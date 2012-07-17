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Spor

İşte Trabzonspor'un yeni forveti

Trabzonspor Kulübü, FC Kopenhag takımında forma giyen N’Doye’yi transfer etmek için görüşmelere başladığını bildirdi

17 Temmuz 2012 23:37

Trabzonspor, FC Copenhagen'in Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Bordo-mavili kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp  başkanı Sadri Şener ile yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu’nun, futbolcunun  transferi için Danimarka’ya gittiği belirtildi.
 
Açıklamada, Senagalli oyuncunun Trabzonspor’a transferi için yarın  futbolcu ile görüşüleceği ifade edilerek, ”Şener ve Bekiroglu, N’Doye ile  görüştükten sonra yarın oyuncunun kulübüyle masaya oturacak. Bu arada, söz konusu  temaslar kulübümüz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da bildirildi”  ifadesi kullanıldı. 
 
Bu arada başkan Sadri Şener'in transfer çalışması için başka bir ülkeye geçtiği, yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun ise görüşmeleri yürütmek için Kopenhag'da kaldığı vurgulandı.
 

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