İşte Türk Telekom'un dudak uçuklatan geliri

T24- Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamada, teknoloji ve altyapıya yılın ilk yarısında konsolide bazda 520 milyon lira yatırım yapan şirketin, 3 bin 500 yeni çalışan istihdam ettiği belirtilerek, Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.





Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany, açıklamada yer verilen değerlendirmesinde şunları ifade etti:



“2010 yılının ilk yarısında gelirlerimizi yüzde 2 oranında artırırken FAVÖK marjımızı da iyileştirdik. Bağlı ortaklığımız Avea’nın FAVÖK marjı da 2010 yılının ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyreğinde yaklaşık iki katına çıktı. 2010 yılında, müşterilerimize önemli ölçüde avantajlar sunan Ev Avantaj tarifelerimizi pazara sunduk ve bu yenilikçi yaklaşımımızın sonucu olarak 4 milyondan fazla hanede yaklaşık 16 milyon kişi şimdi Ev Avantaj tarifelerimizden faydalanıyor. Bunların yanı sıra ev telefonuna daha fazla değer katmak amacıyla, kampanyalarımızın yüksek katma değerini tamamlayıcı güvenlik ve ev-ofis sigortası hizmetlerini de başlattık.



Çeşitli markaların işbirliğiyle bayi kanalımız üzerinden gerçekleştirdiğimiz bilgisayar satışları da satış kanalımızı ülkenin en güçlü kanallarından biri haline getirdi. 2010 yılı ilk yarısında, Türkiye telekomünikasyon sektörü için de tarihi bir adım attık. Orta ve Güneydoğu Avrupa’da 16 ülkede 27 bin kilometrelik optik fiber ağı ile hizmet veren ve Avrupa’nın önde gelen bağımsız toptan data ve kapasite servis sağlayıcıları arasında yer alan Invitel International’ın hisselerinin yüzde 100’ünün satın alınması için bir anlaşma imzaladık.”



Paul Doany, Orta Doğu, Güney Asya ve Uzak Doğu arasında birleşik çok geçişli fiber optik ağın kurulmasına ilişkin Jadi Link projesinin Suudi Telekom, Ürdün Telekom ve Suriye Telekom ile yapılan işbirliği çerçevesinde hayata geçmeye başladığını bildirdi. Her iki adımın da Türk Telekom’un ve Türkiye’nin, bulunduğu bölge için bir telekomünikasyon merkezi haline gelmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Doany, “Önümüzdeki aylar ve yıllarda, her yıl giderek güçlenen Türk Telekom markasına küresel bir kimlik kazandıracak bölgesel girişimlerimizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

