni): Luke Bryan

Country (Eski): Johnny Cash

Elektro Dans Müziği (EDM): The Chainsmokers

Hip Hop: Drake

Caz: Nina Simone

Latin: Enrique Iglesias

Metal: Metallica

New Age: Enya

Pop: Drake

R&B: Rihanna

Reggae: Bob Marley & The Wailers

Reggaeton: Enrique Iglesias

Rock: Red Hot Chili Peppers

Soul: Michael Jackson

15- 2016’DA YÜKSELEN MÜZİK TÜRLERİ

1) Ambient Fusion

2) Witch House

3) Indie Emo

4) Underground Latin Hip Hop

5) Baile Funk

6) Dangdut

7) Hoerspiel

8) Speed Garage

9) Brazilian Gospel

10) World Meditation

BÖLÜM 3

ARENALARDA KAÇ KİŞİYDİK

16 - 2016-17 FENERBAHÇE’NİN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI

1) 20 Kasım: Galatasaray derbisi-44.900 kişi

2) 3 Aralık: Beşiktaş derbisi-43.205 kişi

3) 3 Kasım: Manchester maçı-35.351 kişi

4) 11 Eylül: Bursaspor maçı-22.335 kişi

5) 16 Ekim: Alanyaspor maçı-19.000 kişi

17- 2016-17 BEŞİKTAŞ’IN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI

1) 24 Eylül: Galatasaray maçı-37.413 kişi

2) 23 Kasım: Benfica maçı-36.071 kişi

3) 1 Kasım: Napoli maçı-35.586 kişi

4) 28 Eylül: Dinamo Kiev maçı-33.957 kişi

5) 10 Aralık: Bursaspor maçı-32.221 kişi

18- 2016-17 GALATASARAY’IN EN İYİ GİŞE YAPAN 5 MAÇI

1) 22 Ekim: Trabzon maçı-43.071 kişi

2) 2 Ekim: Antalyaspor maçı-40.812 kişi

3) 17 Eylül: Rizespor maçı-32.720 kişi

4) 4 Kasım: Başakşehir maçı-20.686 kişi

5) 25 Kasım: Bursaspor maçı-15.292 kişi

BÖLÜM 4

RAFLARDAKİ YARIŞI KİM ÖNDE KOŞUYOR

19- ÜÇ BÜYÜK YAYINEVİNİN 2016’DA EN ÇOK SATAN KİTABI

DOĞAN KİTAP: Elif Şafak- Havva’nın Üç Kızı

EVEREST: Ayşe Kulin-Kanadı Kırık Kuşlar

DESTEK: Kahraman Tazeoğlu-Aşkla Kal