İşte Türkiye'den Suriye'ye giden silahların belgesi

Suriye politikası nedeniyle muhalefet tarafından sıkça eleştirilen AKP hükümeti, ülkedeki muhalif güçlere silah yardımı yaptığı iddiasını kesin bir dille yalanlasa da, BM ve TÜİK verileri, Türkiye’nin Suriye’ye silah ihracatı yaptığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) internet sitelerinde yer alan veriler, 2013’ün haziranından beri Türkiye’den Suriye’ye 47 ton silah ve mühimmat gönderildiğini söylüyor.

Hürriyet gazetesi Washington temsilcisi Tolga Tanış, bugünkü köşesinde çarpıcı bir iddia ortaya attı.

BM ve TÜİK’in internet sitelerinde yer alan ve Suriyeli muhaliflere silah desteği sağladığını her fırsatta yalanlayan hükümet kanadından gelen açıklamalar hakkında kuşku yaratacak verilere köşesinde yer veren Tanış, Dışişleri Bakanlığı’nı aradığını, ancak yetkililerden iddiayla ilgili bir açıklama gelmediğini kaydetti.

Tolga Tanış’ın “Suriye’ye silahın belgesi” başlıklı yazısının bir kısmı şöyle:

Suriye'ye silahın belgesi

Durumu önce Birleşmiş Milletler verilerinde fark ettim. Ülke gümrüklerinden gelen bildirimlere dayanarak yeni bir uygulama başlattı BM. Dünyada gerçekleşen tüm ithalat-ihracat faaliyetlerini istatistik departmanına bağlı Comtrade (mal ticareti) veritabanına yüklüyor… Ve geçen aydan beri de bilgileri Comtrade’in web sitesi üzerinden kamuoyuna açıklıyorlar.

İşte Comtrade’e girdiğinizde… Türkiye ve Suriye arasındaki mal ticaretini araştırdığınızda… Ve bu ticaretin, uluslararası kodu ‘93’ olan ‘silah ve mühimmat’ boyutuna baktığınızda… Veritabanı size inanılmaz bir tablo çıkartıyor. Çünkü Türk hükümetinin her fırsatta “Türkiye Suriye’deki direnişçilere silah sağlamıyor” iddiasının aksine… 2013’ün haziranından beri Türkiye’den Suriye’ye 47 ton silah ve mühimmat gönderildiğini söylüyor.

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Verileri aldım. Bir Excel tablosuna dönüştürdüm. Hemen Dışişleri Bakanlığı’nı aradım. Sözcü Levent Gümrükçü’ye bir mesaj atıp, BM kayıtlarında Türkiye’nin Suriye’ye silah sağlıyor gözüktüğünü, buna nasıl bir açıklama getireceklerini sordum.

Öyle ya… Türkiye kâğıt üzerinde Suriye’ye silah ambargosu uyguluyor. Aslında rejime de direnişçilere de tek bir mermi bile gidemez. Gümrükçü, bilgilerin dayandığı kaynağa bakmadan refleks olarak hemen “Bilgiler hiçbir şekilde gerçek değil” dedi. Ama sonra bahsettiğim raporu bulamadığını kabul etti.

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Gümrükçü reddetse de BM kayıtları son derece sarih… Buna göre haziran ayında Türkiye’den Suriye’ye 9303 kodlu silah cinsinden 3.6 ton yollanmış. Temmuzda silah sevkıyatının ağırlığı 4.4 tona çıkıyor. Guta’da yaklaşık 1000 kişinin öldüğü tahmin edilen 21 Ağustos kimyasal silah saldırısının olduğu ay, silah sevkıyatı 10 ton. Herkesin savaş beklediği eylül ayındaysa Suriye’ye giden silah miktarı 29 tona fırlıyor.

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Bir yandan Gümrükçü’ye raporun Excel halini yollayıp ilave sorular yönlendirdim bir yandan da BM verilerinin kaynağını araştırmaya başladım. Ve bir süre sonra BM’nin çıkardığı bilgilerin aynısına, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) web sitesindeki raporlamalardan ulaştım. Türkiye’nin ithalat-ihracat verilerine girip Türkiye ve Suriye arasında ‘93’ kodlu silah ticaretini arattırdığımda ekim ayını da kapsayacak şekilde BM verilerinin daha günceline TÜİK’te ulaştım. Silah ve mühimmat başlığı altında…

Sonra Gümrükçü’ye telefon ettim. Ve BM’de çıkan raporun kaynağının TÜİK olduğunu Gümrükçü’den de teyit ettim.

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Aşağıdaki tabloda hazirandan ekime kadar TÜİK’in verilerine göre Türkiye’den Suriye’ye giden silah ve mühimmatın dökümünü göreceksiniz. Ay ay. Kasasında mermilerle yakalanan TIR şoförlerinin ifadeleri ya da yabancı gazetelerin direnişçi mülakatlarına gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kuruluşlarının raporlarıyla.

Malın cinsine gelince… BM kayıtlarında 9303 koduyla gözüken bahsettiğim silahlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması’na göre de ‘Askeri Silahlar ve Mühimmatlar’ başlığı altındaki ‘Askeri Amaçlı Olmayan Silahlar’ kategorisinde geçiyor. Örneğin av tüfekleri ya da namludan doldurulan silahlar gibi. Kalaşnikof’u bu kategoride ihraç edemiyorsunuz ama Suriye’ye av tüfeği yollamak istediğinizde gümrükte kimse sizi durdurup “Napıyorsun, ambargo var” demiyor.

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Dışişleri ne cevap verdi diye merak ediyorsanız. 10 gün oldu. Halen resmi bir cevap alamadım.

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