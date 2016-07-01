Sinema tarihinde birbirinden farklı bir çok türde film bulunuyor. Cesur sahnelerin yoğun olduğu filmler konusu ve içeriğiyle bir adım öne çıkıyor. Bazıları yoğun pornografik ve cinsel içerikleri nedeniyle yasaklansa da bir çok film izleyiciyle buluşuyor.

Bu tür filmlere verilecek en iyi örnek 2013 yılı Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü alan 'Mavi En Sıcak Renktir' - 'La vie d'Adèle' isimli yapım olur. Film içerdiği iddialı erotik sahneleriyle 2013 yılının en cesur filmlerden biri oldu.

İşte Sinemajor.com tarafından derlenen sinemanın en cesur filmleri:

Mavi En Sıcak Renktir / Blue is the Warmest Colour

Ergenlik döneminden geçen 15 yaşındaki Adele'in eşcinsel bir ilişkide tek tarafın yani Adele’in gözünden yaşananları konu alıyor.

Eyes Wide Shut 1999

Stanley Kubrick'in yönetmenliğini yaptığı filmde, bir sanat müzesi müdürüyle evli olan New Yorklu bir doktorun öyküsü anlatılıyor. Karısı, kendisini aldatmayı düşündüğünü itiraf ettikten sonra Dr. Harford, kendisini gece boyu sürecek olan tehlikeli bir cinsel ve ahlaki keşif seyahatinde bulur.

Looking for Mr. Goodbar 1977

Adanmış bir öğretmen, gecelerini barlarda dolaşarak geçirmektedir. Bu sırada, şiddet fantezileriyle dolu bir cinsellik yaşayabileceği adamlar aramaktadır.

Secretary 2002

Akıl hastanesinden henüz çıkmış olan bir kadın, zorlu bir avukatın yanında sekreter olarak işe başlar. Bir süre sonra aralarındaki işveren-çalışan ilişkisi, sadomazoşist bir cinselliğe dönüşür.

Shortbus 2006

Bir grup New Yorklu; sanat, müzik, politika ve şehvetle ünlü bir yeraltı salonunda, kendi romantik ve cinsel bir ortamlarını kurarlar.

Y Tu Mamá También 2001

Meksika'da iki genç çocuk ve çekici bir kadın, bir yolculuğa çıkarlar ve hayat, arkadaşlık, seks ve birbirleri hakkında birçok şey öğrenirler.

Crash 1996

Bir televizyon yönetmeni ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra, yaralı ve farklı cinsel eğilimleri olan trafik kazası kurbanlarına ait yeraltı kültürünü keşfeder. Kurbanlar, araba kazalarını eşleriyle olan cinsel yaşamlarını gençleştirmek ve renklendirmek için kullanmaktadırlar.

The Doom Generation 1995

Jordan White ve Amy Blue, problemli iki gençtir. Kendileri gibi genç bir serseri olan Xavier Red'i seçerler ve üçlü, şiddet ve seks dolu bir yolculuğa çıkarlar.

9 Songs 2004

Londra'da, İngiliz bir buz bilimciyle Amerikalı bir öğrenci arasında bir aşk filizlenir. Birlikte rock konserlerine giden çiftin ilişkisi, giderek daha yoğun ve tutkulu bir hal alır.

À l'aventure 2008

Cinsel tatminsizlik yaşayan genç bir kadın, çeşitli cinsel deneyimleri ve senaryoları takip etmeye başlar.

Anatomy of Hell 2004

Bir kadın eşcinsel bir adamı, dört gece boyunca evinde kendisini izlemesi için işe alır.