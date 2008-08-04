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Politika

İşte TSK'nın yeni komuta kademesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiral

04 Ağustos 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2008 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 46 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.
Bir üst rütbeye yükselen general ve amiraller ile general ve amiralliğe yükselen albaylar şunlar:

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Orgeneralliğe yükselen korgeneraller
------------------------------------

1 Korgeneral Aslan Güner
2 Korgeneral Hayri Kıvrıkoğlu

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
----------------------------------------

1 Tümgeneral Raif Akbaş
2 Tümgeneral Mehmet Emin Alpman
3 Tümgeneral Mehmet Eröz
4 Tümgeneral Tevfik Özkılıç
5 Tümgeneral Yurdaer Olcan

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
----------------------------------------

1 Tuğgeneral Ferit Güler
2 Tuğgeneral Mehmet Daysal
3 Tuğgeneral Metin İyidil
4 Tuğgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu
5 Tuğgeneral Atilla Gürdere
6 Tuğgeneral Erdal Öztürk
7 Tuğgeneral Alpaslan Erdoğan
8 Tuğgeneral Bekir Memiş
9 Tuğgeneral Ömer Paç
10 Tuğgeneral Hasan Fehmi Canan
11 Tuğgeneral Veysi Sunal

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
-----------------------------------

1 Piyade Kurmay Albay Lokman Ekinci
2 Piyade Kurmay Albay Ömer Faruk Küçük
3 Topçu Kurmay Albay Abdulbaki Kavun
4 Topçu Kurmay Albay Ali Rıza Kuğu
5 Piyade Kurmay Albay Ferhat Özgen
6 Topçu Kurmay Albay Orhan Çınar
7 Kara Pilot Kurmay Albay Gökhan Gökay
8 Tank Kurmay Albay Sadık Piyade
9 Piyade Kurmay Albay Muhittin Yenikeçeci
10 Topçu Kurmay Albay Gürsel Öztürk
11 Topçu Kurmay Albay Cengiz Demirci
12 Piyade Kurmay Albay Taci Kurul
13 Topçu Kurmay Albay Ali Sivri
14 Piyade Kurmay Albay Veli Yıldırım
15 Topçu Kurmay Albay Ethem Büyükışık
16 Kara Pilot Kurmay Albay Salih Sevil
17 Topçu Kurmay Albay İsmail Gümüştekin
18 Topçu Kurmay Albay Osman Erbaş
19 Piyade Kurmay Albay Burhanettin Aktı
20 Muhabere Kurmay Albay Müjdat Uzun
21 Topçu Kurmay Albay Halit Günbatar
22 Piyade Albay Muzaffer Dirik
23 Mühendis Albay Nevzat Kılınç
24 Öğretmen Albay Ali Gündoğan

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe yükseltilen tümamiral
-----------------------------------

1 Tümamiral Kadir Sağdıç

Tümamiralliğe yükseltilen tuğamiraller
--------------------------------------

1 Tuğamiral Fikret Güneş
2 Tuğamiral Ramazan Cem Gürdeniz
3 Tuğamiral Serdar Dülger

Tuğamiralliğe yükseltilen albaylar
----------------------------------

1 Deniz Kurmay Albay Serdar Okan Kırçiçek
2 Deniz Kurmay Albay Cem Aziz Çakmak
3 Deniz Kurmay Albay Levent Erkek
4 Deniz Kurmay Albay Mehmet Fatih İlğar
5 Deniz Kurmay Albay Adnan Özbal
6 Deniz Piyade Kurmay Albay Mustafa Ekmel Özdengil
7 Deniz Albay Turgay Erdağ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneralliğe yükseltilen tümgeneraller
----------------------------------------

1 Tümgeneral Abidin Ünal
2 Tümgeneral Mehmet Veysi Ağar

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
----------------------------------------

1 Tuğgeneral Mehmet Şanver
2 Tuğgeneral Nedim Güngör Kurubaş
3 Tuğgeneral Atilla Gülan
4 Tuğgeneral Sinan Şanlı
5 Tuğgeneral Hasan Küçükakyüz

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
-----------------------------------

1 Hava Pilot Kurmay Albay Ahmet Levent Taştan
2 Hava Pilot Kurmay Albay Haluk Selvi
3 Hava Pilot Kurmay Albay Kubilay Selçuk
4 Hava Pilot Kurmay Albay Mehmet Özlü
5 Hava Pilot Kurmay Albay Erdoğan Arslantaş
6 Hava Pilot Kurmay Albay Cevat Yazgılı
7 Hava Pilot Kurmay Albay Mustafa Avcı
8 Hava Piyade Kurmay Albay Sami Fındıkoğlu

Jandarma Genel Komutanlığı

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral
-------------------------------------

1 Tümgeneral Osman Eker

Tümgeneralliğe yükseltilen tuğgeneraller
----------------------------------------

1 Tuğgeneral Mehmet Çörten
2 Tuğgeneral Mustafa Kemal Alataş

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
-----------------------------------

1 Jandarma Kurmay Albay Ünal Karaosmanoğlu
2 Jandarma Kurmay Albay Zeki Es
3 Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın
4 Jandarma Albay Bulut Ömer Mimiroğlu

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı

Tuğgeneralliğe yükseltilen albaylar
-----------------------------------

1 Profesör Tabip Albay Mustafa Başbozkurt
2 Profesör Tabip Albay Dilaver Erşanlı

Tuğgeneralliğe yükseltilen albay
--------------------------------

1 Profesör Deniz Tabip Albay Mehmet Ali Özgüven



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