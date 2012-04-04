T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Terim'in aklındaki iki futbolcu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferde iki önceliğinin Berbatov ve Hamit olduğu öğrenildi

04 Nisan 2012 00:17

 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferde iki önceliğinin Berbatov ve Hamit olduğu öğrenildi

 
 
En son 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim ile birlikte Devler Ligi'nde yine önemli adımlar atmayı planlıyor. Doğal olarak bugünkü kadronun daha da güçlendirilmesii gerekiyor. Fatih Terim'in gelecek sezonun kadrosunda görmeyi düşündüğü bir numaralı isim ise Manchester United'dan sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dimitar Berbatov. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Berbatov ile görüşmelerin son derece olumlu geçtiği ve Bulgar yıldızın Galatasaray'a gelmek için hazır olduğu öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden aldığı Elmander sonrasında yine önemli bir golcüyü de bonservis bedeli ödemeden renklerine katmış olacak.
 
 

Hamit yine gündemde

 
 
Sarı kırmızılılar gelecek sezon öncelikle transferde hem yerli hem yabancı oyuncu kalitesini artırmayı hedefliyor. Yerli oyuncu transferinde ise Hamit Altıntop rüyasi hiç dinmedi. Sarı kırmızılı yönetim, Hamit'in İspanyol devinden koparmak için yıldız futbolcu ile yapılan temasları artırmış durumda. Hamit'in gelecek sezon Real Madrid'de forma şansının azıldığını bilmesi durumunda Galatasaray'ın teklifine olumlu cevap vermesi bekleniyor.

 

 

ETİKETLER

fatih terim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24