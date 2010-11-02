İşte Taksim'i kana bulayan bombacının fotoğrafı

T24

Bombalar PKK ve Devrimci Karargâh Örgütü'nünkilere benziyor



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim'de 15'i polis 32 kişinin yaralanmasına neden olan ve aynı saldırıda ölen canlı bombanın fotoğrafını basına dağıttı. Canlı bombanın kimliğine ve mensubu olduğu örgüte ilişkin bir açıklama ise yapılmadı.

Taksim'deki çevik kuvvet noktasına yapılan intihar saldırısını gerçekleştiren teröristin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor. Polisin araştırmalarında teröristin üzerinde patlayan bombanın türünün Avusturya yapımı SCH tipi düzenek taşıdığı, patlamayan bombanın ise A4 patlayıcı olduğu ortaya çıktı.



Canlı bombalı saldırı ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Saldırgan teröristin güneş gözlüğü taktığı belirlendi. Biri sırtında diğeri de omzunda iki ayrı çanta taşıdığı tespit edilen teröristin omzundaki çantayı patlattığı, diğer çantanın patlamadığı ifade edildi. Teröristin uzun saçlı olması da dikkat çeken ayrıntılardan. Polis, canlı bombanın patlattığı patlayıcıya ilişkin bazı bilgilere de ulaştı. Buna göre bomba fünyesinin Avusturya yapımı SCH tipi düzenek olduğu belirtildi. Teröristin üzerinde bulunan ancak patlamayan ikinci bombanın etkisinin artması için buz kalıplarının bulunduğu bir kap içinde bulunduğu da kaydedildi. Patlamayan bombanın türünün de A4 patlayıcı olduğu ifade edildi. Olayda kullanılan fünyenin PKK ve Devrimci Karargah terör örgütünün kullandığı fünyelere benzediği de belirtildi.



Canlı bombanın Taksim Meydanı'na Tarlabaşı Bulvarı'ından yürüyerek Çiçekçilerin bulunduğu bölümden geçip polislerin bulunduğu yere geldiği de polisin tespitleri arasında yer aldı. Teröristin kopan bütün ceset parçalarının toplandığı ve incelemeye alındığı öğrenildi.



