İşte Türk tipi seri katil!

Türkiye tarihinin en kanlı ve acımasız cinayetlerini gerçekleştiren katillerin profili çıkarıldı.



Testereli, çivili, aile ve otoyol cinayetlerini gerçekleştiren 41 seri katilin bütün hayatlarının incelendiği çalışmada önemli tespitler yapıldı. Polis Akademisi Öğretim Üyesi Emniyet Müdürü Mustafa Kaygısız, Kriminal Polis Laboratuvar Daire Başkanlığı’nda görevli bir ekiple, bu kanlı cinayetleri Seri Katiller-Paralel Cinayetler isimli kitapta topladı. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak kitapta seri katillerle ilgili bazı tespitler şöyle oldu:



Genel özellikleri



Benzer/paralel en az iki cinayet işlemişlerdir.



Özel durumlar hariç durmaz, durdurulana kadar öldürmeye devam ederler. Sakinleşme dönemi önemlidir. Bu durmalarını sağlayabilir.



Katil, kurbandan bir eşya ya da organ alır. Sakinleşme döneminde cinayeti hafızasında canlı tutabilmek için bunları kullanır.



Bazı istisnalar dışında hep yalnız çalışıyorlar.



Cinsel davranış bozukluğu ve intihara eğilim var.



Canlılara karşı (insan, hayvan) işkence etmek gibi eğilimleri vardır.



Kurbanlarını genellikle kendilerine yakın yaş gruplarından seçiyorlar; fakat sosyal ya da ekonomik sınıf farkı gözetmiyorlar.



Kurbanlarının etini yemekten ve ölü sevicilikten hoşlanan katiller çoğunluktadır.



En tehlikelisi organizeler



Türk seri katiller suç tiplerine göre şöyle ayrılıyorlar:



Motivasyona açık katiller: Seçtikleri kurbanı tanır. Mantıklı motivasyona sahip öç, tutku gibi nedenlerden dolayı cinayet işler. Seri hareket eder.



Motivasyona açık olmayanlar: Cesetle ilgilenir; zarar verir, fantezilerine uygun hale getirir. Kurbana dokunmayı sever.



Organize (düzenli) seri katiller: Çok veya orta seviyede zeki, yakalanması zor. Sosyal çevresi, işi ve orta düzey geliri vardır. Cinsellikte başarılı, eşi ve çocukları vardır.



Disorganizeler (düzensiz): İşsiz, belirli bir mesleği yok. Cinsellikte başarısız, eş yok, ailesi bozuk/ parçalı. Plansız, düzensiz, ani hareket eder; karşısına çıkan kurbanla ilgilenir.



Cinayeti işleyene 6 aşama var



Türkiye’deki seri katiller, araştırmaya göre cinayet işlemeden önce belli ’aşamalar’dan geçiyorlar. Bunlar şöyle sıralanıyor:



Düşünme Safhası: Dışarıdan normal görünebilir. Ancak zihni giderek şiddet, şehvet, ölüm ve yok etme duygularına kapılır; hayal/gerçek algılayışı zayıflar.



Olta Safhası: Avcı gibi av aramaya, uygun kurban bulmaya başlamıştır. Çocuk parkı, okul bahçesi, yalnız yaşayan kurbanlar, ıssız yerler.



Flört Safhası: Kurbanın ele geçirilmesinden öldürünceye kadar geçen süredir. Güven duygusu vererek kurbanların savunmasız kalmalarını sağlar.



Yakalama Safhası: Kişiyi kurban olarak algıladığı ve kapana sıkıştırdığı safhadır.



Öldürme Safhası: Zevk alma, orgazma ulaşma gibi duygularla seri katillerin kendi öldürme tercihleri vardır; boğma, döverek, keserek, yavaş yavaş, işkenceyle öldürme gibi.



Totem Safhası: Cinayet safhasında yoğun; ancak geçici bir zevk alır.



Depresyon Safhası: (Cinayet işlendikten sonra) Çevreden uzaklaşma, intihara teşebbüs gibi hadiseler yaşarlar.



Merak Safhası: Cinayetleri merak ederler, kurbanın durumunu basından ve çevreden takip etmeye çalışır.



Yakalanma Safhası: Seri katiller durduruluncaya kadar cinayetlerine devam ederler. Bu çok zaman katillerin daha rahat ve organizesiz cinayet işlemesine neden olur ve yakalanmasına ile sonuçlanır.



Otoyol katilleri



2 yıl kadar önce uyuşturucu ve hap müptelası iki seri katil 7 cana kıydı. Yiğit Bekçe (sağda) ile Mehmet Karahasan, Bursa, Sakarya, İzmit, Mersin, Adana ve Ankara’da yüreği yanık aileler bıraktı. Bekçe ve Karahasan yakalandıklarında bile uyuşturucu etkisindeydi.

