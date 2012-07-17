İşte Trabzonspor'un yeni forveti

Trabzonspor, FC Copenhagen'in Senegalli forvet oyuncusu Dame N'Doye'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi

Bordo-mavili kulubün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Sadri Şener ile yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu’nun, futbolcunun transferi için Danimarka’ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, Senagalli oyuncunun Trabzonspor’a transferi için yarın futbolcu ile görüşüleceği ifade edilerek, ”Şener ve Bekiroglu, N’Doye ile görüştükten sonra yarın oyuncunun kulübüyle masaya oturacak. Bu arada, söz konusu temaslar kulübümüz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da bildirildi” ifadesi kullanıldı.

Bu arada başkan Sadri Şener'in transfer çalışması için başka bir ülkeye geçtiği, yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu'nun ise görüşmeleri yürütmek için Kopenhag'da kaldığı vurgulandı.