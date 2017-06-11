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Eğitim

İşte 'sınav' maratonu; LYS'ye son anda yetişen öğrenciler alkışlandı

Saat 09.45’ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı, yine benzer görüntüler yaşandı

11 Haziran 2017 15:20

Üniversiteye girişin ikinci basamağı olan Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilki dün başladı, sınavlar bugün de devam ediyor. 15 dakika kuralı nedeniyle bazı öğrenciler sınava yetişemeyerek kapıda kaldı. Son anlarda yetişen öğrenciler de bahçede bekleyen veliler tarafından sınava alkışlarla uğurlandı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre bazı adaylar piercing, kolye ve bileklik ile salona geldi. Görevlilerin uyarmasıyla öğrenciler salona alınmayan takılarını çıkararak yakınlarına teslim etti. Saat 09.45’ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı, yine benzer görüntüler yaşandı.

Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) ikinci oturumu LYS-1 Matematik sınavı saat 10.00 itibari ile başladı. Sınava girecek öğrenciler erkenden okula gidip sınıflarında yerini aldı. Bazı öğrenciler ise 09.45 kuralından dolayı kapıda kaldı.

ÖSYM'nin yeni kuralı olan sınava 15 dakika kala kapıların kapanmasına, geç kalan öğrenciler tepki gösterdi.

Bazı okullarda öğrencilerin sınava geç kalmaması için uyarı anonsları yapıldı. Sınava dakikalar kala yapılan “Bir kaç dakika sonra giriş süresi bitecek. 09.45'ten sonra öğrencilerimiz içeriye alınmayacak, kapılar kapanacaktır. 09.45'ten sonra içeriye giriş kesinlikle olmayacak” şeklindeki anonslar da etkili olmadı.

Koşarak okula gelen bazı öğrenciler geç kaldığı için sınava alınmadı. Öğrenciler hayal kırıklığı içinde evlerine geri döndü.

"1 yılım gitti, üzgünüm"

Sınava geç kalan ve bütün bir yılının boşa gittiği söyleyen Metin Cidan isimli öğrenci, “Kağıthane Gültepe'den geliyorum, baya uzak. Önceki sistemi çok iyiydi geç kalan 15 geçe bir şekilde yetişebiliyordu. Daha önce sınava girdim ama bu yeni kuralla girmedim üzgünüm. Sadece ben tek değilim bir sürü arkadaş böyle yetkililerin bunu göz önüne almaları gerekiyor. En az 15 geçe arkadaşlarımızın girmesine yönelik bir çalışma yapılabilinir, çalışmıştım 1 yılım gitti, üzgünüm” dedi.

Antalya'da bir kız öğrenci ayağındaki halhal nedeniyle sınava alınmak istenmedi. Öğrenci, bir yakınının yanına giderek ayağındaki halhalı çıkardı ve koşarak sınava gireceği sınıfa girdi. Öğrencilerin heyecanlı koşusuna bazı veliler tezahüratla katılırken, polis sık sık dakika uyarısında bulundu.

Bazı adaylar son saniyelerde koşa koşa sınava yetişti. Çevredeki velilerin de son anda sınava yetişen genç kızı alkışladı.

Kayseri'de de 09.45’ten sonra gelen 13 öğrenci, sınav salonuna alınmadı.

 

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