İşte SP'nin aday listesi

T24 - Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Kamalak, İstanbul 2. Bölge, 1. sırada seçime girecek.
Saadet Partisinin 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine yönelik adayları belli oldu.
Saadet Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aday listesi şöyle oluştu:
ADANA 1 YAKUP BUDAK
ADANA 2 TUNCAY ÖZGÜNEN
ADANA 3 MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
ADANA 4 HASAN ŞAYBAK
ADANA 5 SÜLEYMAN ŞENOGUL
ADANA 6 MEHMET IŞIK
ADANA 7 ALAATTİN TEKİN
ADANA 8 İSMAİL AKTAŞ
ADANA 9 AYŞE TOPAL
ADANA 10 HACI VELİ TOPATAN
ADANA 11 ZEKİ KAYAK
ADANA 12 ŞULE TIRAŞ
ADANA 13 MEHMET DEMİR
ADANA 14 CENGİZ KAYADAN
ADIYAMAN 1 MEHMET FATİH ÇİÇEK
ADIYAMAN 2 CEMAL KILAVUZ
ADIYAMAN 3 MEVLÜT MAHİR DÜRÜST
ADIYAMAN 4 AYŞE ÖTELEŞ
ADIYAMAN 5 YUNUS ÇAKILKAYA
AFYON 1 İSMAİL YALÇINKAYA
AFYON 2 ALİ AYGÜN
AFYON 3 ÖMER DEMİRSOY
AFYON 4 DOĞAN BULDUK
AFYON 5 AHMET ÖZTÜRKAVCI
AĞRI 1 ABDULAZİZ YILDIZ
AĞRI 2 TURAN ÖĞÜRTAY
AĞRI 3 SÜLEYMAN ERİM
AĞRI 4 MİTHAT YILDIZ
AKSARAY 1 LEVENT SERDAR ŞAHİN
AKSARAY 2 KAZIM SERKAN ŞİMŞEK
AKSARAY 3 İSMAİL YILMAZ
AMASYA 1 MAHMUT YÜCEL
AMASYA 2 MUSTAFA ÜSTÜN
AMASYA 3 MURAT DANIŞKAN
ANKARA 1 1 OYA AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN
ANKARA 1 2 MUSA OKÇU
ANKARA 1 3 MEHMET EMİN EROL
ANKARA 1 4 HAMDİ KONUK
ANKARA 1 5 ERHAN ALBAYRAK
ANKARA 1 6 ORHAN TATLI
ANKARA 1 7 İSRAFİL BAYRAKÇI
ANKARA 1 8 ALİ GÜLHAN
ANKARA 1 9 ŞÜKRÜ OKUR
ANKARA 1 10 HÜSEYİN ERDEM
ANKARA 1 11 FATİH KIRAÇ
ANKARA 1 12 SABRİ BAYRAKTAR
ANKARA 1 13 BÜLENT HÜSEYİN ÖZÇELİK
ANKARA 1 14 AHMET GENÇYİĞİT
ANKARA 1 15 MUSTAFA ERKALAN
ANKARA 1 16 BURHAN KIRMAN
ANKARA 2 1 İSMAİL İLHAN SUNGUR
ANKARA 2 2 İLYAS TONGÜÇ
ANKARA 2 3 ÖMER GÜNAYDIN
ANKARA 2 4 NAGİHAN ÇITAK
ANKARA 2 5 MUSTAFA GÜNGÖR
ANKARA 2 6 EROL ÖZTÜRK
ANKARA 2 7 REVİYYE ŞAHİDE AYGÜL
ANKARA 2 8 MUSTAFA ERKUT AŞAR
ANKARA 2 9 AYHAN ÇELİK
ANKARA 2 10 BURHAN GÜMRÜKÇÜ
ANKARA 2 11 İBRAHİM KARAYILAN
ANKARA 2 12 VEYSEL ÜZMEZ
ANKARA 2 13 NUREDDİN KAYA
ANKARA 2 14 ABDULLAH BAYRAKTAR
ANKARA 2 15 MEHMET SÜRER
ANTALYA 1 GALİP AKIN
ANTALYA 2 ABBAS ÇAĞLAR
ANTALYA 3 ZİYA ÇİMEN
ANTALYA 4 HASAN BURGAN
ANTALYA 5 FATMA ÖZKAYNAK
ANTALYA 6 OSMAN NURİ AÇIKGÖZ
ANTALYA 7 TUNCAY ÇAKIR
ANTALYA 8 NURİ KAPLAN
ANTALYA 9 MUHARREM KOÇAK
ANTALYA 10 SELAHATTİN BIÇAKCI
ANTALYA 11 MEHMET ALİ CAN
ANTALYA 12 ABDURRAHMAN TURAL
ANTALYA 13 FATİME ÜRAZ
ANTALYA 14 ERDAL GÜMÜŞ
ARDAHAN 1 MEVLÜT ÇALIŞKAN
ARDAHAN 2
ARTVİN 1 GÜLTEKİN SOYDAN
ARTVİN 2 GÜRKAN BAĞDATLI
AYDIN 1 FÜSUN VAPUR KARASOY
AYDIN 2 MUSA MUÇA
AYDIN 3 ŞERAFETTİN AKYÜZ
AYDIN 4 HARUN BAYRAM
AYDIN 5 ŞÜKRÜ YOLCU
AYDIN 6 MEHMET PEÇEN
AYDIN 7 AYŞE DİNDAR
BALIKESİR 1 BAYRAM ALİ AYYILDIZ
BALIKESİR 2 MURAT SALİ
BALIKESİR 3 ÖMER TAŞKIN
BALIKESİR 4 ABDULLAH ÖZLEN
BALIKESİR 5 İSMAİL GÜGEN
BALIKESİR 6 MEHMET FİLİZ
BALIKESİR 7 ZÜLFER EROL
BALIKESİR 8 AHMET PINAR
BARTIN 1 MÜCAHİT ABDULLAH MEKEÇ
BARTIN 2 ÖMER KELEŞ
BATMAN 1 SALİH SEVİM
BATMAN 2 AHMET ÇİFTÇİ
BATMAN 3 MUSTAFA YILDIZ
BATMAN 4 İBRAHİM GÜNEŞ
BAYBURT 1 HACI MURAT KUMBASAR
BİLECİK 1 İBRAHİM MERAL
BİLECİK 2 TUGAY ORDU
BİNGÖL 1 MAHMUT AKÇABEY
BİNGÖL 2 SÜLEYMAN AYTUNÇ
BİNGÖL 3 NURETTİN ÇİFTÇİ
BİTLİS 1 ZİYA KALMACİ
BİTLİS 2 CAHİT ULUĞ
BİTLİS 3 BİLAL KAÇAR
BOLU 1 HAYRETTİN AYTAR
BOLU 2 İSMAİL YILDIRIM
BOLU 3 MUHAMMED YEKREK
BURDUR 1 MUSTAFA DÜZGÜN
BURDUR 2 RAMAZAN KAYABAŞ
BURDUR 3 HATİCE KAYA
BURSA 1 ŞEVKET KAZAN
BURSA 2 GÖKHAN GERÇEK
BURSA 3 SALİH BERBER
BURSA 4 RECEP AYGÜN
BURSA 5 HANDAN DEMİRTAŞ
BURSA 6 BURAK ÇELİK
BURSA 7 NEBİ YURTSEVER
BURSA 8 İBRAHİM AKBIYIK
BURSA 9 MEVLÜDE KURTULUŞ
BURSA 10 ERTAN SÜTÇÜ
BURSA 11 KADRİYE SAYIN
BURSA 12 NECMETTİN ÇAMLIDERE
BURSA 13 ERDOĞAN AYDIN
BURSA 14 NEŞE YILDIRIM
BURSA 15 ERHAN ŞEŞEN
BURSA 16 EBRU YETER
BURSA 17 RAMAZAN TEKİN
BURSA 18 SERKAN DEMİR
ÇANAKKALE 1 ŞABAN SARI
ÇANAKKALE 2 MUHARREM HOŞGÖR
ÇANAKKALE 3 YUSUF HURŞİTOĞLULLARI
ÇANAKKALE 4 MUSTAFA ALGÜL
ÇANKIRI 1 MEHMET ÜNVER
ÇANKIRI 2 VEHBİ AYDOĞAN
ÇORUM 1 ARİF ERSOY
ÇORUM 2 ADNAN CIDIK
ÇORUM 3 ALİ YAZICI
ÇORUM 4 İSMAİL SARIOĞLU
DENİZLİ 1 ALİ RIZA ALNIAK
DENİZLİ 2 BAYRAM ÜNNÜ
DENİZLİ 3 AHMET ERGUNT
DENİZLİ 4 CAĞFER AKINLI
DENİZLİ 5 SEBATİ ÖZER
DENİZLİ 6 SAİT ARI
DENİZLİ 7 KAMİL SELÇUK
DİYARBAKIR 1
DİYARBAKIR 2
DİYARBAKIR 3
DİYARBAKIR 4
DİYARBAKIR 5
DİYARBAKIR 6
DİYARBAKIR 7 MEHMET EMİN ALBAYRAK
DİYARBAKIR 8
DİYARBAKIR 9
DİYARBAKIR 10
DİYARBAKIR 11
DÜZCE 1
DÜZCE 2
DÜZCE 3 MURAT AŞIK
EDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRAN
EDİRNE 2 MUSTAFA KABAKÇILI
EDİRNE 3 SİNAN TEKİN
ELAZIĞ 1 LATİF ÖZTEK
ELAZIĞ 2 İBRAHİM ÖCAL
ELAZIĞ 3 İBRAHİM HACIBEKİROĞLU
ELAZIĞ 4 FİKRET UYMAZ
ELAZIĞ 5 MİNE KAYA
ERZİNCAN 1 DURSUN ŞİMŞEK
ERZİNCAN 2 FİKRET YILDIRIM
ERZURUM 1 ATİK AĞDAĞ
ERZURUM 2
ERZURUM 3
ERZURUM 4
ERZURUM 5
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖL
ESKİŞEHİR 2 HAMDİ ÖZAYVAZ
ESKİŞEHİR 3 FEHİME SARAN
ESKİŞEHİR 4 MUHAMMET GÜNEY
ESKİŞEHİR 5 HALİT ÖZ
ESKİŞEHİR 6 ENSAR TUNA
GAZİANTEP 1 MEHMET KARALAR
GAZİANTEP 2 ŞÜKRÜ KOÇAK
GAZİANTEP 3 AHMET NECATİ SARI
GAZİANTEP 4 SERAP ERKAL
GAZİANTEP 5 ÖMER BALCI
GAZİANTEP 6 ALİ MULLAOĞLU
GAZİANTEP 7 ENVER POLAT
GAZİANTEP 8 MUSTAFA AKAR
GAZİANTEP 9 YAVUZ BATMAZ
GAZİANTEP 10 ABDULLAH ÖZTÜRK
GAZİANTEP 11 ÖMER KARABACAK
GAZİANTEP 12 İSRAFİL KILIÇ
GİRESUN 1 SÜLEYMAN TEKBAŞ
GİRESUN 2 ÖMER ÖZTÜRK
GİRESUN 3 DAVUT TEPEYURT
GİRESUN 4 MUSA ÇAKI
GÜMÜŞHANE 1 AKIN DEMİR
GÜMÜŞHANE 2 YALÇIN SEVİNÇ
HAKKARİ 1 HABİP ÇİFTÇİ
HAKKARİ 2 CUMA ÇİFTÇİ
HAKKARİ 3 MURAT ÇİFTÇİ
HATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKAN
HATAY 2 MEHMET AYAZ
HATAY 3
HATAY 4 ATİLA EROL
HATAY 5 RAMAZAN ÖKSÜZ
HATAY 6 AHMET NEBİH YÖNEY
HATAY 7 NİHAT YAZICI
HATAY 8 NECATİ BÖRKLÜ
HATAY 9 SELAMİ ÇEKİÇ
HATAY 10 FAHRİ SERDAR ÖZAL
IĞDIR 1 NADİR AKAR
IĞDIR 2 SABRİ DOĞRU
ISPARTA 1 ABDULBAKİ ÖZYURT
ISPARTA 2 DİNÇER DEMİREZEN
ISPARTA 3 HÜSEYİN YILDIZHAN
ISPARTA 4 ADEM OFLAZ
İSTANBUL 1 1 İSMAİL MÜFTÜOĞLU
İSTANBUL 1 2 SELMAN ESMERER
İSTANBUL 1 3 ABDULLAH SEVİM
İSTANBUL 1 4 YILMAZ BAYAT
İSTANBUL 1 5 FATMA NEVİN GÖKÇE
İSTANBUL 1 6 HALİL İBRAHİM ARIKAN
İSTANBUL 1 7 ZEKAYİ DOĞAN
İSTANBUL 1 8 ERDAL UÇAR
İSTANBUL 1 9 YUSUF YÜKSEL
İSTANBUL 1 10 ALİ HAYDAR HAKSAL
İSTANBUL 1 11 ABDULKADİR ARSLAN
İSTANBUL 1 12 HAMİ AYDOGAN
İSTANBUL 1 13 AHMET KÖKLER
İSTANBUL 1 14 KADİR İBRAHİM SARAÇBAŞI
İSTANBUL 1 15 MEHMET BELEN
İSTANBUL 1 16 EFRAİL OZAN
İSTANBUL 1 17 TUFAN EMİRÇUPANİ
İSTANBUL 1 18 RECAİ DEMİRYÜREK
İSTANBUL 1 19 HASAN KAHVECİ
İSTANBUL 1 20 FATMA ALKAN
İSTANBUL 1 21 ZAFER ÖZBEK
İSTANBUL 1 22 MUSTAFA ÖNÜGÖREN
İSTANBUL 1 23 MURAT KUTLU SEZEN
İSTANBUL 1 24 MEHMET ALİ ÖZGÜR
İSTANBUL 1 25 NEŞE SARAÇBAŞI
İSTANBUL 1 26 MAHMUT KILIÇ
İSTANBUL 1 27 AHMET KADIOĞLU
İSTANBUL 1 28 HAYRİ AYYILDIZ
İSTANBUL 1 29 DİCLE ŞİT
İSTANBUL 1 30 FAHRETTİN COŞKUN
İSTANBUL 2 1 MUSTAFA KAMALAK
İSTANBUL 2 2 TEMEL KARAMOLLAOĞLU
İSTANBUL 2 3 LÜTFİ KİBİROĞLU
İSTANBUL 2 4 DURSUN ALİ DÜZENLİ
İSTANBUL 2 5 MUSTAFA KAYA
İSTANBUL 2 6 YAŞAR KANGEL
İSTANBUL 2 7 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLU
İSTANBUL 2 8 HASAN AKPINAR
İSTANBUL 2 9 ABDULLAH DENİZ
İSTANBUL 2 10 EROL URHAN
İSTANBUL 2 11 HÜSEYİN BUNDAR
İSTANBUL 2 12 CENGİZ ERTEKİN
İSTANBUL 2 13 NECATİ ERMİŞ
İSTANBUL 2 14 MUSTAFA YAMAN
İSTANBUL 2 15 ZEYNEP ŞULE RIDVANOĞLU
İSTANBUL 2 16 EMRE USTAOSMANOĞLU
İSTANBUL 2 17 MAHMUT CELAL TERZİ
İSTANBUL 2 18 MUZAFFER ERCANLI
İSTANBUL 2 19 MUHAMMET HANEFİ ÇOLAK
İSTANBUL 2 20 NİHAT ŞADOĞLU
İSTANBUL 2 21 BURHAN SATIR
İSTANBUL 2 22 BİLAL AY
İSTANBUL 2 23 BURHAN AKAR
İSTANBUL 2 24 ÖZBAY YAĞMURKAYA
İSTANBUL 2 25 AHMET BALCI
İSTANBUL 2 26 ALİ CANDIR
İSTANBUL 2 27 İSLAM İNCE
İSTANBUL 3 1 HASAN BİTMEZ
İSTANBUL 3 2 ALİ İHSAN GÜNDOĞDU
İSTANBUL 3 3 ABDULKADİR ÇELEBİ
İSTANBUL 3 4 EBRAR BEZCİ
İSTANBUL 3 5 AHMET KÜÇÜKAĞA
İSTANBUL 3 6 CELAL USTACAN
İSTANBUL 3 7 OSMAN BAŞ
İSTANBUL 3 8 HÜSEYİN KAVLU
İSTANBUL 3 9 VELİ TUNÇ
İSTANBUL 3 10 BEŞİR İSTEMİ
İSTANBUL 3 11 RAMAZAN BOYALIK
İSTANBUL 3 12 SEBAHATTİN UÇAR
İSTANBUL 3 13 YUNUS AKSOY
İSTANBUL 3 14 HAYATİ GÜL
İSTANBUL 3 15 EMİNE ÖZTÜRK
İSTANBUL 3 16 ENDER ESİNER
İSTANBUL 3 17 ALİ KÜÇÜK
İSTANBUL 3 18 METİN ÖZTÜRK
İSTANBUL 3 19 ERDAL YILMAZ
İSTANBUL 3 20 ADEM ÇALIŞ
İSTANBUL 3 21 ERDİNÇ ADANIR
İSTANBUL 3 22 EBUBEKİR ERDURAN
İSTANBUL 3 23 ABDULLAH İLKADLI
İSTANBUL 3 24 MUHAMMET RESULOĞLU
İSTANBUL 3 25 TURGAY AKAR
İSTANBUL 3 26 MÜRSEL BAŞER
İSTANBUL 3 27 ADEM OKUTAN
İSTANBUL 3 28 EROL KARABULUT
İZMİR 1 1 ŞERAFETTİN KILIÇ
İZMİR 1 2 TURHAN TUTUMLU
İZMİR 1 3 BAYRAM AKGÜN
İZMİR 1 4 CEMAL ARIKAN
İZMİR 1 5 MUSTAFA ERDURAN
İZMİR 1 6 SELÇUK KAVUŞAN
İZMİR 1 7 ZEKERİYE HAZIRBULAN
İZMİR 1 8 RUMEYSA MERYEM ASLAN
İZMİR 1 9 MÜMİN BAŞTÜRK
İZMİR 1 10 MEHMET İNTAŞ
İZMİR 1 11 ATİLLA KORKMAZ
İZMİR 1 12 MUKADDER TEMUR
İZMİR 1 13 MUMİN GÜZEL
İZMİR 2 1 BAYRAM SAKARTEPE
İZMİR 2 2 MESUT DAĞ
İZMİR 2 3 VEDAT KOLUKISA
İZMİR 2 4 SUNA CANİTEZ
İZMİR 2 5 CENK KILIÇ
İZMİR 2 6 NACETTİN YOLCU
İZMİR 2 7 ORHAN HALICI
İZMİR 2 8 MUSTAFA ÖZÜDOĞRU
İZMİR 2 9 İBRAHİM ORAKCI
İZMİR 2 10 AHMET KORKMAZ
İZMİR 2 11 ORHAN YILDIRIM
İZMİR 2 12 CENGİZ UTKULU
İZMİR 2 13 AHYAN BİLGİ
KAHRAMANMARAŞ 1 CUMA TAHİROĞLU
KAHRAMANMARAŞ 2 ÖMER POLAT
KAHRAMANMARAŞ 3 MEHMET TAHİR GÖREN
KAHRAMANMARAŞ 4 EMİN ODABAŞI
KAHRAMANMARAŞ 5 SAMİ POLAT
KAHRAMANMARAŞ 6 VELİ KABAAĞAÇ
KAHRAMANMARAŞ 7 ALİ DORUK
KAHRAMANMARAŞ 8 TALİP GÜLBAY
KARABÜK 1 AZİZ GÜNDOĞDU
KARABÜK 2 FATMA GÜNEY
KARAMAN 1 ŞABAN ŞAHİN
KARAMAN 2 HÜSEYİN UĞUZ
KARS 1 YAŞAR CİMŞİT
KARS 2 MEVLÜT AYÇİÇEK
KARS 3 SÜLEYMAN TURAN
KASTAMONU 1 HALİM BALCI
KASTAMONU 2 HAMİT SERDAR YILMAZ
KASTAMONU 3 NİHAT YAZICIOĞLU
KAYSERİ 1 HAŞİM ÖZÇELİK
KAYSERİ 2 AHMET RECAİ TEKİN
KAYSERİ 3 DURAN SOYUĞUR
KAYSERİ 4 GÜZÜN YİĞİT
KAYSERİ 5 GÜNER ŞAHİN
KAYSERİ 6 İLLAS YILDIZ
KAYSERİ 7 MEHMET YAŞAR PAKÖZ
KAYSERİ 8 AHMET ULUSOY
KAYSERİ 9 AHMET FATİH KARAMAN
KIRIKKALE 1 FARUK VURGUN
KIRIKKALE 2 SELAMİ ÇAKIR
KIRIKKALE 3 RAMAZAN GÖZALAN
KIRKLARELİ 1 ÖZAY DİLBER
KIRKLARELİ 2 DİLEK GÜNDÜZ
KIRKLARELİ 3 FERİDUN MERCAN
KIRŞEHİR 1 NECİP YAVUZ
KIRŞEHİR 2 TURGAY TURGUT
KİLİS 1 FATİH KARAKURT
KİLİS 2 MEHMET YAŞAR CANBAL
KOCAELİ 1 BİROL AYDIN
KOCAELİ 2 AHMET KUL
KOCAELİ 3 SİNAN EJDEROĞLU
KOCAELİ 4 RUZİYE TAN
KOCAELİ 5 AHMET ÖZEN
KOCAELİ 6 MEHMET KAYMAK
KOCAELİ 7 ZAFER MUTLU
KOCAELİ 8 MUSTAFA SEZGİN
KOCAELİ 9 ORHAN GÖKMEN
KOCAELİ 10 İBRAHİM ALTAY
KOCAELİ 11 FATİH YILDIZ
KONYA 1 MUSTAFA ÖZKAFA
KONYA 2 TACETTİN ÇETİNKAYA
KONYA 3 MUSTAFA DERBENTLİ
KONYA 4 NECATİ EROĞLU
KONYA 5 ALİ MÜCEVHER
KONYA 6 ŞUAYİP KOÇAK
KONYA 7 İSMAİL AYDİLEK
KONYA 8 MAHMUT SAMİ BÜYÜKYILMAZ
KONYA 9 HÜSEYİN AKKAYA
KONYA 10 AHMET GÖNÇ
KONYA 11 HATİCE GERÇEKER
KONYA 12 HASAN HÜSEYİN UYAR
KONYA 13
KONYA 14 RAUF BÜYÜKTERMİYECİ
KÜTAHYA 1 ALİ İHSAN OTURAK
KÜTAHYA 2 ALİ KEMAL DERİN
KÜTAHYA 3 HALİL HAMZAOĞLU
KÜTAHYA 4 MEHMET ÖZDEMİR
KÜTAHYA 5 ŞERİF AHMET GÜNEL
MALATYA 1 MEHMET KAYA ASİLTÜRK
MALATYA 2 MUSTAFA SERTKAYA
MALATYA 3 AHMET ŞAHİN
MALATYA 4 CUMALİ AKÇA
MALATYA 5 BAYRAM ORAL
MALATYA 6 BEHSAT KARAKAYA
MANİSA 1
MANİSA 2
MANİSA 3 MUSTAFA TOSUN
MANİSA 4 ADNAN YÜKALAN
MANİSA 5 SAMİ ÇELEN
MANİSA 6 MUHAMMED VEYSEL ÇİÇEK
MANİSA 7 HÜSEYİN ÖZTÜRK
MANİSA 8 ALİ BÜYÜKADALI
MANİSA 9 AHMET ÇAKIL
MANİSA 10 MURAT YAŞAR GÜNER
MARDİN 1
MARDİN 2
MARDİN 3
MARDİN 4
MARDİN 5
MARDİN 6 AHMET İLETMİŞ
MERSİN 1 SONER ÇONTAR
MERSİN 2 SEZAİ İNCESU
MERSİN 3 HACİ GENÇ
MERSİN 4 FERHAN BEYAZ
MERSİN 5 METİN KIZILOK
MERSİN 6 FAİK AYTEN
MERSİN 7 HÜSAMETTİN ALINMIŞ
MERSİN 8 MÜNEVVER BEKAR
MERSİN 9 MEHMET YILMAZ
MERSİN 10 MEVLÜT KOÇ
MERSİN 11 MURAT SESKİN
MUĞLA 1 MUHAMMET LEVENT CENGİZ
MUĞLA 2 ÖMER ULUDAĞ
MUĞLA 3 CEBRAİL TÜMENCİ
MUĞLA 4 SALİHA GÜZEL
MUĞLA 5 AHMET ERGİN
MUĞLA 6 KEMAL TOSUN
MUŞ 1 MUHİTTİN AYTUNÇ
MUŞ 2 BAHATTİN DOST
MUŞ 3 MEHMET EMİN ŞENER
MUŞ 4 SADIK AYDIN
NEVŞEHİR 1 KENAN TETİK
NEVŞEHİR 2 OSMAN ARIKAN
NEVŞEHİR 3 CEMALETTİN ÖZDEMİR
NİĞDE 1 NİHAT ALTIPARMAK
NİĞDE 2 MAHMUT KARACA
NİĞDE 3 ABDÜLNAFİ YILMAZ
ORDU 1 ADEM SEVGİ
ORDU 2 VEYSEL İLHAN
ORDU 3 ADEM AKBULUT
ORDU 4 BELGİN TOK
ORDU 5 BİROL OCAK
ORDU 6 AHMET FİDAN
OSMANİYE 1 YÜKSEL ORMAN
OSMANİYE 2 ÖMER ÇİÇEK
OSMANİYE 3 OSMAN ONUR
OSMANİYE 4 HARUN KARABURÇ
RİZE 1 CEMİL ÇOLAK
RİZE 2 SAİT EKSİLMEZ
RİZE 3 BİLAL ÖZTÜRK
SAKARYA 1 İSMET AKSOY
SAKARYA 2 EYÜP YILDIRIM
SAKARYA 3 CEVAT SOY
SAKARYA 4 MURAT KOSOVA
SAKARYA 5 MUSTAFA BALKAYA
SAKARYA 6 ABİDİN BİRİNCİ
SAKARYA 7 ABDULLAH SATIR
SAMSUN 1 HASAN BAYRAM VAR
SAMSUN 2 ALİ OKUTAN
SAMSUN 3 SALİH ŞEN
SAMSUN 4 FAİK DÜNDAR
SAMSUN 5 SÜLEYMAN KARAGÖZ
SAMSUN 6 AYDIN HACIHÜSEYİNOĞLU
SAMSUN 7 NECATİ YUSUFOĞLU
SAMSUN 8 MUHARREM KAYAER
SAMSUN 9 DURSUN AĞCA
SİİRT 1 İDRİS YILDIZ
SİİRT 2
SİİRT 3
SİNOP 1 HÜSEYİN CAVİT ÜÇÜNCÜOĞLU
SİNOP 2 İSMAİL TEZİÇ
SİVAS 1 CEMİL LAÇİNER
SİVAS 2 SAMET SAMİ TEMEL
SİVAS 3 DURSUN COŞAR
SİVAS 4 OSMAN GÖNAY
SİVAS 5 İSMAİL YEŞİLDAĞ
ŞANLIURFA 1 HALİL ÇİFTÇİ
ŞANLIURFA 2 MEHMET EMİN ERDİMEZ
ŞANLIURFA 3 ALİ KAÇAN
ŞANLIURFA 4 HACI KARADAŞ
ŞANLIURFA 5 RAMAZAN ZEYDOĞLU
ŞANLIURFA 6 MEHMET HANİFİ ÇELİK
ŞANLIURFA 7 MEHMET TAŞÇI
ŞANLIURFA 8 MEHMET CENGİZ
ŞANLIURFA 9 FARUK ŞEYHANLI
ŞANLIURFA 10 SALİH ŞİPAK
ŞANLIURFA 11 HASAN ÇAVANA
ŞANLIURFA 12 MAHMUT APAYDIN
ŞIRNAK 1 RAZİ TATAR
ŞIRNAK 2 SAİT BİLİK
ŞIRNAK 3 AHMET ATAK
ŞIRNAK 4 AGİT ÖZDEN
TEKİRDAĞ 1 MUHAMMET YALÇIN
TEKİRDAĞ 2 BÜLENT ŞAHİN
TEKİRDAĞ 3 İBRAHİM GÜNDÜZ
TEKİRDAĞ 4 TANER DÜZYURT
TEKİRDAĞ 5
TEKİRDAĞ 6 MUKADDER SEİS
TOKAT 1 MESUT DOĞAN
TOKAT 2 BİLAL METEHAN AYDIN
TOKAT 3 CEMAL GÜNGÖR
TOKAT 4 MUSTAFA ÖZDEMİR
TOKAT 5 GÖKHAN AYDIN
TRABZON 1 MUHİTTİN HAMDİ YILDIRIM
TRABZON 2 ÜMİT İSMAİLÇEBİOĞLU
TRABZON 3 NECATİ ERAYDIN
TRABZON 4 MUSTAFA YILMAZ
TRABZON 5 MEHMET UZ
TRABZON 6 MUSTAFA GÜNEY
TUNCELİ 1 SÜLEYMAN YILDIRIM
TUNCELİ 2 AZİME UZUN
UŞAK 1 YUNUZ ACAR
UŞAK 2 RAMAZAN ERYILMAZ
UŞAK 3 UĞUR TUNABOYLU
VAN 1 FETHULLAH ERBAŞ
VAN 2 FESİH MARAL
VAN 3 MEVLÜT GÜNDÜZ
VAN 4 MUHAMMET FEVZİ ARVAS
VAN 5 SİNAN YILDIRIM
VAN 6 MEMET SALİH AYTEN
VAN 7 ALİ DEMİR
VAN 8 MUSTAFA TERİM
YALOVA 1 MUSTAFA BALTA
YALOVA 2 DURSUN GÜLEÇ
YOZGAT 1 RAMAZAN YILDIZ
YOZGAT 2 ZÜLGARİ ATPINAR
YOZGAT 3 MEHMET DEMİREL
YOZGAT 4 HÜSNÜ ZEKİ
ZONGULDAK 1 ŞAHİN KALÇA
ZONGULDAK 2 UĞUR ÖZMEKİK
ZONGULDAK 3 BURAK EROL
ZONGULDAK 4 SALİH DÖNMEZ
ZONGULDAK 5 HANİFE AYDIN