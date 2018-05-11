İşte sosyal medyadaki "S I K I L D I K" tweetleri

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKP Gençlik Kolları Kongresi'nde kendisini dinleyen gençlere "Sevgili gençler sıkıldınız biliyorum..." dedi. Salonda bulunanlar "Hayır" diye tepki verince Erdoğan bu kez " Ciddi mi, sıkılmadınız mı?" diye sordu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada Twitter kullanıcıları attıkları Tweetler'le 'T A M A M'dan sonra 'S I K I L D I K' kelimesini Türkiye gündeminde 'Trend Topic' yaptı.

İşte o tweetlerden bazıları şöyle:



