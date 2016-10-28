İşte TSK'nın yeni silahı SAPAN

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hava Savunma Sistemi Sapan'ın ilk prototipini kişisel Twitter hesabından paylaştı.

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ilk milli elektro manyetik silah Sapan, sadece enerji kullanarak barutsuz mermi atabiliyor. Elektro manyetik enerji sayesinde mermiler, sesin 10 katı hızda hedefe ulaşabiliyor. Sapan'ın testleri 2014 yılında yapılırken ilk prototip üretimi de tamamlandı. Dünyada elektro manyetik top teknolojisini üretebilen sadece iki firma bulunuyor. Bunlardan biri ABD'li General Atomics diğeri ise İngiliz BAE Systems.

TSK'nın yeni silahı Sapan'dan fotoğraflar şöyle: