Halk Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istiyor

Genar Araştırma Şirketi'nin 24 Mart-5 Nisan arasında, 16 ilde, 2 bin 220 kişiyle görüşerek yaptığı "Türkiye Sosyal, Ekonomik ve Politik Analiz-4" araştırmasına göre bugün seçim yapılsa AKP yüzde 51.3 oyla sandıktan birinci parti olarak çıkacak. 100 üzerinden 50.61 puanla en başarılı lider seçilen Başbakan Tayyip Erdoğan'ı, araştırma katılanların yüzde 31'i 2014'te Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor.

Sabah gazetesinden Nurdeniz Erken'in haberinde; araştırmaya göre 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimler bugün yenilense AKP'nin oy oranı 1.5 puan artarken, CHP'nin 0.3 puan düşüşle yüzde 25.7, MHP'nin 0.2 artışla yüzde 13.2, BDP'nin 1.5 puan düşüşle yüzde 5.1 olacak. Ankete göre bugün gerçekleşecek bir yerel seçimde de AKP yüzde 52.2, CHP yüzde 24.8, MHP yüzde 13 ve BDP yüzde 5 alacak. Araştırmada dikkat çeken diğer sonuçlar şöyle belirlendi:



Erdoğan Köşk'e



2014'te halkın Cumhurbaşkanı olarak görmek istediği isim yüzde 30.6 ile Recep Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 7, Devlet Bahçeli yüzde 4.8, Bülent Arınç yüzde 4.4 ve Deniz Baykal yüzde 2.8 oy aldı.



Sağlık hizmetleri



2012'nin ilk çeyreğinde hükümete sağlık hizmetleri konusunda 100 üzerinden 66.64 puan veren katılımcılar Genar'ın ocak ayındaki aynı araştırmasına göre hükümetin sağlık hizmetleri, sosyal yardımlar, ekonomi ve dış politika konusunda notunu yükseltirken, eğitim hizmetleri, demokratikleşme ve terörle mücadele konusunda ortalama 1 puan düşürdü.



Siyasetçilerin karnesi



Siyasetçilerin 2012'nin ilk çeyreği için karnesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan (AKP) 100 üzerinden 50.61, Kemal Kılıçdaroğlu (CHP) 28.67, Devlet Bahçeli (MHP) 23.67, Numan Kurtulmuş (Has Parti) 17.57, Selahattin Demirtaş (BDP) 12.59, Mustafa Kamalak (SP) 10.91, Mustafa Destici (BBP) 9.78 ve Namık Kemal Zeybek (DP) 8.63 puan aldı.



4+4+4 soruldu



Ankette 4+4+4 adı verilen yasadan haberdar olunup olunmadığı da soruldu. Katılımcıların yüzde 74.1'i haberdar olduğunu, yüzde 25.9'u olmadığını belirtti. Haberdar olanların yüzde 56.4'ü sistemi olumlu bulurken, yüzde 43.6'sı olumsuz bulduğunu dile getirdi. 12 yıllık zorunlu eğitim görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin TBMM kürsüsünü işgal etmesi de katılımcılara soruldu. Katılımcıların yüzde 61'i "davranışı yanlış bulduklarını, demokratik işleyişe engel olunduğunu" söyledi. Yüzde 39 ise "Demokratik haklarıydı" dedi. "Kürtçe okullarda seçmeli ders olmalı mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 66.9'u "Hayır", yüzde 33.1'i ise "Evet" cevabını verdi.



'Erbakan haklı'



28 Şubat'ta yaşananların hatırlatıldığı ankette, katılımcıların yüzde 56.5'i Necmettin Erbakan'ı haklı bulurken; yüzde 67'si o dönem merkez medyanın tutumunun demokratik olmadığını savundu. "Geçen süre ve tartışmaları düşündüğünüzde o dönem Başbakanı Necmettin Erbakan'ı mı yoksa 28 Şubatçı generalleri mi haklı buluyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 56.5'i "Necmettin Erbakan" yanıtını verirken, o dönemle ilgili "Merkez medyanın tutumunu demokratik bulmuş muydunuz?" sorusuna yüzde 67 "Hayır" denildi.