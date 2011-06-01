İşte son seçim anketi...

T24 - Habertürk gazetesinin yayımladığı Konsensus Araştırma Şirketi tarafından hazırlanan seçim anketine göre AKP yüzde 48,6, CHP yüzde 28,3 MHP ise yüzde 11,6 oy oranına sahip.





Habertürk gazetesinde yayımlanan habere göre; 12 Haziran genel seçimlerine sadece 11 gün kaldı. Konsensus’un Habertürk için 3 bin kişiyle yüz yüze yaptığı ankete göre AKP’nin oy oranı yüzde 48.6. Oylarını bir önceki aya oranla 2.5 puan artıran CHP yüzde 28.3’e çıktı. MHP ise barajı aşıyor. MHP’nin oy oranı yüzde 11.6.

Sonuçları merakla beklenen 12 Haziran seçimlerine artık sayılı günler kaldı. Seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce ise Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin HABERTÜRK için yaptığı araştırmanın sonuçları belli oldu.

Konsensus, anket çalışması için 18-28 Mayıs tarihleri arasında seçmen nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip, 18 yaş üstü 1528’i erkek, 1472’si kadın, toplam 3 bin kişiyle yüz yüze görüştü.



CHP yüzde 30'a yaklaştı

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oylarında geçen aya oranla önemli bir değişiklik yaşanmadı ve oy oranı yüzde 48.6’da kaldı. CHP ise tırmanışta. Geçen aya göre oylarını 2.5 puan artıran CHP’nin oy oranı yüzde 28.3 çıktı. Kaset skandallarıyla çalkalanan ve barajın altında kalıp kalmayacağı tartışılan MHP ise oylarını binde 7 oranında artırmayı başardı. MHP’nin oyu yüzde 11.6 çıktı.

Konsensus araştırmaya katılanlara “Bu pazar bir genel milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye veya bağımsız adaya oy verirsiniz?’’ sorusunu yöneltti. Kararsızlar dağıtılmadan şöyle bir tablo çıktı. AK Parti yüzde 43.7’lik oy oranıyla en yakın rakibi CHP’ye 18.2 puan fark arttı. CHP’nin oy oranı yüzde 25.5 çıkarken MHP yüzde 10.4’te kaldı. “Kararsızım’’ diyenlerin oranı ise geçen aya oranla 2.6 puan azalarak yüzde 6 çıktı. Ankete katılanların yüzde 1.9’u “Cevap yok’’ derken, yüzde 1.3’ü “Boş oy atarım’’ dedi. “Sandığa gitmem’’ diyenlerin oranı ise yüzde 0.8’de kaldı.

AKP 302-322 milletvekili çıkaracak

İşte en az seçim sonuçları kadar merak edilen bir soru daha: Hangi parti kaç milletvekili çıkaracak? 550 milletvekilinin 276’sını kazanan parti tek başına iktidar olabilecek. Anayasa’yı referanduma gitmeden değiştirmek için aranan milletvekili sayısı 367.

En beğenilen lider Erdoğan Kılıçdaroğlu ise düşüşte

Türkiye’nin en beğenilen siyasetçisi sıralamasında birincilik koltuğunda oturan AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, aldığı yüzde 54.5’lik oyla en yakın rakibine 27.6 puan fark attı. İkinci sıradaki CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun beğeni oranı geçen aya oranla 2 puan düştü ve yüzde 26.9’a geriledi. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise yüzde 24.1’lik beğeni oranı ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaset skandalları MHP’ye zarar verdi

Konsensus’un araştırmaya katılanlara yönelttiği bir diğer çarpıcı soru da şuydu: “MHP’li siyasetçiler ile ilgili internet ortamında yayınlanan görüntüler oy verme davranışınızı ne yönde etkiledi?’’ “Kötü yönde’’ diyenlerin oranı yüzde 54.4 çıktı.

Şu an Meclis’te bulunan siyasi parti liderlerinin performans memnuniyet oranlarına göre AKP Lideri Tayyip Erdoğan yüzde 52.6’yla yine birinci sırada yer aldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun performans memnuniyet oranı yüzde 30.4’te kaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise memnuniyet oranını 1.9 puan artırarak 15.4’e yükseltti.