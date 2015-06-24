İşte TBMM başkanlığı takvimi

TBMM’nin 26. Başkanı seçimi için takvim başladı. Bir anlamda koalisyonun rengini de ortaya koyacak olan seçimler için 27 Haziran cumartesi günü saat 00.00’a kadar adaylık başvuruları yapılacak. Başkanlık seçiminin ilk iki turu 30 Haziran Salı günü üçüncü tur oylama ise bir sonraki gün yapılacak. Kulislerde, Erdoğan’la görüşmesiyle parti içinde krize neden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın adaylığına kesin gözle bakılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Baykal, Meclis başkanlığı için adaylık imasında bulunmuştu.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.