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Politika

İşte TBMM başkanlığı takvimi

Başkanlık seçiminin ilk iki tur oylaması 30 Haziran Salı günü yapılacak

24 Haziran 2015 00:23

TBMM’nin 26. Başkanı seçimi için  takvim  başladı. Bir anlamda koalisyonun rengini de ortaya koyacak olan  seçimler için  27 Haziran cumartesi günü  saat 00.00’a kadar adaylık başvuruları yapılacak. Başkanlık seçiminin  ilk iki turu 30 Haziran  Salı  günü  üçüncü  tur oylama ise bir sonraki gün  yapılacak. Kulislerde, Erdoğan’la görüşmesiyle parti içinde krize neden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın  adaylığına  kesin gözle bakılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun  yeni milletvekilleriyle  bir araya geldiği toplantıda Baykal,  Meclis başkanlığı için adaylık imasında bulunmuştu.  

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi (367) ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak; dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

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