Ekonomi
İşte Türk mallarının üzerine konulacak yeni logo
Logo Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Twitter hesabında yayımlandı. Logonun üzerinde 'Türkiye potansiyelini keşfet' yazıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihraç edilen Türk mallarının üzerine konulacak olan yeni logoyu tanıttı.
Logo Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Twitter hesabında yayımlandı. Logonun üzerinde “Türkiye potansiyelini keşfet” yazıyor.
İşte TİM’in attığı tweet:
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