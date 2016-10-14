İşte TSK'dan ihraç edilen 109 askeri hâkimin tam listesi

'FETÖ' ile bağlantılı olduğu belirlenen 109 askeri hâkim subayın meslekten ihraç edilmelerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hakimler Komisyonunun Resmi Gazete'de yer alan kararına göre, söz konusu askeri hâkim subaylar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edildi.

Kararda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 4.(8).b maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1) maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar vermek gerekmiştir" ifadesi kullanıldı.

Meslekten çıkarılmalarına oy birliğiyle karar verilen askeri hâkim subaylar arasında eski Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğgeneral Hayrettin Kaldırımcı, eski Hava Kuvvetleri Adli Müşaviri Hava Hakim Yarbay Bedrettin Özgür'ün yanı sıra bir binbaşı, bir yüzbaşı, 57 üsteğmen ve 48 teğmen bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişiminden önce 468 olan askeri hâkim subay sayısı, son ihraçlarla 209'a düştü. 10 askeri hâkim hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

İhraç edilen 109 askeri hâkimlerin isimleri şöyle: