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İşte Sedat Peker'in konukları!

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Sedat Peker'in düğününe ünlü isimler akın etti

14 Haziran 2015 16:55

Organize suç örgütü liderliği suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan, Ergenekon davası sanığı Sedat Peker, cezaevinde evlendiği avukat eşi Özge Peker ile Esma Sultan Yalısı’nda düğün yaptı. 

Sedat Peker, Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada avukatı olan Özge Yılmaz evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuştu. Peker, tahliye olduktan sonra eşi Özlem Peker’le nikah tazeledi. Türk sinemasının renkli simalarından oyuncu Sümer Tilmaç’ın düğündeki ani ölümü Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen töreni gölgede bıraktı. Oysa Peker’in düğününe neredeyse ünlü yağdı. Düğüne televizyoncu Mesut Yar ve Kenan Erçetingöz’ün dışında katılan ünlüler şöyle: Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, Seda Sayan, Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Şafak Sezer, Özlem Yıldız, Erkan Petekkaya, Salih Keçeci.

 

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