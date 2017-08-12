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İşte Trabzon'da çalışmanın çıktığı ev

15 yaşındaki Eren Bülbül ve bir askerin şehit olduğu evin etrafında çok sayıda boş kovan dikkat çekiyor

12 Ağustos 2017 20:03

Trabzon’un Maçka İlçesi'nde PKK’lılar ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yanı sıra 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit oldu. Çatışmada polis memuru Namık Öztel de yaralandı. 

Çok sayıda boş kovan
 

Çatışmanın olduğu ev ve çevresinde uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan bulunuyor. Çatışma bölgesinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesindeki ilk yardım malzemeleri ve kan izleri dikkat çekiyor. PKK’lı grubunun erzak çaldıkları tek katlı evin camlarının kırıldığı, olayda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’e ait kırık gözlüğün de çevrede olduğu dikkat çekti.



Çatışmada  şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yakınlarının anlattığına göre, evden hırsızlık yapıldığını gören Eren, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen güvenlik görevlilerinden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve polis memuru Namık Öztel, o sırada ailesiyle birlikte fındık toplayan Erden Bülbül ile buluştu. Hırsızlık yapılan tek katlı eve Eren'le birlikte gelen güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, PKK’lı grup tarafından ateş açıldı.

Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, polis memuru Namık Öztel de yaralandı.

Yakınları yasta
 

Aynı bölgede oturan Hayriye Yolcu saldırıda yaşamını yitiren yeğeni Eren Bülbül en son fındık topladıkları belirterek, “Dün burada fındık topluyordu. Evden erzakların çalındığın askerlere bildirmişti. Askerlerle  gittikleri sırada ormandan üzerlerine ateş açıldı. Çok iyi bir çocuktu. O mavi gözlerine doyayım” diyerek gözyaşı döktü.


Ormandan ateş edilmişti
 

Eren Bülbül’ün bir diğer akrabası Atilla Bülbül de Eren’in keşif için bölgede yer aldığını anlatarak şunları söyledi:

“Çatışmadan 15 dakika sonra buraya geldim. Ormandan ateş edilmişti. Askerler evin önündeydi. Şehit olan asker ve Eren’i evin önünden yaralı olarak aldık. Gelen ambulansa koyduk. Teröristler 2 gün önce bu evden erzak çalmışlardı. Eren de güvenlik kuvvetleriyle keşif için söz konusu eve gelmişlerdi. Eren, onları yolu gösteriyordu. Eve geldikleri esnada ormanlık alandan ateş edildi. Ağır silahlarla ateş açıldığını sanıyoruz. Buradan da teröristlere silahlarla karşılık verildi.”


Operasyonlar sürüyor


Maçka ilçesinde saldırı ardından kaçan ve 3 kişi oldukları sanılan PKK’lılar etkisiz hale getirmek için kapsamlı operasyon başlatıldı. Trabzon, Gümüşhane ve Giresun Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Jandarma ve Polis Özel Harekât ekiplerinin de yer aldığı çalışmalar yoğun sisin etkili olduğu Vazelon Manastırı ile çevre yaylalarında sürüyor.PKK’lıların bölgede olası geçiş güzergâhlarında da timler ve zırhlı araçlar hazır bekletiliyor.

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