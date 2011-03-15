İşte suikastin ayrıntıları...

T24

İşte saniye saniye o anlar:





Her şey 1 dakika içinde oldu





Tek silah 11 el ateş



Kurşunlar servise





Urfa ayakta



Durumu kritik



SERVİSE GÖNDERİLDİ



Tatlıses’in Nurol Plaza’daki Beyaz TV’nin çekimlerine katıldıktan sonra uğradığı silahlı saldırının görüntüleri, olayın profesyonelce hazırlandığını gösteriyor. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:- İbo Show programının çekimlerinin tamamlanmasının ardından 00.15’te Nurol Plaza’dan önce İbrahim Tatlıses’in asistanı Buket Çakıcı çıkıyor. Çakıcı, 34 AP 3843 plakalı Mercedes marka makam otomobilinin sol arka kısmına oturuyor.- Birkaç saniye sonra binanın kapısında beliren Tatlıses, önce otomobile doğru hareket ediyor. Bu sırada kapıda kendisini bekleyen 2 erkek hayranının birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmiyor. İki hayranının ortasına geçen ve ellerini omuzlarına atarak poz veren Tatlıses, daha sonra pardösüsünü düzeltiyor. Bu sırada 3 özel koruma Tatlıses’in arkasında bekliyor. Ünlü türkücü hayranlarıyla tokalaştıktan sonra makam aracının ön koltuğuna oturuyor.- Korumaların Fiat Doblo marka araca binmesinin ardından Tatlıses’in şoförü otomobili hareket ettiriyor. Nurol Plaza’nın, Büyükdere Caddesi bağlantısına gelindiği sırada Mercedes yaklaşık 2 saniye kadar duraklıyor.- 00.16’da içinde 3 kişinin bulunduğu tahmin edilen Fiat Linea marka otomobil Tatlıses’in ön koltukta oturduğu Mercedes’in önünden geçiyor. Linea otomobilin sağ ön camı açılarak İbrahim Tatlıses’e doğru Kalaşnikof tüfekle ateş ediliyor. Saldırının düzenlendiği otomobil hiç durmadan yoluna devam ediyor.- Araç içinde bulunan Buket Çakıcı’nın koluna aldığı kurşunun etkisiyle çığlık atması üzerine, makam şoförü sağ koltukta oturan Tatlıses’in kafasından kan geldiğini görüyor ve vurulduğunu anlıyor. Panik yapmadan sadece birkaç saniye duraklayan şoför hemen hastaneye hareket ediyor.- Arkada bulunan araçtaki korumalar ise silah sesleri üzerine Mercedes’e doğru koşuyor. Aracın hareket etmesinin ardından yerde bulunan iki mermi kovanını alan korumalar, bağırarak Mercedes’in peşine gidiyor.- Bir dakika içinde yaşanan ve profesyonelce hazırlanan saldırı sonrasında Nurol Plaza’nın güvenlik görevlileri hemen polise haber veriyor. Olay yerine kısa sürede onlarca polis otomobili geliyor.İbrahim Tatlıses saat 00.15’te Nurol Plaza’dan çıktı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirdikten sonra Mercedes marka otomobilinin ön sağ koltuğuna bindi. Hakan Çalışkan’ın kullandığı otomobile saat 00.16’da ateş açıldı. Hakan Çalışkan olay yerinde durmayıp otomobili Özel Levent Hastanesi’ne sürdü. Saat 00.20’de Özel Levent Hastanesi’ne ulaştı. Burada 15 dakikalık müdahalenin ardından İbrahim Tatlıses ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi’ne sevk edildi.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İbrahim Tatlıses’e yapılan saldırıda tek silah kullanıldığını açıkladı. Mutlu, şunları söyledi: “Bir araçtan saldırı olduğu şu anda net. Kendileri araçlarına bindikten ve hareket ettikten sonra, arkadan gelen bir aracın sollama yaparak yanından geçerken ateş edildiğini biliyoruz. 11 el ateş ediliyor, 4’ü araca isabet ediyor. Araca isabet eden mermilerden 2 tanesinden biri Tatlıses’e, diğeri asistanına isabet ediyor. 2 mermi de araçtan ayrılıyor. Kullanılan toplam mermi adedi 11’dir. Kullanılan silahın türünün şu anda Kalaşnikof olduğunu biliyoruz. 11 adet mermi kovanı da olay mahalinde bulundu. Bize, emniyete bir tehdit aldığı, kendisinin tehdide maruz kaldığı yönünde intikal ettirilmiş herhangi bir bilgi yok.”İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırıya uğradığı Nurol Plaza’ya suikasttan sonra gelen polis ekipleri, plaza dışındaki mağazaların reklam panoları ile duvarlarına isabet eden kurşunlara odaklandı. Polisler, bir banka şubesinin duvarında bulunan kurşun deliği ve çevresinde çalışma yaptı. Kovana ulaşmak için banka duvarını kesici alet ve çekiçlerle kıran polisler aldıkları numuneleri incelemek üzere emniyete götürdü. Tatlıses’in 4 kurşun isabet eden Mercedes marka otomobili de, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendi. Otomobil, kaportasına saplanan bir mermi çekirdeğinin çıkartılması için dün saat 14.00’te çekiciyle servise gönderildi.İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırıya uğraması, memleketi Şanlıurfa’da büyük üzüntüye yol açtı. Tatlıses için belediye hoparlörlerinden dua edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Hemşerimizi ağır yaralayan silahı ateşleyenlerin elleri kırılsın” dedi. Tatlıses’in Şanlıurfa’daki arkadaşları ve sevenleri, ünlü sanatçının doğduğu eve akın etti. Evin girişine ünlü sanatçının posterlerini asan ve gözyaşı döken sevenleri, “Ona atılan kurşun bize atılmıştır” dedi.Tatlıses'in saldırıya uğradığı araç emniyetteSaldırının hemen ardından yaralanan Tatlıses ve asistanı Buket Çakıcı, Tatlıses'in şoförü tarafından Mercedes marka otomobil ile Özel Levent Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatlıses ve asistanı hastaneden ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırıya uğrayan otomobil ise hastanenin acil servisi önünde kaldı. Olay yeri inceleme polisleri, hastane önüne gelerek otomobilde incelemelerde bulundu.Bu arada polis ekipleri hastanenin acil servis girişine şerit çekerek hastaneye kimseyi almadı. Daha sonra hastaneye getirilen çekiciyle, otomobil incelenmek üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çekici üzerinde taşınan otomobilin jantı ve sol arka kapı üzerindeki mermi izleri dikat çekti. Plakası polisler tarafından gazeteyle kapatılan otomobilin ön camı da üzerinde 'Olay yeri inceleme' yazılı büyük beyaz bir naylon ile kapatıldığı gözlendi.Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, Tatlıses’le ilgili şu bilgileri verdi: “Bize geldiğinde sol tarafında tamamen felç vardı. Bir dizi ameliyat uygulandı. Şu anda bir ameliyat gerekmiyor. İlk geldiği saatlerde şuuru açıktı. Fakat yarım saat içinde uyandırılma zorluğu başlamıştı. Ameliyata başladığımız zaman seslendiğimizde bizi anlaması, duyması anlamında ciddi bir zorluk içindeydi. Yaralanmaya bağlı beyin içinde ciddi bir hasar meydana gelmiştir. Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak açık beyin yarası mevcuttu. Kafasında çarpmanın olduğu yerde çok parçalı kırık vardı. Beyin zarıyla beyin arasında kanama vardı, fakat şu anda beyin içinde bir kanama söz konusu değil. Ameliyattan sonraki süreçte hastamızı yoğun bakıma aldık. Bizim de kontrolümüzde olmak üzere uyutma süreci gerçekleştiriliyor. Ayrıca kafa içi basıncı düşürmek için kullandığımız klasik ilaçlar var, bunları veriyoruz. Ara ara da gelişmeleri tomografiyle takip ediyoruz. Beyninin hasar gördüğü taraf konuşma fonksiyonunu sağlayan taraf değil. Bu durumda konuşma güçlüğünün olacağını zannetmiyorum. Ancak bir kuvvet kaybı olabilir. Görünüm olarak da bir sorun olacağını sanmıyorum. Önemli olan hayati tehlikeyi önlememiz, daha sonra da vücut fonksiyonlarını nasıl düzeltebiliriz bunun planını yapmalıyız. Bu da 1 yıllık bir süreçtir.Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıda otomatik silahla 4 kurşunun isabet ettiği araç, kaportasında kalan kurşunun çıkarılması için servise gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki yerleşkesinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, saldırı sırasında Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan'ın kullandığı lüks araçta detaylı inceleme yapıldı.Daha sonra araç, Trafik Vakfına ait bir çekici ile kaportasında kalan bir kurşunun çıkarılması için servisine gönderildi.