İşte sigarayı bırakmanın beş yolu

Sağlık uzmanları, sigarayı bırakmanın olumlu etkilerinin neredeyse hemen hissedilebildiğine, bu etkilerin uzun soluklu ve geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekiyor.

İşte sigarayı bırakmak için uzmanların tavsiyeleri:

1. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sigarayı Bıraktırma Poliklinikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan destek alın- sigarayı bırakırken yalnız değilsiniz

Sigarayı bırakmak pek çok sebepten çok zor gelebilir. Bazen sadece "sigarayı bıraktım" demek yetmez. Başka nedenler de sigarayı hayatınızdan çıkarmanızı güçleştirir.

Kimi zaman da dumansız bir hayat için sadece istekli olmanız yeterli olmayabilir.

Bu konuda bilgili bir kişiden destek almak ya da NRT adı verilen Nikotin Replasman Terapisi ile sigarayı bırakma olasılığınız dört kat artıyor.

2. Sigarayı bırakma gerekçeleriniz neler? Bir kağıda yazıp buzdolabının üzerine, arabanızın camına ya da sık baktığınız bir yere yapıştırın.

Yaşınızın ya da ne kadar süredir sigara kullandığınızın bir önemi yok, sigarayı bırakır bırakmaz kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Hatta sigarayı bırakmanın faydalarını neredeyse hemen hissetmeye başlayacaksınız.

Kalbinizin vücudunuza çok daha kolay şekilde daha fazla kan pompalamaya başlaması çok sürmeyecek. Bu, daha fazla oksijen demek.

Sigarayı bırakınca bedeniniz size teşekkür edecek. Nefes alış verişinizin daha da iyileştiğini, daha az nezle ve gribe yakalandığınızı ve çok daha rahat egzersiz yapabildiğinizi fark edeceksiniz.

3. Sigara içmediğiniz zamanları hatırlayın.

Sigara içmemek için ne yapıyordunuz? Kendi deneyimlerinizden faydalanmaya çalışın.

4. Satın almadığınız sigaraların parasıyla hoşunuza giden bir şeyler yapın, ya da kendinize hediyeler alın.

Her gün içtiğiniz sigaraların aylık toplam maliyetini hiç hesapladınız mı? Ne kadar tasarruf ettiğinizi görünce şaşıracaksınız.

Şöyle düşünün, günde 20 sigara içiyorsanız, bu yılda 7300 sigara eder.

Demek ki en ucuz sigara markasını kullansanız dahi her yıl 2190 Türk Lirasını sigaraya harcıyorsunuz.

Bu para güzel bir yaz tatiline harcanabilir.

5. Sigarayı bırakırsanız bu dört maddeyi aklınızda tutmaya çalışın.

Sigara içme eylemini aklınıza geldikçe erteleyin, bol su için, kendinizi oyalayın ve derin nefes alın.