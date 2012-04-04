İşte Terim'in aklındaki iki futbolcu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferde iki önceliğinin Berbatov ve Hamit olduğu öğrenildi

En son 2006-07 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren sarı kırmızılı ekip, Fatih Terim ile birlikte Devler Ligi'nde yine önemli adımlar atmayı planlıyor. Doğal olarak bugünkü kadronun daha da güçlendirilmesii gerekiyor. Fatih Terim'in gelecek sezonun kadrosunda görmeyi düşündüğü bir numaralı isim ise Manchester United'dan sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Dimitar Berbatov. Sezon sonu sözleşmesi sona eren Berbatov ile görüşmelerin son derece olumlu geçtiği ve Bulgar yıldızın Galatasaray'a gelmek için hazır olduğu öğrenildi. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, bonservis bedeli ödemeden aldığı Elmander sonrasında yine önemli bir golcüyü de bonservis bedeli ödemeden renklerine katmış olacak.

Hamit yine gündemde

Sarı kırmızılılar gelecek sezon öncelikle transferde hem yerli hem yabancı oyuncu kalitesini artırmayı hedefliyor. Yerli oyuncu transferinde ise Hamit Altıntop rüyasi hiç dinmedi. Sarı kırmızılı yönetim, Hamit'in İspanyol devinden koparmak için yıldız futbolcu ile yapılan temasları artırmış durumda. Hamit'in gelecek sezon Real Madrid'de forma şansının azıldığını bilmesi durumunda Galatasaray'ın teklifine olumlu cevap vermesi bekleniyor.