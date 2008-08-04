İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.

Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:



KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI



Orgeneralliğe yükselen korgeneraller

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1 Korgeneral Aslan Güner

2 Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu



Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

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1 Tümgeneral Raif Akbaş

2 Tümgeneral Mehmet Emin Alpman

3 Tümgeneral Mehmet Eröz

4 Tümgeneral Tevfik Özkılıç

5 Tümgeneral Yurdaer Olcan



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Ferit Güler

2 Tuğgeneral Mehmet Daysal

3 Tuğgeneral Metin İyidil

4 Tuğgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu

5 Tuğgeneral Atilla Gürdere

6 Tuğgeneral Erdal Öztürk

7 Tuğgeneral Alpaslan Erdoğan

8 Tuğgeneral Bekir Memiş

9 Tuğgeneral Ömer Paç

10 Tuğgeneral Hasan Fehmi Canan

11 Tuğgeneral Veysi Sunal



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Piyade Kurmay Albay Lokman Ekinci

2 Piyade Kurmay Albay Ömer Faruk Küçük

3 Topçu Kurmay Albay Abdulbaki Kavun

4 Topçu Kurmay Albay Ali Rıza Kuğu

5 Piyade Kurmay Albay Ferhat Özgen

6 Topçu Kurmay Albay Orhan Çınar

7 Kara Pilot Kurmay Albay Gökhan Gökay

8 Tank Kurmay Albay Sadık Piyade

9 Piyade Kurmay Albay Muhittin Yenikeçeci

10 Topçu Kurmay Albay Gürsel Öztürk

11 Topçu Kurmay Albay Cengiz Demirci

12 Piyade Kurmay Albay Taci Kurul

13 Topçu Kurmay Albay Ali Sivri

14 Piyade Kurmay Albay Veli Yıldırım

15 Topçu Kurmay Albay Ethem Büyükışık

16 Kara Pilot Kurmay Albay Salih Sevil

17 Topçu Kurmay Albay İsmail Gümüştekin

18 Topçu Kurmay Albay Osman Erbaş

19 Piyade Kurmay Albay Burhanettin Aktı

20 Muhabere Kurmay Albay Müjdat Uzun

21 Topçu Kurmay Albay Halit Günbatar

22 Piyade Albay Muzaffer Dirik

23 Mühendis Albay Nevzat Kılınç

24 Öğretmen Albay Ali Gündoğan



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı



Koramiralliğe yükseltilen tümamiral

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1 Tümamiral Kadir Sağdıç



Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller

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1 Tuğamiral Fikret Güneş

2 Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz

3 Tuğamiral Serdar Dülger



Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar

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1 Deniz Kurmay Albay Serdar Okan Kırçiçek

2 Deniz Kurmay Albay Cem Aziz Çakmak

3 Deniz Kurmay Albay Levent Erkek

4 Deniz Kurmay Albay Mehmet Fatih İlğar

5 Deniz Kurmay Albay Adnan Özbal

6 Deniz Piyade Kurmay Albay Mustafa Ekmel Özdengil

7 Deniz Albay Turgay Erdağ



Hava Kuvvetleri Komutanlığı



Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller

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1 Tümgeneral Abidin Ünal

2 Tümgeneral Mehmet Veysi Ağar



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Mehmet Şanver

2 Tuğgeneral Nedim Güngör Kurubaş

3 Tuğgeneral Atilla Gülan

4 Tuğgeneral Sinan Şanlı

5 Tuğgeneral Hasan Küçükakyüz



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Levent Taştan

2 Hava Pilot Kurmay Albay Haluk Selvi

3 Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Selçuk

4 Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Özlü

5 Hava Pilot Kurmay Albay Erdoğan Arslantaş

6 Hava Pilot Kurmay Albay Cevat Yazgılı

7 Hava Pilot Kurmay Albay Mustafa Avcı

8 Hava Piyade Kurmay Albay Sami Fındıkoğlu



Jandarma Genel Komutanlığı



Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral

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1 Tümgeneral Osman Eker



Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller

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1 Tuğgeneral Mehmet Çörten

2 Tuğgeneral Mustafa Kemal Alataş



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Jandarma Kurmay Albay Ünal Karaosmanoğlu

2 Jandarma Kurmay Albay Zeki Es

3 Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın

4 Jandarma Albay Bulut Ömer Mimiroğlu



Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı



Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar

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1 Profesör Tabip Albay Mustafa Başbozkurt

2 Profesör Tabip Albay Dilaver Erşanlı



Tuğgeneralliğe yükseltilen albay

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1 Profesör Deniz Tabip Albay Mehmet Ali Özgüven







