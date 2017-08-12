Trabzon'da çatışmada şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül toprağa verildi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK ile girilen çatışmada yaşamını yitiren 16 yaşındaki Eren Bülbül Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı. Bülbül’ün naaşı, polisler tarafından morga taşındı.

Düzenlenen törende ilk olarak Bülbül’ün cenazesi ailesi tarafından vefat ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi morgundan alınarak, ilçesindeki Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna getirildi. Cenaze polisler tarafından taşınırken Bülbül’ün ailesine Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti. Bülbül ailesi burada taziyeleri kabul etti.

Bülbül, Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bülbül’ün ailesine bu sırada Trabzon Valisi Yücel Yavuz da eşlik etti. Bülbül'ün ağabeyi Arif Bülbül, burada vatandaşların taziyelerini kabul etti. Ağabey Bülbül, yaptığı açıklamada, "Ne diyeyim, bu durumda ne denir ki. Allah teröristlerin belasını versin" dedi.

Erzak çalınan ev görüntülendi

Maçka'da PKK´lılarla girilen çatışmada 41 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´in yanı sıra 16 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti. Çatışmada polis memuru Namık Öztel de yaralandı. Çatışmanın çıktığı bölge ve erzak çalınan ev görüntülendi.

Çok sayıda boş kovan çıktı

Çatışmanın olduğu ev ve çevresinde uzun namlulu çok sayıda silaha ait boş kovan bulunuyor. Çatışma bölgesinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesindeki ilk yardım malzemeleri ve kan izleri dikkat çekiyor. Terörist grubunun erzak çaldıkları tek katlı evin camlarının kırıldığı, olayda şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik´e ait kırık gözlüğün de çevrede olduğu dikkat çekti.

Evde inceleme yaparken ateş açtılar

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yakınlarının anlattığına göre, evden hırsızlık yapıldığını gören Eren, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine gelen güvenlik görevlileri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit düştü, polis memuru Namık Öztel, o sırada ailesiyle birlikte fındık toplayan Erden Bülbül ile buluştu. Hırsızlık yapılan tek katlı eve Eren'le birlikte gelen güvenlik güçleri incelemelerini sürdürürken, PKK´lı grup tarafından ateş açtı. Bülbül, çatışmada şehit oldu.