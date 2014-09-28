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Ekonomi

İşte Türk mallarının üzerine konulacak yeni logo

Logo Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Twitter hesabında yayımlandı. Logonun üzerinde 'Türkiye potansiyelini keşfet' yazıyor

28 Eylül 2014 17:57

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihraç edilen Türk mallarının üzerine konulacak olan yeni logoyu tanıttı.
 
Logo Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Twitter hesabında yayımlandı. Logonun üzerinde “Türkiye potansiyelini keşfet” yazıyor.
 
İşte TİM’in attığı tweet:
 
 
 

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