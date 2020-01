İşte tarihe geçen 1 Nisan şakaları

Tarihe geçen "ünlü" 1 Nisan şakaları, hala güldürmeye devam ediyor. İnsanlar birbirlerine şaka yapmak için 1 Nisan'ı beklerken, dünya basını da 1 Nisan'ı okurlarını ve izleyicilerini şaşırtmak için kullandı.

The Museum of Hoax sitesi, dünya basını tarafından yapılan en iyi şakaları derledi. Siteye göre tarihe geçmiş ünlü şakalardan bazıları şöyle:

"İsviçre'de Spagetti Hasadı - 1957": BBC'nin haber programı Panorama, İsviçre'de çiftçilerin sıcak geçen kış ve spagetti ağaçlarına dadanan buğday bitinin yok edilmesi sayesinde bereketli bir hasat yaptıklarını duyurdu. Habere, ağaçlardan sarkan spagettileri toplayan çiftçilerin görüntüsü eşlik ediyordu. Çok sayıda izleyici, BBC'yi arayarak spagetti ağacını nereden alabileceklerini sordu. Şakayı devam ettiren BBC, izleyicilerine bir kavanoz salçanın içinde bir tane spagetti koyup büyümesini beklemelerini söyledi.

"San Serriffe adında bir ülke - 1977": İngiliz Guardian gazetesi, Hint Okyanusu'nda yer alan noktalı virgül şeklinde adalardan oluşan San Serriffe adlı "uydurma" bir ülkeyi tanıtmak için yedi sayfalık bir ek yayımladı. Başkenti Bodoni olan adalar ülkesini General Pica yönetiyordu. Ekin yayınlandığı gün The Guardian'ın telefonları kilitlendi. Okurlar, cennete benzeyen adalarda tatil yapabilmek için daha fazla bilgi istiyordu. Sadece birkaç okuyucu, adayla ilgili her şeyin imla terminolojisinden geldiğini fark etti.

"Nixon, yeniden aday oluyor - 1992": National Public Radio, Richard Nixon'un yeniden başkanlığı aday olacağını duyurdu. Nixon'ın kampanya sloganı "yanlış bir şey yapmadım, bir daha da yapmam" olacaktı. Haberde Nixon'ın adaylık konuşmasıyla ilgili ses kayıtları yer alıyordu. Şok geçiren izleyiciler, National Public Radio'nun telefonlarını kilitledi. Sunucu John Hockenberry, bunun Nisan 1 şakası olduğunu ve komedyen Rich Little'in Nixon'ı taklit ettiğini açıkladı.

"Alabama, Pi sayısını 3 olarak yuvarladı - 1998": New Mexicans for Science and Reason dergisi, Alabama Eyalet Meclisi'nin Pi sayısının 3.14159 olan değerini yuvarlayıp 3.0 olarak değiştirmeyi kabul ettiğini yazdı. Haber, kısa sürede internette yayıldı. Bunun bir şaka olduğu, Alabama Eyalet Meclisi'nin protesto dolu mektuplar alması üzerine ortaya çıktı.

"Solaklar için hamburger - 1998": Burger King, USA Today gazetesine verdiği tam sayfalık ilanda ABD'deki 32 milyon solak için hamburger yaptıklarını duyurdu. İlana göre hamburger, normal Whopper ile aynı malzemelerden yapılıyordu. Ancak tüm malzemeler, solak müşteriler için 180 derece sola çevrilmişti. İlanı gören binlerce solak Amerikalı, kendileri için üretilen hamburgeri yemek amacıyla Burger King restoranlarına koştu. Sağ elini kullananlar ise, kendileri için de özel bir hamburger yapılmasını istedi.

"Kızgın kafalı, çıplak, buz kurdu - 1995": Discover Magazine, "saygıdeğer" bilim adamı Aprile Pazzo'nun Antarktika'da yeni bir tür keşfettiğini yazdı. Dergiye göre bu büyüleyici yaratıkların kafalarının üzerinde sayısız damarın beslediği tabağa benzer bir kemik vardı. Aşırı derecede ısınıp kor haline gelen kemik, hayvanların Antarktika soğuğuna dayanmalarını sağlıyordu. Pazzo, kaşif Philihhe Poisson'un 1837'de Antarktika'da araştırma yaparken kaybolmasından da kızgın kafalı kurtların sorumlu olduğunu iddia ediyordu. Dergiye, yaratıkla ilgili binlerce elektronik posta geldi.

"Yerçekimi azalıyor - 1976": İngiliz astronom Patrick Moore, BBC'ye yaptığı açıklamada 1 Nisan'da sabah saat 9.47'de Plüton gezegeninin Jüpiter'in arkasına geçeceğini, bunun da Dünya'daki yerçekimini geçici olarak azaltacağını açıkladı. Moore, tam gezegen hizalanmasının olduğu anda havaya zıplayanların kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissedeceğini söyledi. Saat 9.47'den sonra BBC'yi arayan yüzlerce kişi, havaya zıpladıklarını ve kendilerini havada yüzüyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Hatta bir kadın, kendisiyle birlikte 11 arkadaşının koltuklarından havalanarak oda çevresinde uçtuklarını iddia etti.

"UFO, Londra'ya indi - 1989": Londra'nın hemen dışındaki bir otoyolda binlerce kişi, parlak uçan bir cismin kente indiğini gördü. UFO, bir tarlaya inince uzaylıların başkenti istila etmesinden korkan İngilizler, polisi aradı. Olay yerine koşan polislerden biri, UFO'ya yaklaşma cesareti gösterdi. Uzay aracının kapısı açılıp içinden gümüş renkli kıyafetiyle biri çıkınca herkes koşarak uzaklaştı. Uzaylının Virgin Records'un başkanı 36 yaşındaki Richard Branson olduğu, UFO'nun ise özel olarak yapılmış bir sıcak hava balonu olduğu ortaya çıktı. Branson, balonu Hyde Park'a indirmek istediğini, ancak rüzgarın sürüklemesi sonucu tarlaya inmek zorunda kaldığını açıkladı.

"Uçan Penguenler - 2008": BBC, Antarktika'da uçan Adélie penguenlerinin keşfedildiğini duyurdu. Penguenler, dondurucu Antarktika kışından kaçmak için uçarak Güney Amerika'ya göç ediyordu. BBC, daha da ileri giderek penguenlerin videosunu yayınladı.

"Loch Ness Canavarı, ölü bulundu - 1972": Tüm dünyada gazeteler, İskoçya'nın ünlü Loch Ness Canavarı'nın cesedinin bulunduğunu yazdı. Yorkshire'daki Flamingo Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Nessie adı verilen canavarın cesedinin suda yüzerken bulunduğunu açıklamıştı. Bir ton ağırlığındaki canavar, yaklaşık 5 metre uzunluğundaydı. Yetkililer, cesedi araçlarına yükleyip hayvanat bahçesine getirmeye çalıştıklarını ancak polisin Loch Ness'ten tanımlanamayan yaratıkların alınmasını yasaklayan yasa uyarınca kendilerini durdurduğunu açıkladı. Polis tarafından adli tıbba götürülen cesedin devasa bir deniz filine ait olduğu ortaya çıktı. Ertesi gün Flamingo Park'ın sorumlularından John Shields, 1 Nisan şakası olarak cesedi göle kendisinin bıraktığını itiraf etti.

"Edgecumbe Yanardağı, patladı - 1974": Alaska'nın Sitka bölgesinde yaşayanlar, 1 Nisan sabahı uyandıklarında Edgecumbe Yanardağı'ndan kapkara dumanlar çıktığını gördüler. Panik içinde evlerinden fırlayıp kaçışmaya başlayan halk, bir süre sonra bunun 1 Nisan şakası olduğunu anladı. Porky Bickar adında bir kişi, yanardağın kraterine yüzlerce araba lastiği yığıp ateşe vermişti.

"Dikkat bomba - 1915": I. Dünya Savaşı'nın ortalarında 1 Nisan 1915 sabahı bir Fransız havacı, Alman kampının üzerinde uçup, bombaya benzeyen bir şey bıraktı. Alman askerler, panik içinde kaçışmaya başladı. Patlama sesinin gelmemesi üzerine askerler, bombanın düştüğü yeri araştırdı ve üzerinde "1 Nisan" yazan bir futbol topu buldu.

"Fısıldayan havuçlar - 2002": İngiliz süpermarketler zinciri Tesco, The Sun gazetesinde bir reklam yayımlayarak, genetik değişime uğratılmış fısıldayan havuçları tanıttı. Havuçların bir tarafında hava delikleri vardı. Havuçlar, hava deliklerinden fısıltıya benzer bir ses çıkararak piştiklerini haber veriyordu.

"Amerikan Kongre Binası çöktü - 1933": The Madison Capital-Times gazetesi, bir dizi gizemli patlama sonucu Kongre Binası'nın çöktüğünü yazdı. Patlamalara Senato'da haftalar süren gereksiz tartışmaların yarattığı büyük miktarda gaz yol açmıştı. Haberde Kongre Binası'nın yıkılırken gösteren bir de fotoğraf vardı. Gazeteye okurlardan binlerce mektup yağdı.

"Londra Saat Kulesi, dijital olacak - 2007": BBC, teknolojideki ilerlemelere bağlı olarak Londra Saat Kulesi'ne dijital gösterge takılacağını duyurdu. Dijital göstergeye karşı çıkan binlerce kişi, BBC'nin telefonlarını kilitledi. BBC'nin Japonca servisi ise, saat kulesindeki akreple yelkovanın ilk arayan 4 kişiye armağan edileceğini duyurdu. Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunan bin Japon balıkçı, akreple yelkovan için arayanlar yüzlerce kişiden ilki oldu.

"İnternette bahar temizliği - 1997": Tüm dünyada yüz binlerce kişinin elektronik postasına internetin 24 saat sürecek bahar temizliği için 31 Mart'tan 2 Nisan'a kadar kapatılacağına dair mesajlar düştü. İnternet, 5 adet son derece güçlü Japon yapımı emekleyen robot (Toshiba ML-2274)tarafından temizlenecekti. Bu şaka daha önce de telefon sistemi için yapılmıştı.

"Maradona, Sovyet Futbol Takımı'na katılıyor - 1988": Sovyetler Birliği'nin Izvestia gazetesi, dünyaca ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nın Spartak Moskova'ya katılmak için yöneticilerle görüştüğünü yazdı. Spartak Moskova, Maradona'ya 6 milyon dolar ödeyecekti. Izvestia'nın şakasını yutan Associated Press (AP) oldu. Asılsız haberi tüm dünyaya yayan AP, bir süre sonra haberi geri çekmek zorunda kaldı. AP, Sovyet gazetelerinin "1 Nisan şakası yapacağı düşünülmediği" için habere inandığını açıkladı.

"Eyfel Kulesi taşınıyor - 1986": The Parisien gazetesi, Eyfel Kulesi'nin sökülüp taşınması için anlaşmaya varıldığını yazarak, Parislilerin aklını başından aldı. Habere göre Fransız kültürünün simgesi kabul edilen Eyfel, Paris'in doğusunda açılacak yeni Euro Disney parkında tekrar monte edilecekti. Eyfel'in yerine ise 1992 Olimpiyat Oyunları için 35 bin koltuk kapasiteli bir stadyum inşa edilecekti.

"Sokrates'in mezarı bulundu - 1995": Yunan Kültür Bakanlığı, Atina metro sistemi kazıları sırasında Sokrates'in mezarının bulunduğunu açıkladı. Mezarda Sokrates'in içtiği baldıranotunun kalıntılarını taşıyan bir vazo ve M.Ö. 400 ila 390'a ait bir deri parçası vardı. Fransız haber ajansı AFP, haberi tüm abonelerine geçti. Birkaç saat sonra şakanın ortaya çıkması üzerine üzerine AFP, haberi geri çekti.