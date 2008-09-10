İşte Türk 'CERN'zedeler!

Büyük patlama Dünya'nın sonu olur mu?

CERN'e mahkeme onayı

'Büyük patlama'ya geri sayım

10 soruda büyük patlama



'Deneye karşı çıkanlar fizik bile bilmiyor'

CERN'de gerçekleştirilen deneyle ilgili haberlerin yarattığı sansasyon ve korku bazı ebeveynleri öylesine ürküttü ki, çareyi çocuklarını okula göndermemekte buldular.Hürriyet'in haberine göre bazı anne ve babalar bugün özellikle anaokulu, ilköğretim birinci ve ikinci sınıfta öğrenim gören çocuklarını okularına göndermediler. Nedeni çok şaşırtıcı: Son yılların en büyük bilim projesi olarak gösterilen, "Yüzyılın Deneyi-Büyük Patlama"... Evet, bu patlamadan ve söylentilere göre olası sonuçlarından korkan hassas anne babalar İsviçre'de yerin 100 metre altında gerçekleştirilecek deneyde, "Ne olacaksa benim yanımda olsun" diyerek çocuklarını okula göndermediler.Bilimadamları evrenin oluşumuna yol açan "Büyük Patlama"da yaşananların benzerini 13.7 milyar yıl sonra bugün İsviçre'de başlayacak bir deneyle tekrarlayacaktı. Bu büyük deney, "Yüzyılın Deneyi" olarak tarihe geçti, İsviçre'de yerin 100 metre altında ve 27 kilometre uzunluğunda CERN laboratuarları kuruldu. Yıllarca yapılan hazırlıklardan sonra düğmeye basmaya az bir süre kala, bazı bilim çevreleri "Büyük Patlama"nın kötü sonuçlar doğuracağını, "dünyanın dengesini değiştirebileceğini" dillendirmeye başladılar.Ancak CERN Laboratuarı yöneticileri, bu söylentilerin "gerçek dışı" olduğunu belirterek, iddia sahiplerini "fizik bilmez" olarak değerlendirdi. İşte bu tartışmalar arasında patlamada geri sayım başladı... Yüzyılın Deneyi için geri sayım sürürken, Türkiye...Pazartesi günü açılan okulların özellikle anaokulu, ilköğretim bir ve ikinci sınıflarında çocukları okula giden anne babaları bir korku sardı. Ortak soru şuydu: "Ya Büyük Patlama'da kötü bir şeyler olursa?"Hassas velileri saran bu korku, bazılarını "önlem" almaya itti.Ve onlar, çareyi çocuklarını patlamanın başlayacağı bugün okula göndermemekte buldu. Çoğu, "Ne olacaksa olsun, ama çocuğum yanımda olsun" düşüncesindeydiler. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlarken, "Bu konuda bize gelmiş bir duyum yok. Anne babalar çocuklarını bugün okula göndermediyse kendi bilecekleri iş. Ancak, çocuklar okula gitmedikleri gün devamsız sayılır" dedi. Okullarda toplu bir devamsızlık olmadığını, olayın münferit olabileceğine dikkat çekti.İl Milli Eğitim Müdürü Özer, bunları söylerken; çocuğunu patlamadan korktuğu için 5.5 yaşındaki oğlu Can'ı yeni kayıt olduğu anaokuluna göndermeyen annelerden biri Candan İrgen, hurriyet.com.tr'ye konuştu. İşte o anne, işte onun söyledikleri:"Günlerdir gazete ve televizyonlardaki yayınlarda 'büyük patlama' ile ilgili haberleri dikkatle takip ettik. Uzmanların bir kısmı deney sonrasında önemli soruların cevaplarının bulunacağını söyledi. Ancak bazı uzmanlar da deneyin birtakım olumsuz sonuçlarının olabileceğini, deneyin birtakım şeyleri tetikleyebileceğini ve sonucunda deprem gibi doğal afetlerin olabileceğini kaydetti. Bu yorumlar da beni tedirgin etti.Bütün bu uzman yorumları, değerlendirmelerden açıkça korktum. 'Ya bu söylenenler gerçek olursa' dedim. Konuyu paylaştığımız bazı arkadaşlarla şöyle bir sonuca vardım: Eğer kötü bir şey olacaksa da oğlum benim yanımdayken olsun... Gözümün önünde olsun, yanımdan ayrılmasın...Hatırlarsınız, 17 Ağustos depreminden sonra da buna benzer söylentiler çıktı. Depremin yeniden tekrarlayabileceği konuşuldu. Bizim yaşadığımız korku, buna benzer. Bugün oğlumu okula göndermedim. Ancak hala tereddütteyim. Yarın ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü, bu Büyük Patlama deneyi devam ediyor."İrgen, bugün okul müdürünü telefonla aradığını, oğlunu göndermemesinin nedenini ona anlattığını belirterek, "Müdür bana, 'Sizden başka çocuğunu okula göndermeyen yok. Yapmayın, bırakın evhamı çocuğunuzu okula gönderin' dedi. Ama ben yine de korkumu yenemiyorum" dedi.