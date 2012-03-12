İşte Türkiye'nin 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası karnesi

T24 - İstanbul'da yapılan 14. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1 gümüş, 1 bronz madalya alan Türkiye, şampiyonayı 2 madalyayla tamamladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda 3 gün süren organizasyonda, ikinci gün akşam seansında kadınlar 1500 metrede Aslı Çakır Alptekin, 4.08.74'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırıp, üçüncü oldu. Bronz madalya kazanan aslı, Türkiye'ye dünya salon atletizm şampiyonası tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.

Aslı, elemelerde de 4.10.95'lik derecesiyle Ayşen Barak'ın 11 yıllık Türkiye rekorunu kırmıştı.

İkinci gün akşam seansında erkekler 1500 metrede Kenya asıllı Türk atlet İlham Tanui Özbilen de 3.45.35'lik derecesiyle ikinci olarak, gümüş madalya kazandı. İlham da Türkiye'ye salon dünya şampiyonası tarihindeki ilk gümüş madalyasını kazandırdı.

ALİ EKBER KAYAŞ VE MELİZ REDİF, YARI FİNALDE ELENDİ

Erkekler 400 metrede Ali Ekber Kayaş ve kadınlar 400 metrede Meliz Redif, yarı finalde elendi. İlk gün sabah seansında 47.55'lik derecesiyle yarı finale kalan Ali Ekber, akşam seansında koşulan erkekler 400 metre yarı final müsabakalarında 2. seride 48.16'lık derecesiyle 5. ve son sırada yer alarak, finale kalamadı.

Kadınlar 400 metrede sabah seansında 53.55'lik derecesiyle yarı finale çıkan Meliz Redif, akşam seansında yarı finalde 3. seride 54.48'lik derecesiyle 6. ve son sırada yer alarak, elendi.

DİĞER TÜRK SPORCULAR

Türkiye'yi kadınlar uzun atlamada temsil eden Karin Melis Mey, elemelerde 6.62'lik derecesiyle 9. olarak, elendi.

Kadınlar gülle atmada da 16 yaşındaki Emel Dereli, 16.02'lik derecesiyle 17. olarak finale kalamadı.

4x400 metrede bayrakta Ali Ekber Kayaş, Halit Kılıç, Mehmet Güzel ve Yavuz Can ile yarışan Türk Milli Takımı, 3.11.28'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırmasına karşın elendi.

Erkekler 800 metre elemelerinde 3. seride yarışan Halit Kılıç, 1.54.06'lık derecesiyle seriyi 5. ve son sırada tamamlayarak elendi.

Kadınlar 3000 metre elemelerinde 1. seride koşan Dudu Karakaya, 9.16.85'lik derecesiyle 8. sırayı elde ederek, şampiyonaya veda etti.

Erkekler gülle atmada Hüseyin Atıcı, 18.42'lik derecesiyle 23. ve son sırada yer alarak, elendi.

Kadınlar üç adım atlama elemelerinde B Grubu'nda Sevim Sinmez, 13.13'lük derecesiyle grubunda 14., genel sıralamada da 28. olarak elendi.

Kadınlar 800 metrede Merve Aydın, Türkiye rekoru kırmasına karşın elendi. Elemelerde 3. seride yarışan milli atlet, 2.01.19'luk derecesiyle üçüncü oldu. Merve Aydın, bu derecesiyle 2.02.47 ile Yeliz Kurt'a ait olan Türkiye rekorunu kırdı, ancak finale kalamadı.

Erkekler 1500 metrede Kemal Koyuncu ise 3.45.33'lük derecesiyle elemelerde serisini 9. tamamlayarak, elendi.

Erkekler uzun atlamada ise Alper Kulaksız, 7.42'lik derecesiyle 14. olarak şampiyonaya veda etti.

Erkekler 3000 metrede Kenya asıllı Türk atlet Polat Kemboi Arıkan, elemelerde 2. seride 8.02.37'lik derecesiyle 8. olarak elendi.

Kadınlar yüksek atlamada milli atlet Burcu Ayhan ise sakatlığı nüksettiği için elemelere katılmadı.