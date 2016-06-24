İşte turistler için en pahalı şehirler

Hong Kong ve Angola'nın başkenti Luanda, eğer yerlisi değilseniz, dünyada yaşanabilecek en pahalı kentlerden ilk ikisi.

Danışmanlık firması Mercer tarafından yayımlanan yerli olmayanlar için yaşanabilecek en pahalı kentler listesinde, Zürih, Singapur ve Tokyo gibi kentler de bulunuyor.

Firma, İstanbul'un 101.sırayı aldığı listeyi oluştururken, yabancı işçinin kazancını, 200 farklı ihtiyaç kaleminin fiyatlarıyla karşılaştırıyor.

209 kentte yapılan araştırmada ölçülen ihtiyaç kalemleri arasında barınma, ulaşım, gıda, giyim ve eğlence de var.

Araştırma, şirketlere yabancı ülkelere gönderdikleri çalışanlarının ücretlerini hesaplamaları için rehber olması amacıyla yapılıyor.

Araştırmaya göre iyi bir semtte iki odalı bir mobilyasız evin kirası bu kentler için şöyle:

Hong Kong: 6809 ABD doları



Luanda: 6700 ABD doları



New York: 5100 ABD doları



Londra: 4583 ABD doları



Moskova: 4200 ABD doları

Mercer, sıralamaların ekonomik büyümenin hız kesmesi ve çalkantılı piyasalardan etkilendiğini de açıkladı.

Bu yılın önceki aylarda Economist dergisinin yaptığı bir araştırmada, Singapur, Zürih, Hong Kong, Cenevre ve Paris'in önüne geçerek dünyanın en pahalı kenti listesinde birinci sıraya yükselmişti.