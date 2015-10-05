İşte Suriye'ye operasyon düzenleyen Rusya'nın 5 hedefi

Suriye'ye yönelik hava operasyonlarına başlayan Rusya, Türkiye ve Batı ülkeleri tarafından IŞİD dışında, rejime karşı savaşan muhalif grupları vurmakla eleştiriliyor. Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Rusya'nın operasyonlardaki 5 hedefini şöyle açıkladı: "Rusya'nın bölgedeki rolünü yeniden kurmak, dikkatleri Ukrayna'daki savaştan kaçırmak, kendi ülkesinde IŞİD ile mücadele, Beşşar Esad'ın yanında olmak, 'rejimin değişmesi' iddiasını bertaraf etmek."

WSJ'nin yorumunda şu ifadelere yer veriliyor:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BM Genel Kurulu'nda kürsüdeki yerini aldığında, Washington'un sesini çok önceden bastırmıştı bile. Suriye'ye silah göndererek dünyanın dikkatini çekmiş, ayrıca Rusya-Suriye-Irak-İran ittifakının zeminini de oluşturmuştu. Rusya lideri Suriye kartını oynarken kararlı bir ülke olduklarını, ayrıca IŞİD'e karşı etkili bir cephe oluşturabilecek tek güç olduklarını gösterdi. Putin ayrıca ABD'nin Suriye'deki başarısızlıklarını da açığa vurdu."



Turkrus.com'un Wall Street Journal'daki yorumdan aktardığı habere göre, Rusya'nın Suriye politikasına ilişkin 5 ana madde şöyle:

1. Rusya'nın bölgedeki rolünü yeniden kurmak

Rusya'nın ulusal onurunu yeniden canlandırmak, Putin'in başkanlık döneminin ana temalarından biri. Suriye'ye silah göndermek ve bölgede anti-terör ittifak oluşturmak, Rusya'nın gücünü dünyaya göstermesini sağladı.

2. Dikkatleri Ukrayna'daki savaştan kaçırmak

Ukrayna eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in devrilmesinin ardından Kırım'da ve Donbass'taki gelişmeler sonrasında Ukrayna çökmedi ama Rusya, yaptırım darbesi yedi. Suriye'deki gelişmeler ise Batıdaki politika yapıcıların dikkatinin Ukrayna dışında bir yere çekilmesini sağladı.

3. Kendi ülkesinde IŞİD ile mücadele

Rusya'nın bir IŞİD sorunu zaten var. Ülke yıllar boyunca Kuzey Kafkasya'da İslami kökenli bir başkaldırıyla mücadele etti. Şimdi, örneğin Dağıstan gibi yerlerde bu militanlar kendilerini IŞİD'e bağlı görmeye başladılar. Rusya, binlerce cihatçının şimdi IŞİD'den eğitim ve deneyim sağlayıp, Rusya'ya ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerine dönerek zarar verebilecekleri kaygısını taşıyor.

4. Kendi adamının yanında olmak

Rusya Beşar Esad'ı daimi olarak destekledi. Onun ordusuna konvansiyonel silahlar sağladı. Şam'a karşı BM'de alınmak istenen kararları veto etti.

5. "Rejimin değişmesi" iddiasını bertaraf etmek

"Washington'un, ABD'ye yakın olmayan hükümetleri devirdiğini düşünen Rusya, Ukrayna'daki ve diğer eski Sovyet cumhuriyetlerindeki kitle hareketlerinde hep bir ABD parmağı olduğunu düşünüyor. Bu bakış açısıyla da Rusya, ABD politikalarının nihai hedefi durumunda. Bu nedenle Putin açısından şu çok açık: ABD'nin bu politikalarına, Suriye'den başlayarak karşı koymak."