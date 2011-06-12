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Politika

İşte seçimin asıl kaybeden partisi!

Namık Kemal Zeybek liderliğindeki Demokrat Parti oylarını 5.4'ten 1'in altına düşürerek tam bir hezimet yaşadı.

12 Haziran 2011 03:00

T24 - Namık Kemal Zeybek liderliğindeki Demokrat Parti oylarını 5.4'ten 1'in altına düşürerek tam bir hezimet yaşadı. 

AK Parti'nin zaferi ile sonuçlanan 2011 seçimlerinin kaybedeni ise Demokrat Parti oldu. Son genel seçimde 5.4 oy alan Demokrat Parti yüzde 1'in altına düştü. 

Seçim sonuçları henüz kesinleşmese de AK Parti, CHP ve BDP'nin desteklediği bağımsız adaylar seçimden oylarını arttırarak çıktı. MHP'de küçük bir düşüş gözlenirken diğerleri olarak gösterilen baraj altı partiler ise tam bir yok oluş yaşadı. 

2007 Genel seçimlerinde 5.4 oy alan Demokrat Parti Zeybek liderliğinde oylarını 0.7'ye düşürdü.

Bir sürpriz de Saadet Partisi yaşadı. SP'nin oyları da 2.4'ten 1.3'e düştü.



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