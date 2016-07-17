İşte Türkiye genelinde gözaltına alınan 70 general ve amiralin listesi

15 Temmuz Cuma akşamı başlattığı darbe girişimi engellenirken, Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde, aralarında generallerin de bulunduğu çok sayıda asker gözaltına. 70 general ve amiral de gözaltında tutuluyor. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de gözaltında alınanlar arasında.

Gözaltına alınan darbe girişimcilerinin bir bölümünün sorguları devam ederken, bir bölümü adliyeye sevk edildi.

Şırnak'ta yakalanan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan ve Elazığ'da yakalanan 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü çıkarıldığı mahkemece, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki, "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Isparta'da gözaltına alınan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya ile Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece, "Anayasal Düzeni Silah Zoruyla Değiştirmek" suçlarından tutuklama kararı verildi.

Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal, çıkarıldığı mahkemece Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki "Anayasa'yı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, çıkarıldığı mahkemece "darbeye teşebbüs" suçu nedeniyle tutuklandı.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır, "Anayasal düzeni silah yoluyla değiştirmeye teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "Yasama organına karşı silahlı isyan", "Silahlı örgüt kurmak" suçlarından tutuklandı.

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesindeki "Anayasayı ihlale teşebbüs" ve 312. maddesindeki "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs edilmesi" suçlarından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bingöl 49. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman, Kırklareli'de gözaltına alınan 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak tutuklandı.

Öte yandan, Konya'da sürdürülen operasyon kapsamında Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Orhan Gündüz ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Güvenlik güçlerinin hakkında gözaltı kararı olanları yakalama çalışmaları sürüyor.

Yakalanan generallerden 70'inin ismi şöyle:

- 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk

- 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk

- Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan

- 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan

- Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman

- Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer

- Sivas Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Fatih Celaleddin Sağır

- Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Namık Alper

- Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya

- Isparta Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz

- Balıkesir Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Akyürek

- Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu

- Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Kurmay Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Suat Murat Semiz

- 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Dursun Pak

- 1. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ve JFAC Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Recep Ünal

- 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal

- Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen

- 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan

- Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan

- 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat

- 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van

- 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı

- Anfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız

- Deniz Hava Us Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma

- Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol

- 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar

- Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Yılmaz

- 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak

- 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan

- Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan

- Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken

- Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal

- Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan

- Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar

- Ardahan 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdem Kargın

- Ağrı 1. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ozan

- Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral Şenol Alkış

- 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun

- 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü

- Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cihat Erdoğan

- Kayseri Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Aydın

- 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Cemal Akyıldız

- Erzincan 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Yüksel Gönültaş

- Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır

- Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek

- Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral İsmet Gökhan Gülmez

- 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanı Tümgeneral Cevat Yazgılı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Plan Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker

- Genelkurmay Başkanlığı Harekat Plan Daire Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alpaslan Çetin

- Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Aydemir Taşçı

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı Tuğgeneral Erkan Caha

- Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Savunma Komuta Kontrol Başkanı Tuğgeneral Kemal Mutlum

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Rıza Çağlar

- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Adem Boduroğlu

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanı Tuğamiral Ali Murat Dede

- Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar

- Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu

- Genelkurmay Başkanlığı Personel İşlem Daire Başkanı Tuğgeneral Uğur Şahin

- Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Timurcan Ermiş

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanı Tuğamiral Oğuz Karaman

- Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Eğitim Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar

- Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai

- Jandarma Okullar Komutanı Tuğgeneral Sadık Köroğlu