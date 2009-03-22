İşte seçim yasakları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yerel seçimlerin, sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 29 Mart Pazar günü uygulanacak yasakları belirledi.



YSK'nın bu konudaki kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Karara göre, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesi gereğince, oy verme günü olan 29 Mart 2009 Pazar günü saat 06.00'dan saat 00.00'a kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak.



Oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. Pazar günü saat 06.00'dan saat 00.00'a kadar, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici ve bereleyici aletler, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler taşıyamayacak.



Aynı Kanunun 80. maddesi gereğince de seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ancak radyolarda YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, isterse yayın yasaklarını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

