İşte seçim sonrası TBMM takvimi

7 Haziran seçimlerinin ardından Meclis takvimi nasıl işleyeceği belli oldu. Önce TBMM Genel Kurulu, milletvekili yemin töreni için 23 ya da 24 Haziran günü toplanacak. 27 ya da 28 Haziran günleri TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak. TBMM Başkanı da 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında seçilecek.

TBMM şeref holünde 25. dönem seçimlerinde milletvekili olanlar için kayıt masaları kuruldu. Mazbatasını alan yeni milletvekillerin kayıtları alınacak.

İşte tarihi takvimin detayları

Meclis, 7 Haziran Pazar günü yapılan milletvekili genel seçiminin ardından yeni bir mesai takvimine girdi. Mazbatasını alan milletvekilleri, bu haftadan itibaren Meclis'e gelerek kaydını yaptırabilecek.



TBMM Genel Kurulu, seçim sonuçlarının YSK'ca TRT'de ilanını takip eden 5. gün saat 15.00'de toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek. YSK'nın seçim sonuçlarını, 18-19 Haziran günleri ilan edeceği tahmin ediliyor. Buna göre, TBMM Genel Kurulu, yemin töreni için 23 ya da 24 Haziran günü toplanacak.

Meclis, Baykal başkanlığında toplanacak





AA'nın haberine göre, TBMM'nin en yaşlı üyesi olarak CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da milletvekilleri, seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre ant içecek. Ant içme töreninde bulunmayan milletvekilleri, katıldıkları ilk birleşimin başında yemin edecek. Genel Kurul'da, en genç milletvekilleri de geçici olarak Katip Üyelik yapacak.

TBMM başkanlığı için başvurular alınacak

Yemin töreninin ardından, TBMM'nin 26. Başkanı'nın seçimi için takvim de işlemeye başlayacak. Meclis'in toplandığı ilk birleşimde, TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları alınacak. Milletvekili yemin töreninden sonra, ilk 5 gün içinde TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık başvuruları yapılacak, ikinci 5 günlük sürede de seçimler gerçekleştirilecek.

Buna göre, 27 ya da 28 Haziran günleri başvurular sona erecek. Bu tarihten itibaren 5 gün içinde de TBMM Başkanlığı seçimleri yapılacak.



Öngörülen beş günlük sürenin birinci günü, adaylık süresinin bittiği günden sonraki ilk gün. Ancak ilk gün seçime başlanması gerektiğine dair bir hüküm yok. TBMM Başkanlığı seçimi, 5 gün içerisinde bitirilmesi şartıyla herhangi bir gün yapılabilecek. Buna göre, Meclis Başkanı, 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında seçilecek.

İlk iki oylamada 367 aranacak





Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilecek.

Uzlaşmayla seçilecek



Buna göre, 25. Dönem'de Parlamento'da temsil edilecek dört partiden; Ak Parti, CHP, MHP ve HDP'den hiç biri 276 milletvekiline sahip olmadığı için TBMM Başkanı uzlaşmayla seçilecek. İlk turda siyasi partilerin kendi adaylarına oy vereceği varsayıldığında, Meclis Başkanı'nın üçüncü ya da dördüncü turda seçilmesi bekleniyor.



TBMM Başkanı'nın seçildiği gün Genel Kurul'da, Cumhurbaşkanlığının, Bakanlar Kurulu'nun istifasının kabul edildiğine ve yeni Hükümet kuruluncaya kadar göreve devamına ilişkin tezkeresi ile Cumhurbaşkanlığı'nın Bakanlar Kurulu'nun yeniden kurulması için görevlendirmesine ilişkin tezkeresi okunacak.



Meclis Başkanı seçiminden sonra Başkanlık Divanı oluşacak. Başkanlık Divanı için siyasi partiler, temsilleri oranında Başkanlık Divanı üyesi belirleyerek başkanlığa bildirecek. Partilerin belirlediği bu adaylar, daha sonra Genel Kurul'un onayına sunulacak.

TBMM'de kurulan kayıt masaları 25. dönem milletvekillerini bekliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şeref holünde 25. dönem seçimlerinde milletvekili olanlar için kayıt masaları kuruldu.



TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, milletvekili kayıt masaları ve 25. dönem Parlamento'nun oluşumuna ilişkin basın mensuplarını bilgi verdi. Neziroğlu, mazbatasını alan yeni milletvekillerini kapıda karşılayacaklarını ve görevlilerin nezaretinde şeref holündeki kayıt masalarına yönlendirileceğini belirterek, “Buraya geldiklerinde ilk olarak mazbatalarını teslim edecekler ve kayıt işlemleri başlayacak. Bir takım formlar gerek sosyal güvenlik ile gerek mal bildirimi ile ilgili. Daha önce kendilerine göndermiştik o formları alacağız kendilerinden. Eksiklikler varsa onları tamamlanacak. “ dedi.



CİHAN'ın haberine göre, ikinci aşamada milletvekillerinden parmak izi alacaklarını anlatan Neziroğlu, “Genel Kurul’da oylama yoklama sisteminde kullanmak üzere parmak izleri tanımlandıktan sonra banka hesabının açılması, araç kartları ile milletvekili rozetinin verilmesi. Bir de bazı başkanlıklar milletvekillerini bilgilendirmek amacıyla stantlar açtılar. Kanunlar, kararlar, araştırma hizmetleri, basın yayın halkla ilişkiler ve baştabiplik. Buruda milletvekillerimiz arzu ederlerse daha detaylı bilgiler arkadaşlarımızdan alabilirler. Biz bu bilgileri içeren kitapçıkları da geçen yasama döneminde hazırlayıp milletvekillerine dağıtmıştık. Bu yasama döneminde biraz daha geliştirdik. Yine milletvekillerine bunları vereceğiz. Yasama süreçleri, denetim süreçleri nasıl işliyor, idari teşkilatın yapısı nedir, görevleri nelerdir; kendilerine görev vereceğimiz kitaplarda bu yer alacak" şeklinde konuştu.

Milletvekili kayıtları ant içme törenine kadar devam edecek





Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu milletvekili kayıtlarının, kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'nca radyo ve televizyonlarda ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'te yapılacak Genel Kurul'da ant içme törenine kadar devam edeceğine işaret ederek, ant içme töreninin 19-20 Haziran gibi gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.



Ant içme töreninde en yaşlı milletvekilinin başkan iki genç üye milletvekilinin katip olarak divanda yer alacağını dile getiren İrfan Neziroğlu, yemin töreni ile 25. dönem TBMM’sinin resmen, hukuken oluşacağını ve çalışmalarına başlayacağını aktardı.

Sonrasında TBMM Başkanı adaylık sürecinin başlayacağını, ant içme töreni dahil 5 gün içerisinde adaylık başvurularının yapılacağını, sonraki 5 gün içinde de seçimin sonuçlanacağına dikkat çeken Neziroğlu, “Meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turunda anayasa gereği üçte iki çoğunluk gerekiyor. Üçüncü turda salt çoğunluk 276 oy gerekiyor. Dördüncü tura da en fazla oyu alan iki milletvekili kalıyor. Ve 4 turda en çok oyu olan milletvekili Meclis başkanı seçiliyor.” dedi.



Neziroğlu, sonra divanın ve komisyonların oluşumu aşamalarına geçileceğini ifade ederek, “Başkanlık divanının kaç üyeden oluşacağı öncelikle danışma kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılacak. Yine ihtisas komisyonlarının kaç üyeden oluşacağına karar verilecek. Sonrasında siyasi parti gruplarına göre dağılımlar belirlenecek, hangi parti grubuna kaç üyelik düşüyor onlara yazı yazılacak; üyelerinin bildirilmesi için." diye konuştu.

Hükümetin güven oylaması yapılacak





Yine bu süreç içerisinde mevcut hükümetin istifasına dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, yine hükümet kurulana kadar mevcut hükümetin görev süresinin devam edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Genel Kurul'un bilgisini sunulacağını kaydeden İrfan Neziroğlu, “Bir görevlendirme olduğu takdirde de o görevlendirme yeni hükümeti kurmak üzere Genel Kurul'un bilgisine sunulacak. Görevlendirme yapıldıktan sonra hükümeti kuracak olan başbakan adayına, Meclis Başkanı süreci soracak, hükümet programının ne zaman Genel Kurul'da okunacağını. Sonrasında da Anayasa'daki süreçler iki tam gün geçtikten sonra görüşmeler yapılacak. Bir tam gün geçtikten sonra güven oylaması yapılacak ve süreç başlamış olacak." bilgisini verdi.