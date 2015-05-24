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İşte Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk senaryoları

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı sürerken, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek istiyor

24 Mayıs 2015 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası oynanırken şampiyonluk yarışının sürdüğü Süper Lig’de derbi öncesi ihtimaller kafa karıştırıyor. Lider Galatasaray bugün Beşiktaş’ı konuk ediyor. Beşiktaş Şampiyonlar ligine katılma ihtimalini sürdürebilmek için sahaya çıkarken Galatasaray bu akşam kazanır ve Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir. İşte Süper Lig’de ihtimaller:

 

Beşiktaş'ta şampiyonlar ligi için oynayacak

 

Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ta hedef artık Şampiyonlar Ligi. Bu bağlamda akşam oynanacak derbi mücadelesi Siyah Beyazlı ekip için büyük önem taşıyor. Zira Beşiktaş olası bir yenilgi sonucunda Şampiyonlar Ligi hedefinden de kopmuş olacak.

 

Liderlik Fenerbahçe'ye geçebilir

 

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında devam eden şampiyonluk yarışında birçok ihtimal var. Her ne kadar Galatasaray büyük avantajı elinde bulunduruyor olsa da felaket senaryosu da yok değil. Galatasaray bu akşam oynanacak derbiyi kaybedecek olur ve pazartesi akşamı Başakşehir deplasmanında Fenerbahçe kazanırsa ipler Sarı Lacivertli takımın eline geçmiş olacak.

Çünkü bu senaryoya göre 73'er puanda olacak iki takım arasında avantaj daha yüksek averaja sahip olan Fenerbahçe'de olacak.

 

Galatasaray pazartesi günü şampiyon olabilir

 

Bu akşam oynanacak derbide Galatasaray galibiyet ya da beraberlik aldığı takdirde gözlerini pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Fenerbahçe maçına çevirecek. Bu kritik mücadelede Fenerbahçe mağlup olursa Sarı Kırmızılı ekip pazartesi akşamı şampiyonluğunu resmen ilan etmiş olacak. Bu ihtimal dışında Galatasaray bu akşamki derbide kazandığı takdirde Fenerbahçe'ye Başakşehir deplasmanında beraberlik dahi yetmeyecek ve Sarı Lacivertli ekibin herhangi bir puan kaybında Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek.

Türkiye'nin nefesini tutup beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisinden önce ligin zirvesinde puan durumu şöyle:

1- Galatasaray 73

2- Fenerbahçe 70

3- Beşiktaş 66

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