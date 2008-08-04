İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.
Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Orgeneralliğe yükselen korgeneraller
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1 Korgeneral Aslan Güner
2 Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu
Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
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1 Tümgeneral Raif Akbaş
2 Tümgeneral Mehmet Emin Alpman
3 Tümgeneral Mehmet Eröz
4 Tümgeneral Tevfik Özkılıç
5 Tümgeneral Yurdaer Olcan
Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
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1 Tuğgeneral Ferit Güler
2 Tuğgeneral Mehmet Daysal
3 Tuğgeneral Metin İyidil
4 Tuğgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu
5 Tuğgeneral Atilla Gürdere
6 Tuğgeneral Erdal Öztürk
7 Tuğgeneral Alpaslan Erdoğan
8 Tuğgeneral Bekir Memiş
9 Tuğgeneral Ömer Paç
10 Tuğgeneral Hasan Fehmi Canan
11 Tuğgeneral Veysi Sunal
Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
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1 Piyade Kurmay Albay Lokman Ekinci
2 Piyade Kurmay Albay Ömer Faruk Küçük
3 Topçu Kurmay Albay Abdulbaki Kavun
4 Topçu Kurmay Albay Ali Rıza Kuğu
5 Piyade Kurmay Albay Ferhat Özgen
6 Topçu Kurmay Albay Orhan Çınar
7 Kara Pilot Kurmay Albay Gökhan Gökay
8 Tank Kurmay Albay Sadık Piyade
9 Piyade Kurmay Albay Muhittin Yenikeçeci
10 Topçu Kurmay Albay Gürsel Öztürk
11 Topçu Kurmay Albay Cengiz Demirci
12 Piyade Kurmay Albay Taci Kurul
13 Topçu Kurmay Albay Ali Sivri
14 Piyade Kurmay Albay Veli Yıldırım
15 Topçu Kurmay Albay Ethem Büyükışık
16 Kara Pilot Kurmay Albay Salih Sevil
17 Topçu Kurmay Albay İsmail Gümüştekin
18 Topçu Kurmay Albay Osman Erbaş
19 Piyade Kurmay Albay Burhanettin Aktı
20 Muhabere Kurmay Albay Müjdat Uzun
21 Topçu Kurmay Albay Halit Günbatar
22 Piyade Albay Muzaffer Dirik
23 Mühendis Albay Nevzat Kılınç
24 Öğretmen Albay Ali Gündoğan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiralliğe yükseltilen tümamiral
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1 Tümamiral Kadir Sağdıç
Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller
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1 Tuğamiral Fikret Güneş
2 Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz
3 Tuğamiral Serdar Dülger
Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar
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1 Deniz Kurmay Albay Serdar Okan Kırçiçek
2 Deniz Kurmay Albay Cem Aziz Çakmak
3 Deniz Kurmay Albay Levent Erkek
4 Deniz Kurmay Albay Mehmet Fatih İlğar
5 Deniz Kurmay Albay Adnan Özbal
6 Deniz Piyade Kurmay Albay Mustafa Ekmel Özdengil
7 Deniz Albay Turgay Erdağ
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
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1 Tümgeneral Abidin Ünal
2 Tümgeneral Mehmet Veysi Ağar
Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
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1 Tuğgeneral Mehmet Şanver
2 Tuğgeneral Nedim Güngör Kurubaş
3 Tuğgeneral Atilla Gülan
4 Tuğgeneral Sinan Şanlı
5 Tuğgeneral Hasan Küçükakyüz
Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
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1 Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Levent Taştan
2 Hava Pilot Kurmay Albay Haluk Selvi
3 Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Selçuk
4 Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Özlü
5 Hava Pilot Kurmay Albay Erdoğan Arslantaş
6 Hava Pilot Kurmay Albay Cevat Yazgılı
7 Hava Pilot Kurmay Albay Mustafa Avcı
8 Hava Piyade Kurmay Albay Sami Fındıkoğlu
Jandarma Genel Komutanlığı
Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral
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1 Tümgeneral Osman Eker
Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
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1 Tuğgeneral Mehmet Çörten
2 Tuğgeneral Mustafa Kemal Alataş
Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
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1 Jandarma Kurmay Albay Ünal Karaosmanoğlu
2 Jandarma Kurmay Albay Zeki Es
3 Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın
4 Jandarma Albay Bulut Ömer Mimiroğlu
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı
Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
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1 Profesör Tabip Albay Mustafa Başbozkurt
2 Profesör Tabip Albay Dilaver Erşanlı
Tuğgeneralliğe yükseltilen albay
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1 Profesör Deniz Tabip Albay Mehmet Ali Özgüven